×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
02:55, 25 октября 2025

Коллегия судей одобрила отставку Рустема Трахова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Квалификационная коллегия судей Краснодарского края одобрила отставку Рустема Трахова с поста судьи Прикубанского районного суда Краснодара после конфискации многомиллиардных семейных активов по иску Генпрокуратуры.

Как писал "Кавказский узел", 17 сентября суд удовлетворил иск Генпрокуратуры, обратив в доход государства активы бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова и его семьи на общую сумму более 13 миллиардов рублей. По данным прокуратуры, Трахов оформлял земельные участки и дома на отца своей супруги, жену и сына. Дочь Трахова купила 68 объектов на 520 миллионов рублей - это квартиры, дома и земельные участки в Майкопе, Краснодаре и Новороссийске. 26 сентября сын Аслана Трахова Рустем Трахов подал заявление об отставке с поста судьи Прикубанского районного суда Краснодара.

Квалификационная коллегия судей Краснодарского края одобрила 24 октября отставку Рустема Трахова с поста судьи Прикубанского районного суда Краснодара, пишет "Коммерсант".

В судебной системе Трахов работает с 2013 года, в 2018 году он возглавил Прикубанский районный суд. Пять лет он отработал его председателем, затем вернулся к исполнению обязанностей рядового судьи.

В 2019 году Аслан Трахов по достижении предельного возраста вышел в отставку с поста председателя ВС Адыгеи, после чего номинальные владельцы его активов начали возвращать их в семью бывшего судьи. В ходе процесса Аслан Трахов и его сын Рустем Трахов признали, что использовали служебное положение в личных целях для приобретения упомянутых активов. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
01:23, 25 октября 2025
Названы имена пяти убитых на Украине военных из Дагестана
20:42, 24 октября 2025
Минюст РФ признал иноагентом азербайджанского журналиста
19:20, 24 октября 2025
Двое бойцов из Кабардино-Балкарии убиты на Украине
18:48, 24 октября 2025
Отца погибшего военного оштрафовали за дискредитацию армии на Кубани
15:59, 24 октября 2025
Возобновлена подача света в дома жителей Новошахтинска
12:08, 24 октября 2025
Военнослужащий из Хасавюрта убит на Украине
Все события дня
Новости
Человек со смартфоном в руках. Фото: Jonas Leupe / Unsplash.com
01:50, 23 октября 2025
Telegram и WhatsApp* на юге России заблокированы властями
Бронежилет. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
05:18, 13 октября 2025
Число убитых на Украине бойцов из регионов юга России превысило 7650
Российские бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России от 9.10.25, https://t.me/mod_russia/57396
20:28, 10 октября 2025
Людские потери юга России на Украине превысили 7600 человек
Российские военные. Кадр видео Минобороны России https://t.me/mod_russia/39323
05:51, 6 октября 2025
Власти назвали имена 7550 убитых в зоне СВО бойцов из регионов юга России
Южный окружной военный суд. Фото: www.donland.ru
17:55, 3 октября 2025
Мигрант осужден по делу о вербовке для ИГ* в Адыгее
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Плачущая женщина. Фото: REUTERS/Mike Blake «Убийства чести» на Северном Кавказе

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Театральный центр на Дубровке. Москва, октябрь 2002 г. Фото: официальный сайт партии "Единая Россия" http://er.ru/news/64182/ Террористический акт на Дубровке (23-26 октября 2002 года)

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Бойцы новой группы, отправленной из Грозного 24 октября. Кадр видео Рамзан Кадыров / Telegram
24 октября 2025, 22:57
Кадыров отчитался о новой отправке группы бойцов на фронт

Возвращение семей в Ходжалинский район. Октябрь 2025 г. Скриншот видео https://video.azertag.az/ru/video/276395
24 октября 2025, 16:58
26 азербайджанских семей возвращены в сёла Ходжалинского района

Уборка мазута на Кубани. 23 октября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/opershtab23/14316?single
24 октября 2025, 13:07
Муниципальные чиновники подключились к уборке выбросов мазута на Кубани

Айтадж Ахмедова (Тапдыг). Фото: The Institute for Reporters’ Freedom and Safety
24 октября 2025, 03:30
Суд в Баку повторно запретил арестованной журналистке выйти замуж

Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Показать больше