Дочь Аслана Трахова арестована за мошенничество
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Дочери бывшего главы Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова Сусане Коблевой и ее бывшему мужу предъявлено обвинение в мошенничестве.
Как писал "Кавказский узел", в середине сентября суд по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства активы бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова и его семьи на общую сумму более 13 миллиардов рублей. Позже сын Аслана Трахова Рустем Трахов подал заявление об отставке с поста судьи Прикубанского районного суда Краснодара после конфискации многомиллиардных семейных активов по иску Генпрокуратуры.
В отношении Сусаны Коблевой, которая, по данным СМИ, является дочерью Трахова, было возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве и легализации денежных средств. В документах она фигурирует в качестве обвиняемой. Сусана Коблева была заключена под стражу краснодарским судом. Мера пресечения избрана до 11 октября по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем, информирует "РИА Новости".
Бывший супруг Коблевой - Каплан также был задержан по подозрению в мошенничестве. "Ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления", - уточняет агентство со ссылкой на материалы, имеющиеся в распоряжении.
В деле упоминается приговор в отношении Аслана Патокова, который в 2020 году был осужден за мошенническое присвоение гостиницы возле кордона «Гузерипль» на границе Кавказского заповедника. Участки под гостиницей изымаются у Коблевой по иску Генпрокуратуры, сообщает издание "Коммерсант".
При избрании меры пресечения Сусане Коблевой, обвиняемой в особо крупном мошенничестве (статья 159 УК РФ) и легализации преступно нажитого имущества (статья 174.1 УК РФ), следствие представило в суд копию приговора Майкопского райсуда Адыгеи в отношении Аслана Патокова, соответствующая информация опубликована в картотеке ГАС "Правосудие". Кроме того, к ходатайству следователя об аресте госпожи Коблевой было приложено заявление Владислава Тишкова, потерпевшего по делу Аслана Патокова, что свидетельствует о взаимосвязи ситуации с обвинением в отношении дочери судьи, добавляет издание.
Согласно материалам дела, в 2015 году Патоков обманным путем присвоил права на гостиничный комплекс "Гузерипль" стоимостью 53 миллиона рублей. В феврале 2020 года он был приговорен к пяти годам общего режима за особо крупное мошенничество и фальсификацию доказательств по гражданскому делу, информирует издание.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.