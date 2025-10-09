×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
21:53, 9 октября 2025

Дочь Аслана Трахова арестована за мошенничество

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дочери бывшего главы Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова Сусане Коблевой и ее бывшему мужу предъявлено обвинение в мошенничестве.

Как писал "Кавказский узел", в середине сентября суд по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства активы бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова и его семьи на общую сумму более 13 миллиардов рублей. Позже сын Аслана Трахова Рустем Трахов подал заявление об отставке с поста судьи Прикубанского районного суда Краснодара после конфискации многомиллиардных семейных активов по иску Генпрокуратуры. 

В отношении Сусаны Коблевой, которая, по данным СМИ, является дочерью Трахова, было возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве и легализации денежных средств. В документах она фигурирует в качестве обвиняемой. Сусана Коблева была заключена под стражу краснодарским судом. Мера пресечения избрана до 11 октября по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем,  информирует "РИА Новости".

Бывший супруг Коблевой - Каплан также был задержан по подозрению в мошенничестве. "Ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления", - уточняет агентство со ссылкой на материалы, имеющиеся в распоряжении.

В деле упоминается приговор в отношении Аслана Патокова, который в 2020 году был осужден за мошенническое присвоение гостиницы возле кордона «Гузерипль» на границе Кавказского заповедника. Участки под гостиницей изымаются у Коблевой по иску Генпрокуратуры, сообщает издание "Коммерсант".

При избрании меры пресечения Сусане Коблевой, обвиняемой в особо крупном мошенничестве (статья 159 УК РФ) и легализации преступно нажитого имущества (статья 174.1 УК РФ), следствие представило в суд копию приговора Майкопского райсуда Адыгеи в отношении Аслана Патокова, соответствующая информация опубликована в картотеке ГАС "Правосудие". Кроме того, к ходатайству следователя об аресте госпожи Коблевой было приложено заявление Владислава Тишкова, потерпевшего по делу Аслана Патокова, что свидетельствует о взаимосвязи ситуации с обвинением в отношении дочери судьи, добавляет издание.

Согласно материалам дела, в 2015 году Патоков обманным путем присвоил права на гостиничный комплекс "Гузерипль" стоимостью 53 миллиона рублей. В феврале 2020 года он был приговорен к пяти годам общего режима за особо крупное мошенничество и фальсификацию доказательств по гражданскому делу, информирует издание.

Автор: Кавказский узел

