Минная угроза сохраняется для жителей Карабаха за пределами сел

Села Карабаха и Восточного Зангезура, куда возвращаются жители, полностью очищены от мин, но за пределами населенных пунктов сохраняются опасные зоны, где нарушение правил безопасности приводит к инцидентам. Полное разминирование бывшей зоны конфликта может занять много лет, указывают специалисты.

Как писал "Кавказский узел", 11 мая двое военнослужащих азербайджанской армии подорвались на мине в Кельбаджарском районе и были госпитализированы с ранениями.

В зоне бывшего карабахского конфликта периодически подрываются на минах силовики, саперы и местные жители. С ноября 2020 года, когда завершилась 44-дневная война в Карабахе, до конца декабря 2025 года в Азербайджане 415 человек стали жертвами мин и неразорвавшихся боеприпасов. Из них 71 погиб, еще 344 получили ранения.

Перед возвращением жителей в село Хыдырлы Агдамского района представители государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана информировали людей о необходимости соблюдать правила минной безопасности, рассказал корреспонденту “Кавказского узла” житель этого населенного пункта Расим Мирзоев.

Первый инструктаж, по его словам, проводился еще в Баку, до приезда в село. “Нам сообщили, что наше село и земли, относящиеся к нему, полностью очищены от мин, однако за их чертой есть угрозы и потому надо придерживаться правил безопасности, не заходить на территории, где установлены специальные указатели. Когда мы вернулись в Хыдырлы, представители ANAMA (Азербайджанское агентство по разминированию территорий), местной власти и полиции также провели с нами встречу и велели не заходить на территории, где есть указатели минной опасности. Вблизи нашего села таких указателей нет, поскольку территория считается очищенной, но такие знаки встречаются в некоторых местах вдоль автомобильных дорог”, – рассказал мужчина.

Вынужденных переселенцев из села Сарыджалы Агдамского района перед возвращением также заверили, что территория населенного пункта и вокруг него полностью очищена от мин, рассказала местная жительница Сакина Мамедова.

“Слава Аллаху, у нас в селе таких инцидентов не было, но мы знаем, что в Карабахе еще очень много не очищенных от мин территорий. Много знаков о минной опасности у населенных пунктов, которые еще не отстроены. Есть территории, которые огорожены. Все зависит от самих людей: если человек ответственный, заботится о своем здоровье, то никогда не нарушит правила, это ему же навредит. В особенности мы заботимся о детях: предупреждаем их, что где бы то ни было, если есть знак о минной опасности, нельзя заходить туда. В школе им также проводят просветительские мероприятия”, – сказала она корреспонденту “Кавказского узла”.

Житель села Хоровлу Джебраильского района Ильяс Ахмедов также был предупрежден о минной опасности перед возвращением в населенный пункт.

“Прежде чем нас вернуть в село, с нами провели разъяснительную работу. Нам сказали, что в самом Хоровлу и на окрестной территории мы в безопасности, однако в регионе высокий уровень минной угроз. Нас строго предупредили: не заходить за ограждения, нельзя трогать подозрительные предметы, сходить с дорог и троп. Аналогичную информацию нам дали и в самом селе, там же раздали книжки с рисунками, поясняющими знаки минной опасности”, – сказал Ахмедов.

Население возвращается в полностью очищенные от мин села, подтвердил руководитель одного из провластных НПО, вовлеченных в просветительские проекты в Карабахе. “Перед восстановлением сел на их территории проводится очистка от мин. Зачищаются также территории относящиеся к селу: пахотные земли, пастбища, кладбища, дороги. И только потом людей возвращают”, – сказал активист корреспонденту “Кавказского узла”.

Сотни километров вдоль бывшей линии фронта загрязнены минами

Наиболее опасными, по его словам, являются территории вдоль линии соприкосновения войск, существовавшей с 1994 по 2020 год.

“Эта линия растянулась на сотни километров, от Геранбойского района на севере до Физулинского района на юге. Во многих местах участки очищены от мин, однако значительные территории не очищены. В ряде мест даже проложены ограждения из металлических сеток и решеток. К сожалению, некоторые безответственные люди пренебрегают мерами предосторожности, а некоторые вообще вырезают сетки и решетки под сдачу металлолома. Часто такие люди и нарываются на мины. Также подрывы мин происходят порой из-за того, что при выпасе скота люди заходят на территории, не очищенные от мин. Иногда люди вдоль дорог заходят на опасные территории, увлекаясь фотографированием красивых пейзажей”, – рассказал активист.

