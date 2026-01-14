Оставлено в силе решение о конфискации активов Аслана Трахова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Волгограде не удовлетворил апелляционные жалобы на решение передать государству активы бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова и его семьи.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2025 года Волжский горсуд по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства активы бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова и его семьи на общую сумму более 13 миллиардов рублей. Изначально иск был подан в райсуд Краснодара, однако затем его передали в Волгоградскую область, так как имелись данные о связях Трахова в судебных системах Кубани и Адыгеи.

По данным прокуратуры, Трахов оформлял земельные участки и дома на отца своей супруги, жену и сына. Дочь Трахова купила 68 объектов на 520 миллионов рублей - это квартиры, дома и земельные участки в Майкопе, Краснодаре и Новороссийске. 27 из них впоследствии были проданы. В декабре Генпрокуратура подала второй иск об изъятии активов, принадлежащих Аслану Трахову, а также членам его семьи, юридическим лицам и предпринимателям – всего в иске 44 ответчика.

Волгоградский облсуд оставил в силе решение Волжского горсуда, удовлетворившего иск Генпрокуратуры к Аслану Трахову и его близким об обращении в доход Российской Федерации "имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции", сообщила сегодня объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Решение горсуда было обжаловано в апелляционном порядке сторонами, а также "лицом, не привлеченным к участию в деле", отмечается в публикации в телеграм-канале ведомства.

Решение суда первой инстанции оставил без изменения, апелляционные жалобы сторон - без удовлетворения

Облсуд изучил материалы дела и выслушал участников процесса, говорится в сообщении. "Решение суда первой инстанции оставил без изменения, апелляционные жалобы сторон - без удовлетворения, а апелляционную жалобу лица, не привлеченного к участию в деле - без рассмотрения, решение суда об обращении имущества в доход Российской Федерации вступило в законную силу", - заявило ведомство.

Изъятие активов сопровождается преследованием близких Трахова

Напомним, в сентябре 2025 года сын Аслана Трахова Рустем Трахов подал заявление об отставке с поста судьи Прикубанского райсуда Краснодара, которое было одобрено квалификационной коллегией судей.

В отношении Сусаны Коблевой, которая, по данным СМИ, приходится дочерью Аслану Трахову, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве и легализации преступных доходов. В начале октября 2025 года Сусана Коблева была арестована, ее бывший супруг Каплан также был задержан и обвинен в мошенничестве.

В 2019 году Аслан Трахов по достижении предельного возраста вышел в отставку с поста председателя ВС Адыгеи, после чего номинальные владельцы его активов начали возвращать их в семью бывшего судьи. В ходе процесса Аслан и Рустем Траховы признали, что использовали служебное положение в личных целях для приобретения упомянутых активов.

Механизм гражданской конфискации позволяет изымать имущество у чиновников и судей даже без установления факта преступления, если стоимость имеющихся у них активов не объясняется официальными доходами и нет доказательств законного приобретения такой собственности. В России этот инструмент применяется избирательно, к судьям высшего звена такие иски предъявляются редко. В таких условиях эти иски служат скорее фактором давления, чем справедливым правовым механизмом, указал "Кавказскому узлу" адвокат Тимур Филиппов, комментируя требование Генпрокуратуры об изъятии активов другого представителя кубанской юстиции, главы Совета судей Виктора Момотова.

Генпрокуратура требует изъять у Момотова и его давнего бизнес-партнера, кубанского предпринимателя Андрея Марченко, около ста объектов недвижимости, в том числе сеть отелей Marton.