Аналитики оценили темпы переселения в Карабах и Восточный Зангезур

Несмотря на строительство дорог, энергетических объектов и жилья в Карабахе и Восточном Зангезуре после Второй карабахской войны темпы переселения сдерживаются минной опасностью, нехваткой рабочих мест и нерешённые вопросы землепользования, указали аналитики.

Как писал «Кавказский узел», до конца 2026 года в рамках первого этапа программы "Великое возвращение" на освобожденные территории Азербайджана власти предполагали вернуть 34 тысяч 500 семей или 140 тысяч человек.

Реализации озвученных темпов переселения мешает ряд факторов

Азербайджан провел большую работу по восстановлению территорий, которые вернулись под контроль Азербайджана по итогам 44-дневной войны 2020 года, сказал корреспонденту “Кавказского узла” соучредитель Центра исследований “Республика”, председатель политкомитета партии “Республиканская альтернатива” Натиг Джафарли.

“А если учитывать, что до сентября 2023 года строительно-восстановительные работы проводились в обстановке периодически вспыхивающих боестолкновений на границе с Арменией и в самом Карабахе, и создавались риски и угрозы для рабочих, масштабы проделанной работы не могут не впечатлять. За пять с небольшим лет в полностью разрушенных и стоящих в руинах семи районах вокруг бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, восстановлены магистральные автомобильные дороги, соединяющие райцентры со столицей Баку и между собой. Близка к завершению строительство железной дороги Горадиз-Агбенд, продолжением которой станет “Зангезурский коридор”, или как его иначе называют “Маршрут Трампа”. В регионе построены целый ряд гидроэлектростанций, проложены линии ЛЭП, приняты меры по газификации. Все это создало условия для возвращения населения. Люди возвращаются в населенные пункты, где уже создана вся инфраструктуры для проживания - обеспечены водо-, электро-, газоснабжение, связь, Интернет. Все это позволило наладить жизнь в более чем 40 городах и селах, вернуть в места проживания около 30 тысяч бывших вынужденных переселенцев. А с учетом прибывших из других регионов лиц, задействованных на строительных работах, в коммунальной сфере, сферах услуг, органах управления, то в Карабахе и Восточном Зангезуре проживают уже 80 тысяч человек”, - сказал Джафарли.

На вопрос насколько соответствуют реальности, объявленные властями данные о статистике вернувшегося населения, Джафарли счел сведения достоверными.

“Объявленные общие данные соответствуют численности населения по каждому населенному пункту, если их суммировать. Фото и видео информация предоставляется по каждой партии возвращающихся. Кроме того, телеканалы готовят репортажи о жизни в населенных пунктах, где уже люди обустроились. Конечно, какие-то незначительные отклонения от официальных данных могут быть, кто-то может вернуться обратно, но в общем статистика отражает реальную демографию”, - полагает Джафарли.

Вместе с тем, по его словам, на темпах возвращения населения сказываются существующие проблемы.

“Это, в первую очередь, проблемы связанные с минной безопасностью. Несмотря на последовательную работу по зачистке от мин, инциденты с взрывами мин продолжаются. В первую очередь, от мин расчищаются территории населенных пунктов, дороги, территории вокруг объектов инфраструктуры. При упорядоченном постепенном возвращении населения контролировать вопросы безопасности легче. Если же форсировать возвращение населения, (в принципе для этого у государства есть средства для жилищного строительства и в регионе уже вложено 25 миллиардов манатов (около 15 миллиардов долларов), - прим. Н.Джафарли), будет сложно контролировать массы людей. Ведь, не везде расчищены от мин и неразорвавшихся снарядов сельхозугодья, пастбища, кладбища и вероятность захода туда невнимательных людей повысится”, - сказал Джафарли.

В сельской местности люди должны иметь возможность заниматься хозяйством

Еще одной проблемой, препятствующей ускоренному возвращению населения, он назвал необходимость трудоустройства людей.

