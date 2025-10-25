Коллегия судей одобрила отставку Рустема Трахова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Квалификационная коллегия судей Краснодарского края одобрила отставку Рустема Трахова с поста судьи Прикубанского районного суда Краснодара после конфискации многомиллиардных семейных активов по иску Генпрокуратуры.

Как писал "Кавказский узел", 17 сентября суд удовлетворил иск Генпрокуратуры, обратив в доход государства активы бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова и его семьи на общую сумму более 13 миллиардов рублей. По данным прокуратуры, Трахов оформлял земельные участки и дома на отца своей супруги, жену и сына. Дочь Трахова купила 68 объектов на 520 миллионов рублей - это квартиры, дома и земельные участки в Майкопе, Краснодаре и Новороссийске. 26 сентября сын Аслана Трахова Рустем Трахов подал заявление об отставке с поста судьи Прикубанского районного суда Краснодара.

Квалификационная коллегия судей Краснодарского края одобрила 24 октября отставку Рустема Трахова с поста судьи Прикубанского районного суда Краснодара, пишет "Коммерсант".

В судебной системе Трахов работает с 2013 года, в 2018 году он возглавил Прикубанский районный суд. Пять лет он отработал его председателем, затем вернулся к исполнению обязанностей рядового судьи.

В 2019 году Аслан Трахов по достижении предельного возраста вышел в отставку с поста председателя ВС Адыгеи, после чего номинальные владельцы его активов начали возвращать их в семью бывшего судьи. В ходе процесса Аслан Трахов и его сын Рустем Трахов признали, что использовали служебное положение в личных целях для приобретения упомянутых активов.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.