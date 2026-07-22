Защита заявила об ужесточении условий содержания азербайджанского оппозиционера Керимли в СИЗО

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В отношении находящегося под стражей председателя Партии народного фронта Азербайджана Али Керимли, по утверждению адвокатов, были введены новые ограничения, включая запрет на передачу продуктов из дома, изъятие личных записей и ограничение работы защитников.

Как писал "Кавказский узел", 29 ноября 2025 года сотрудники Службы госбезопасности задержали лидера партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли и его советника - члена президиума партии Мамеда Ибрагима. Оба оппозиционера были арестованы. Керимли обвинен по статье 278.1 УК Азербайджана (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя государства). Он отверг обвинение и назвал свое уголовное дело политическим преследованием. 16 июня в апелляционном суде Керимли заявил об ограничении его прав на телефонные разговоры. Председателю партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли ограничен доступ к информации – у него в камере отключен телевизор, нет радио, ему не передают газет, также его лишили права на звонки, заявили его соратники 26 июня.

По словам соратников, с новым давлением Керимли столкнулся после публикации 10 июня телеканалом France24 его письменного интервью. В нем Керимли утверждает, что его преследуют из-за многолетней оппозиционной деятельности "против режима Алиева", и он считает себя "узником совести". Керимли также выражает опасения за свою жизнь в заключении, ссылаясь на случаи смерти других политзаключенных, и допускает возможность политического убийства, если с ним что-то случится.

В отношении, содержащегося в СИЗО председателя партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли ужесточены ограничения, говорится в заявлении общественного комитета в защиту прав оппозиционера. Отмечается, что наряду с продолжающимися ограничениями на встречи и телефонные разговоры Керимли с членами его семьи, прогулки политику на свежем воздухе и возможности знакомиться с прессой, в последние дни был введен также запрет на передачу ему продуктов питания, приносимых из дома.

Кроме того, в камере Керимли вновь отключен телевизор, после того, как на короткое время устройства заработало. Новыми ограничениями стали изъятие у Керимли личных записей, в том числе текстов ходатайств, подготовленные им для судебных разбирательств, что расценивается его сторонниками как «нарушение права на защиту».

Адвокатам Керимли не разрешают делать письменные заметки во время встреч с ним, а если записи все-таки были сделаны, то они изымаются. «Еще одной большой проблемой остается содержание Али Керимли в камере с заключенным с явными психическими отклонениями. Этот человек, обвиняемый в терроризме, по ночам шумит, громко озвучивает религиозные содержания, лишая Али Керимли нормального сна, что негативно отражается на его здоровье», - заявил член комитета защиты прав Керимли, глава Национального совета демократических сил Джамиль Гасанли.

По его словам, условия содержания Керимли были ужесточены после интервью лидера ПНФА ряду зарубежных СМИ, включая телеканал «France 24».

Комитет защиты расценил отношение к Керимли «жестоким и бесчеловечным», и потребовал улучшить условия его содержания, отменить ограничения и восстановить все его права.

Как отметил в беседе с корреспондентом «Кавказского узла» один из адвокатов Керимли жалобы защиты на условия содержания политика не были приняты к рассмотрению ни районным судом, ни апелляционной инстанцией. В перспективе защита намерена обратиться в ЕСПЧ, поставив вопрос о нарушении прав по ст. 3 (запрет пыток и бесчеловечного обращения) Европейской конвенции прав человека.