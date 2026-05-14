×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
01:40, 14 мая 2026

Росимущество через суд выселяет Рустема Трахова из конфискованной недвижимости

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сын бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова продолжает занимать конфискованные у него объекты недвижимости. Росимущество просит суд обязать Рустема Трахова освободить недвижимость и взыскать с него плату за использование изъятых активов. 

Как писал "Кавказский узел", в марте Четвертый кассационный суд в Краснодаре оставил в силе решения нижестоящих судов о конфискации в доход государства имущества бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова и его родственников на сумму свыше пяти миллиардов рублей. По данным прокуратуры, Трахов оформлял земельные участки и дома на отца своей супруги, жену и сына. Дочь Трахова купила 68 объектов на 520 миллионов рублей - это квартиры, дома и земельные участки в Майкопе, Краснодаре и Новороссийске. 27 из них впоследствии были проданы. 

В сентябре 2025 года Волжский горсуд по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства активы Аслана Трахова и его семьи на общую сумму более 13 миллиардов рублей. Изначально иск был подан в райсуд Краснодара, однако затем его передали в Волгоградскую область, так как имелись данные о связях Трахова в судебных системах Кубани и Адыгеи. В декабре Генпрокуратура подала второй иск об изъятии активов, принадлежащих Аслану Трахову, членам его семьи, юридическим лицам и предпринимателям (всего в иске было 44 ответчика). 14 января стало известно, что апелляционный суд оставил в силе решение о конфискации имущества Аслана Трахова по первому иску, а 29 января Прикубанский районный суд Краснодара удовлетворил и второй иск.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре передал на рассмотрение Волжского городского суда дело о выселении Рустема Трахова из конфискованной в доход государства недвижимости. 

Иск к Рустему Трахову подало Росимущество. По информации ведомства, бывший председатель Прикубанского районного суда Краснодара “не освободил изъятые объекты недвижимости и продолжил их фактическое пользование”. 

Первоначально иск ведомства поступил на рассмотрение Майкопского районного суда Адыгеи. Кассационная инстанция изменила территориальную подсудность гражданского дела “для обеспечения беспристрастного и объективного рассмотрения”, говорится в сообщении официального Telegram-канала суда. 

В своем иске Росимущество требует обязать Рустема Трахова освободить конфискованные у него объекты недвижимости и взыскать с него плату “за фактическое пользование имуществом, подлежащим обращению в доход государства”, отмечается в публикации.

Аслан Трахов возглавлял ВС Адыгеи с 1998 года. В 2019 году Аслан Трахов по достижении предельного возраста вышел в отставку с поста председателя ВС Адыгеи, после чего номинальные владельцы его активов начали возвращать их в семью бывшего судьи. В ходе процесса Аслан и Рустем Траховы признали, что использовали служебное положение в личных целях для приобретения упомянутых активов.

"Кавказский узел" также писал, что Рустем Трахов был председателем Прикубанского районного суда Краснодара с 2018 по 2024 год, после чего вернулся к исполнению обязанностей рядового судьи. В октябре 2025 года, после конфискации активов Траховых по первому иску Генпрокуратуры, Квалификационная коллегия судей Краснодарского края одобрила отставку Рустема Трахова с поста судьи. 

В феврале 2026 года квалификационная коллегия судей Краснодарского края на внеочередном заседании прекратила отставку судьи Прикубанского районного суда Краснодара Рустема Трахова “в связи с выявлением нарушений, допущенных им при исполнении полномочий судьи”. Согласно постановлению коллегии, Трахов не соблюдал запреты и ограничения, установленные законом для судьи, сообщила 20 февраля пресс-служба Краснодарского краевого суда. С прекращением отставки судья теряет не только гарантии личной неприкосновенности, но и пожизненное денежное обеспечение и привилегии, которые полагаются ему по должности, отмечал “Коммерсант”. 

Механизм гражданской конфискации позволяет изымать имущество у чиновников и судей даже без установления факта преступления, если стоимость имеющихся у них активов не объясняется официальными доходами и нет доказательств законного приобретения такой собственности. В России этот инструмент применяется избирательно, к судьям высшего звена такие иски предъявляются редко, указал "Кавказскому узлу" адвокат Тимур Филиппов, комментируя требование Генпрокуратуры об изъятии активов другого представителя кубанской юстиции, главы Совета судей Виктора Момотова. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Бронежилет. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
06:01, 5 марта 2026
Потери юга России на Украине превысили 8800 человек
22:41, 30 января 2026
Суд в Краснодаре конфисковал недвижимость и бизнес Аслана Трахова и его сына
Арестованный подросток. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT
01:29, 1 января 2026
За неделю с 22 по 28 декабря в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах России жертв не зафиксировано
Российский военный. Стоп-кадр видео Минобороны России от 07.12.25, https://t.me/mod_russia/59199.
06:42, 12 декабря 2025
Официальные потери юга России на Украине превысили 8200 человек
Российский боец. Стоп-кадр видео из telegram-канала Минобороны России от 07.12.25, https://t.me/mod_russia/59187.
00:58, 8 декабря 2025
Власти признали убитыми в СВО более 8150 бойцов с юга России
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
12:48, 13 мая 2026
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Католикос-патриарх Грузии Шио III. Фото https://patriarchate.ge/news/3451
17:21, 12 мая 2026
Шио III
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
17:04, 12 мая 2026
Карапетян Самвел
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Стоп-кадр: "Участники акции в Тбилиси в 532-й день непрерывных протестов". Фото: MO SE / Facebook
13 мая 2026, 22:49
Участники акции в Тбилиси поддержали арестованную активистку Гелашвили

Стоп-кадр видеообращения жителей хутора Воскресенский к Бастрыкину. Фото: Юрий Озаровский Анапа Витязево Джемете / Telegram-канал
13 мая 2026, 19:44
Жители хутора на Кубани пожаловались Бастрыкину на угрозу сноса домов

Мужчина стоит в медицинской маске на пляже. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
13 мая 2026, 15:40
Экологи назвали химический запах в воздухе опасным для жителей Анапы

Учителя и ученики в Арагацотнской области приняли участие в предвыборной агитации. 13 мая 2026 г. Скриншот видео https://news.am/ru/video/1034979
13 мая 2026, 12:57
Педагоги и школьники привлечены к предвыборной агитации партии Пашиняна

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Показать больше