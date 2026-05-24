Боец из Дагестана убит на Украине

Ромик Халидов из Магарамкентского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1950 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 22 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1949 бойцов из Дагестана.

22 мая в администрации Магарамкентского района была передана награда близким военнослужащего Ромика Халидова, убитого в военной операции на Украине, сообщила в своем телеграм-канале районная администрация. Подробности биографии бойца в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1950 бойцов из Дагестана.

Ранее о смерти участника СВО из Магарамкентского района стало известно 30 апреля. Тогда администрация сообщила, что в боях убит Гаджи Рамазанов.

Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 9150 Не менее 4529 бойцов из СКФО и 4624 - из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. В частности, вдова одного из убитых рассказала, что без тела батальон не осуществлял выплат в связи с гибелью военнослужащего.

Напомним 18-летнего Саида Муртазалиева из Дагестана силовики в Подмосковье пытками заставили подписать контракт с Минобороны. В зоне боевых действий командиры заставили его собирать деньги, после этого юноша был объявлен пропавшим без вести. "Меня самого отправили на штурм, где товарищ "Спартак" сказал, что поступил приказ обнулить меня", - сказал Муртазалиев в последнем видеосообщении, отправленном матери.