Государственные органы предпринимают усилия по предотвращению подрыва людей на минах, заметил он. “На освобожденные территории просто так не попадешь, надо зарегистрироваться на правительственном портале. Это позволяет регулировать и контролировать поток людей. Кроме того, всех приезжающих инструктируют и предупреждают о необходимости следовать указателям о минной опасности. Помимо того, сотрудники полиции, а иногда и военные патрулируют дороги и территории, отгоняя нарушителей от опасных зон. Тех, кто злостно нарушает правила, могут подвергнуть административному штрафу или аресту. Наиболее опасные территории огорожены металлическими сетками, решетками, лентами. Но к каждому человеку полицейского не приставишь – находятся все-таки люди, которые пренебрегают своей безопасностью и жизнью, создают угрозы для здоровья и жизни других”, – пояснил активист.

Картами потенциально загрязненных минами территорий и очищенных от мин территорий располагают сотрудники ANAMA. “Работа по очистке от мин будет продолжаться еще многие годы, если не десятилетия. Территория Карабаха была буквально напичкана минами. Наиболее загрязненными были территории вдоль линии соприкосновения войск, она была изменена после 2020 года и новая линия также была заминирована. Кроме того, в 2020 году армянские войска уходя, устанавливали мины там, где успевали. Помимо этого много неразорвавшихся снарядов осталось после двух Карабахских войн и отдельных военный эскалаций, они также потенциальные источники угроз. Если так посмотреть, практически весь Карабах и Восточный Зангезур – потенциально опасные территории, за исключением густых лесных массивов и высокогорья, где люди редко появлялись”, – отметил источник.

Минная угроза остается одним из наиболее серьезных вызовов для Азербайджана, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 1 мая, выступая перед представителями дипломатического корпуса в Карабахском университете. Мины, по его словам, представляют “скрытую угрозу”: за период оккупации на территориях бывшей зоны конфликта было установлено более 1,5 млн мин и около 12-13% территории Азербайджана остаются загрязненными ними. “Это красивая природа, однако, к сожалению, у нас нет доступа к ряду районов из-за минной опасности”, – сказал он. Гаджиев добавил, что власти ежегодно выделяют значительные финансовые средства на разминирование, однако этот процесс требует большого мужества и ведется в основном вручную. Он также напомнил, что с 2020 года число погибших и раненых в результате подрыва на минах продолжает расти. “По состоянию на сегодня более 450 граждан Азербайджана погибли или получили ранения в результате подрыва на минах”, – цитировало его слова Media.az.

Право на компенсации за минные инциденты

Гражданским лицам в случае подрыва на минах компенсации не полагаются, указал активист. “Пострадавший или его преемник могут добиваться этого через суд, если сочтут, что стали жертвами не по своей вине. Я знаю об одном случае, когда бывшему разведчику, погибшему в результате подрыва мины уже после войны, когда он был уже гражданским лицом, суд предоставил статус шехида. Его наследникам выплачена компенсация как за погибшего военного, 11 тысяч манат (около 6,5 тысяч долларов США). А так, в общем-то государство возвращает людей уже в разминированные населенные пункты”, – заключил он.

Вынужденные переселенцы возвращаются только на очищенные от мин территории и государство отвечает только за те случаи, которые произошли на таких участках, указал глава НПО “Военные юристы” Тельман Абилов. Пострадавшие могут требовать компенсации, если инцидент произошел на территории, которая считалась полностью разминированной; если инцидент произошел на неразминированной территории, куда человек зашел сам, игнорируя предупредительные знаки, то государство за это не несет ответственности.

“Но даже в этом случае, если в результате взрыва пострадавший стал инвалидом, он может претендовать на пособия по инвалидности на общих основаниях для всех категорий. Если пострадавший сочтет, что предупредительных знаков не было, он может в судебном порядке истребовать компенсацию, или его преемник может потребовать компенсацию за утрату родственника. В таком случае он должен доказать, что территория была официально объявлена безопасной, но фактически не была разминирована, отсутствовали предупреждающие знаки, были нарушены правила разминирования или безопасности”, – сказал Абилов “Кавказскому узлу”.

Жизнь и здоровье людей, которые пострадали от мин в ходе выполнения служебных обязанностей, то их жизнь страхуется государством, подчеркнул юрист. Он также обратил внимание, что в Азербайджане теперь установлена специальная пенсия для членов семей саперов, погибших при выполнении работ по разминированию.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об учреждении специальной пенсии для членов семей саперов, погибших при выполнении работ по разминированию, 31 марта, информировал Report.az. Согласно документу, размер ежемесячной пенсии составляет 700 манатов (около 412 долларов США).

Право на эту пенсию имеют вдовы и вдовцы, родители и дети саперов, которые погибли в результате детонации взрывоопасных боеприпасов во время разминирования. Детям погибших пенсия выплачивается до совершеннолетия, учащимся – до 23 лет. Кроме того, выплаты назначаются для детей с инвалидностью, установленной до 18-летия, а также для братьев и сестер, воспитывающихся в детских домах. При отсутствии родственников первой очереди пенсия будет выплачиваться бабушкам и дедушкам погибшего сапера.

Представители ANAMA оказались недоступны для комментариев.