“Важно обеспечивать людей рабочими местами. Да, возвращающиеся могут устраиваться на работу в бюджетные учреждения, сферу услуг, строительство, созданные небольшие промышленные и аграрные предприятия. Однако в сельской местности люди должны иметь возможность заниматься хозяйством. Сейчас предлагается какая-то работа в государственных и частно-государственных предприятиях. Но одно дело работать за небольшую зарплату, другое - иметь собственное производство. Для этого возвращающееся население необходимо обеспечить частными земельными участками. В Азербайджане аграрная реформа была проведена еще в конце 1990-х годов и крестьяне получили земельные участки в частную собственность. Однако вынужденные переселенцы были лишены этой возможности. Теперь настало время и их обеспечить земельными участками. Получив землю, люди смогут сами ее возделывать или объединяться в более крупные хозяйства, вместе решать вопросы производства, сбыта, покупки удобрений, сельхозтехники”, - сказал Джафарли.

Еще одной проблемой является организация социально-культурной инфраструктуры.

“Молодежь в семьях вынужденных переселенцев по большей части выросла в Баку и других крупных городах. Они привыкли к городскому комфорту, доступу к развлекательно-культурным учреждениям. Чтобы удержать возвращающихся молодых людей, надо создавать условия для организации их досуга, открывать кинозалы, развлекательные центры”, - отметил Джафарли.

В райцентрах строятся только многоэтажные здания, в то время как до конфликта люди там в основном проживали в 1 и 2-этажных частных домах и имели свои приусадебные участки

Еще одним моментом, замедляющим темпы возвращения аналитик назвал осуществление строительства инфраструктуры и жилья государством.

“Государство взяло на себя строительство жилья. Это хорошо, конечно, для малоимущих слоев населения. Но в райцентрах строятся только многоэтажные здания, в то время как до конфликта люди там в основном проживали в 1 и 2-этажных частных домах и имели свои приусадебные участки. Многие люди с достатком, готовы за свои деньги сами отстроить свои дома. Но им не разрешают на том основании, что это может привести к стихийной застройке и нарушению градостроительных норм. Однако людям можно предложить строительство своих домов по установленным стандартам. Пока идут разговоры, что эти вопросы будут решены, однако подвижек нет”, - отметил Джафарли.

Он указал на большой потенциал для развития в Карабахе летнего и зимнего туризма.

“Определенная работа в этом направлении ведется, строятся отели высокой звездности. Однако для широкого развития туристической сферы необходимо поощрять частную инициативу, создавать условия для строительства местными предпринимателями небольших отелей, чтобы могли приезжать отдыхать туристы с разным доходом. С другой стороны, эти предприятия будут эффективными, если будут решены вопросы снабжения. Для обеспечения гостиниц, ресторанов необходимо развитие в регионе местного сельхозпроизводства, чтобы траты на доставку и соответственно цены на услуги были минимальными”, - продолжил Джафарли.

Чтобы регионы стали успешными, самодостаточными, необходимо проживание в них в общей сложности порядка 1 миллиона человек

Он считает, что экономические районы Карабах и Восточный Зангезур обладают большим экономическим потенциалом и могут принести стране большую доходность.

“Государство вкладывает в Карабахский и Восточнозангезруский экономические районы огромные средства, исчисляемые десятками миллиардов. Но чтобы регионы стали успешными, самодостаточными, необходимо проживание в них в общей сложности порядка 1 миллиона человек. Чтобы стимулировать развитие, нужно создавать экономические условия для переселения людей, включая длительные и существенные налоговые льготы, предоставлять кредиты на очень выгодных условиях, давать субсидии, предоставить землю в частную собственность, применять льготную аренду на промышленных объектах. Это способствовало бы возвращению не только вынужденных переселенцев, но и жителей других регионов страны, а также азербайджанских мигрантов за рубежом. Именно при переселении в Карабах и Восточный Зангезур 1 миллиона человек можно создать экономически жизнеспособный регион с рынком труда, потребителей и устойчивой инфраструктурой. Однако пока мы не видим планов у правительства полноценного плана по созданию выгодных экономических условий проживания на освобожденных территориях”, - сказал Джафарли.

