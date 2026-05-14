Росимущество через суд выселяет Рустема Трахова из конфискованной недвижимости
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Сын бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова продолжает занимать конфискованные у него объекты недвижимости. Росимущество просит суд обязать Рустема Трахова освободить недвижимость и взыскать с него плату за использование изъятых активов.
Как писал "Кавказский узел", в марте Четвертый кассационный суд в Краснодаре оставил в силе решения нижестоящих судов о конфискации в доход государства имущества бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова и его родственников на сумму свыше пяти миллиардов рублей. По данным прокуратуры, Трахов оформлял земельные участки и дома на отца своей супруги, жену и сына. Дочь Трахова купила 68 объектов на 520 миллионов рублей - это квартиры, дома и земельные участки в Майкопе, Краснодаре и Новороссийске. 27 из них впоследствии были проданы.
В сентябре 2025 года Волжский горсуд по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства активы Аслана Трахова и его семьи на общую сумму более 13 миллиардов рублей. Изначально иск был подан в райсуд Краснодара, однако затем его передали в Волгоградскую область, так как имелись данные о связях Трахова в судебных системах Кубани и Адыгеи. В декабре Генпрокуратура подала второй иск об изъятии активов, принадлежащих Аслану Трахову, членам его семьи, юридическим лицам и предпринимателям (всего в иске было 44 ответчика). 14 января стало известно, что апелляционный суд оставил в силе решение о конфискации имущества Аслана Трахова по первому иску, а 29 января Прикубанский районный суд Краснодара удовлетворил и второй иск.
Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре передал на рассмотрение Волжского городского суда дело о выселении Рустема Трахова из конфискованной в доход государства недвижимости.
Иск к Рустему Трахову подало Росимущество. По информации ведомства, бывший председатель Прикубанского районного суда Краснодара “не освободил изъятые объекты недвижимости и продолжил их фактическое пользование”.
Первоначально иск ведомства поступил на рассмотрение Майкопского районного суда Адыгеи. Кассационная инстанция изменила территориальную подсудность гражданского дела “для обеспечения беспристрастного и объективного рассмотрения”, говорится в сообщении официального Telegram-канала суда.
В своем иске Росимущество требует обязать Рустема Трахова освободить конфискованные у него объекты недвижимости и взыскать с него плату “за фактическое пользование имуществом, подлежащим обращению в доход государства”, отмечается в публикации.
Аслан Трахов возглавлял ВС Адыгеи с 1998 года. В 2019 году Аслан Трахов по достижении предельного возраста вышел в отставку с поста председателя ВС Адыгеи, после чего номинальные владельцы его активов начали возвращать их в семью бывшего судьи. В ходе процесса Аслан и Рустем Траховы признали, что использовали служебное положение в личных целях для приобретения упомянутых активов.
"Кавказский узел" также писал, что Рустем Трахов был председателем Прикубанского районного суда Краснодара с 2018 по 2024 год, после чего вернулся к исполнению обязанностей рядового судьи. В октябре 2025 года, после конфискации активов Траховых по первому иску Генпрокуратуры, Квалификационная коллегия судей Краснодарского края одобрила отставку Рустема Трахова с поста судьи.
В феврале 2026 года квалификационная коллегия судей Краснодарского края на внеочередном заседании прекратила отставку судьи Прикубанского районного суда Краснодара Рустема Трахова “в связи с выявлением нарушений, допущенных им при исполнении полномочий судьи”. Согласно постановлению коллегии, Трахов не соблюдал запреты и ограничения, установленные законом для судьи, сообщила 20 февраля пресс-служба Краснодарского краевого суда. С прекращением отставки судья теряет не только гарантии личной неприкосновенности, но и пожизненное денежное обеспечение и привилегии, которые полагаются ему по должности, отмечал “Коммерсант”.
Механизм гражданской конфискации позволяет изымать имущество у чиновников и судей даже без установления факта преступления, если стоимость имеющихся у них активов не объясняется официальными доходами и нет доказательств законного приобретения такой собственности. В России этот инструмент применяется избирательно, к судьям высшего звена такие иски предъявляются редко, указал "Кавказскому узлу" адвокат Тимур Филиппов, комментируя требование Генпрокуратуры об изъятии активов другого представителя кубанской юстиции, главы Совета судей Виктора Момотова.
