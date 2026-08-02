Участник разминирования в Карабахе подорвался на мине

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Сотрудник частной компании, привлеченной к проведению гуманитарных операций по разминированию, Ахад Ахадов, подорвался на противопехотной мине, он пучил множественные осколочные ранения.

Как писал "Кавказский узел", 11 мая двое военнослужащих азербайджанской армии подорвались на мине в Кельбаджарском районе и были госпитализированы с ранениями. Села Карабаха и Восточного Зангезура, куда возвращаются жители, полностью очищены от мин, но за пределами населенных пунктов сохраняются опасные зоны, где нарушение правил безопасности приводит к инцидентам. Полное разминирование бывшей зоны конфликта может занять много лет, указывают специалисты. Минная опасность остается одной из главных проблем Карабаха, за травмы, которые получают переселенцы после взрывов, несут ответственность армянские войска, минировавшие территории, указали пользователи с азербайджанскими фамилиями. Мины защищали мирных жителей Нагорного Карабаха, возразили пользователи с армянскими фамилиями. При этом все участники спора согласились с необходимостью соблюдать правила безопасности за пределами селений.

В зоне бывшего карабахского конфликта периодически подрываются на минах силовики, саперы и местные жители. С ноября 2020 года, когда завершилась 44-дневная война в Карабахе, до конца декабря 2025 года в Азербайджане 415 человек стали жертвами мин и неразорвавшихся боеприпасов. Из них 71 погиб, еще 344 получили ранения.

Сегодня сотрудник одной из частных компаний, привлеченных к проведению гуманитарных операций по разминированию, Ахадов Ахад Сарван оглу, 1985 года рождения, при исполнении служебных обязанностей подорвался на противопехотной мине.

Пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь, после чего для получения специализированной медицинской помощи он был эвакуирован в одно из частных медицинских учреждений города Баку. У него диагностированы множественные осколочные ранения различных частей тела, а также осколочное ранение нижней трети левого бедра.пишет Report.

Напомним, корреспондент «Кавказского узла» поговорил с жителями сел Карабаха, которые рассказали, что их подробно инструктировали о сохраняющейся минной угрозе в регионе. Жители сел Хыдырлы, Сарыджалы и Хоровлу сообщили, что еще до переезда проходили обязательные занятия по минной безопасности, а уже на месте с ними встречались сотрудники ANAMA - Азербайджанского агентства по разминированию территорий, представители полиции и местных властей 1 .

Местные жители также рассказали "Кавказскому узлу", что особенно внимательно следят за детьми и постоянно напоминают им о запрете заходить на опасные участки. При этом сельчане признают, что в регионе остается много неразминированных территорий рядом с бывшей линией фронта и разрушенными населенными пунктами. По словам жителей, часть подрывов происходит после того, как люди игнорируют предупреждения, заходят в закрытые зоны или пытаются пройти через ограждения.

Руководитель одного из НПО, участвующих в просветительских проектах в Карабахе, подтвердил «Кавказскому узлу», что сотни километров вдоль бывшей линии соприкосновения войск все еще остаются потенциально опасными. Глава НПО «Военные юристы» Тельман Абилов также отметил, что полное разминирование Карабаха может занять многие годы.