На его взгляд, для массового переселения людей государство должно «также предпринять административные решения».

"Необходимо перевести в регион ряд крупных университетов, государственных учреждений, к примеру Конституционный суд, некоторые министерства. К примеру, министерство сельского хозяйства можно разместить в Агдаме, а министерство культуры в Шуше, которая объявлена культурной столицей”, - сказал Джафарли.

По его словам, планы о переселении на освобожденные территории до конца 2026 года 140 тысяч человек с учетом существующей динамики вряд ли будут достигнуты.

“Но не следует зацикливаться на каких-то конкретных датах и цифрах. Это не планы советских пятилеток. Важно в том, что создается и расширяется необходимая инфраструктура, есть дороги, электричество, газ, вода, связь, а вопросы переселения в какой-то момент могут ускориться, если будут осуществляться те меры и планы, о которых я выше отметил”, - подчеркнул Джафарли.

Занятость переселенцев - ключевая проблема в Карабахе

Член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции (АНОКЕИ), аналитик Тогрул Джуварлы также считает необходимым для ускорения возвращения населения обеспечение его занятости.

"Проблемы трудоустройства наряду с минной безопасностью являются главными факторами, замедляющими возвращение население. Какая-то работа есть - в строительстве, обслуживании трех аэропортов, построенных в регионе после войны, объектах туризма. Но этого мало. Карабах и Восточный Зангезур - это преимущественно сельскохозяйственные регионы. Некоторые районы здесь земледельческие. Да, населенные пункты отстраиваются очень хорошо. Но это уже не села, а поселки городского типа. К каждому дому дают участок в 12 соток. Но на этом участке земледельческое хозяйство не развернешь. Людям необходимо давать земельные участки вокруг сел в частную собственность. Сейчас складывается интересная ситуация - в этих регионах создаются большие аграрные хозяйства. Они принадлежат государству или аффилированы с государством, а населению предлагают там работать в качестве наемных работников на небольшую зарплату. Это, конечно, не стимулирует местных жителей к такой деятельности, в особенности молодежь. Вернувшись в город, они могут зарабатывать больше”, - сказал Джуварлы корреспонденту “Кавказского узла”.

Люди, которые вернулись в селах Агдамского района, жалуются на отсутствие технической воды. Из-за этого они не могут выращивать на своих приусадебных участках хотя бы фруктовые деревья

Другая проблема, которую необходимо решить - это обеспечение населения водой для поливов хозяйств.

“С питьевой водой проблем нет. Но люди, которые вернулись в селах Агдамского района, жалуются на отсутствие технической воды. Из-за этого они не могут выращивать на своих приусадебных участках хотя бы фруктовые деревья. И это странно, поскольку Карабах обладает богатыми гидроресурсами. Просто необходимо создать поливную инфраструктуру, восстановить каналы”, - отметил Джуварлы.

Минная опасность стала главным препятствием на пути переселения

Журналист и политический обозреватель Тапдыг Фархадоглу считает, что трудности в восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура связаны с минной опасностью.

“Несмотря на то, что за пять лет от мин были очищены десятки населенных пунктов и тысячи километров дорог, значительная часть территорий может быть пригодна для проживания и экономической деятельности в течение 10–15 лет. А полное восстановление, особенно в труднодоступных горных районах, может занять 20–30 лет. Эти прогнозы основываются и на международном опыте. В Боснии, к примеру, разминирование после Балканских войн продолжалось более 20 лет. В Камбодже и Лаосе очистка территорий от мин продолжается уже более трёх десятилетий”, - сказал Фархадоглу корреспонденту “Кавказского узла”.

С ноября 2020 года в зоне бывшего Карабахского конфликта произошло 259 взрывов, пострадали 421 человек, в том числе 72 погибли, 349 ранены, заявил 7 апреля руководитель аппарата ANAMA (Агентства по разминированию) Рауф Гусейнов. ANAMA и организации - партнёры очистили 262 026 гектаров, обезвредив 246 585 мин и неразорвавшихся боеприпасов, передает Report.

Другим важным вызовом для возвращения населения, по его мнению, является экономическая устойчивость новых населённых пунктов. “Построить города относительно просто, гораздо сложнее наполнить их экономической жизнью. Без развития сельского хозяйства, промышленности и сферы услуг новые поселения могут стать зависимыми от государственных субсидий. Эти меры не могут быть эффективными без поощрения частной инициативы. и прежде всего, необходимо провести земельную реформу, отдать земли в частную собственность сельских жителей. В городах и поселках городского типа государство может создавать производственные участки и предоставлять их предпринимателям в долгосрочную аренду на льготных условиях с правом безвозмездной приватизации после того, как предприятия окупят инвестиции”, - сказал Фархадоглу.

По его мнению, несмотря на нынешние темпы возвращения населения в течение предстоящего десятилетия будут созданы условия для переселения большинства вынужденных переселенцев.

“Для Азербайджана это не только социальная задача. Этот проект в широком смысле имеет для страны стратегическое значение. Восстановление Карабаха - это не только вопрос, связанный с национальной идентичностью, но и с экономическими амбициями страны. Через эти территории проходит Срединный коридор и в частности, одно из его ответвлений - Зангезурский коридор - Маршрут Трампа. Кроме того, Азербайджан рассматривает этот регион в рамках своей стратегии развития “зеленой энергии”. Здесь уже построен целый ряд малых гидроэлектростанций, а теперь в сотрудничестве с BP и ОАЭ строятся крупные солнечные электростанции. Что важно, проложены транспортные коммуникации – артерии экономики. Построены автобаны, две железнодорожные линии – до Андама и Зангилана, три аэропорта. Все это обеспечивает условия для полного восстановления региона", - отметил Фархадоглу.

На его взгляд, инвестиции государства в Карабах с учетом его богатых природных ресурсов, месторождений полезных ископаемых с лихвой окупятся.

Алиев призвал не спешить с переселением

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 января 2026 в интервью телеканалам страны признал, что работы по строительству жилья в Карабахе признал, что в строительстве жилья для бывших переселенцев в отдельных случаях имеют место “затягивания”. На его взгляд, спешка ни к чему, главное, чтобы работы в конечном итоге были выполнены качественно.

Я никогда не устанавливал никаких конкретных сроков. И в этом году никаких сроков не устанавливал. Когда будет готово, тогда и будет

“В некоторых случаях выполнение работ затягивается. Но считаю, что мы сможем расселить людей по меньшей мере в 30-50 селах, и таким образом, к концу этого года там будут жить и работать, возможно, 120, 130, 140 тысяч человек. По мере реализации инфраструктурных проектов, конечно же, будут выделяться дополнительные средства на строительство домов. Но все делается последовательно, в соответствии с генеральным планом. Мы и торопимся, и в то же время не должны торопиться. Потому что, если торопиться, то в некоторых случаях страдает качество. Или те, кто выполняет работу некачественно, говорят: «Я спешил, должен был сдать к такой-то дате». Я всем говорил, могу сказать и общественности: я никогда не устанавливал никаких конкретных сроков. И в этом году никаких сроков не устанавливал. Когда будет готово, тогда и будет. Но все должно быть сделано качественно, и, конечно, должен быть общественный контроль”, - приводятся его слова на сайте президента Азербайджана.

По данным телеграмм канала «Девичья башня», который ведет статистику по возвращению в каждый населенный пункт, на 7 апреля 2026 года в 41 город и село вернулись 29,995 человек, в том числе 7,457 семей. В этой статистике не отражены прикомандированные работники строительной, медицинской, правоохранительной сфер, а также студенты и профессорско-преподавательский состав Карабахского университета. С их учетом в общей сложности в Карабахском и Восточно-Зангезурском регионах на сегодняшний день проживает более 75 тысяч человек, отмечает ТК «Девичья башня».