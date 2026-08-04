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06:51, 4 августа 2026

Два сапера подорвались на мине в Агдеринском районе

Подрыв на мине. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В селе Чардаглы Агдеринского района при выполнении разминирования территории на мине подорвались саперы Альзамин Сурхайлы и Физули Мирзаев.

Как информировал "Кавказский узел", жители Азербайджана периодически подрываются на минах в бывшей зоне карабахского конфликта. Так, 2 августа сотрудник частной компании, привлеченной к проведению гуманитарных операций по разминированию, Ахад Ахадов, подорвался на противопехотной мине, он получил множественные осколочные ранения.

С ноября 2020 года, когда завершилась 44-дневная война в Карабахе, до конца декабря 2025 года в Азербайджане 415 человек стали жертвами мин и неразорвавшихся боеприпасов. Из них 71 погиб, еще 344 получили ранения.

В селе Чардаглы Агдеринского района при выполнении работ по разминированию подорвались на мине два сотрудника неправительственной организации – 32-летний Альзамин Сурхайлы и 28-летний Физули Мирзаев, передал 3 августа Report.az со ссылкой на Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA).

Оба пострадавших госпитализированы в отделение скорой медицинской помощи Тертерской районной больницы. У Сурхайлы диагностирована ампутация правой голени на уровне голеностопного сустава, у Мирзаева – множественные осколочные ранения передней стенки живота, отметило 3 августа агентство АПА.

Напомним, жители карабахских сел Хыдырлы, Сарыджалы и Хоровлу ранее рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что их подробно проинформировали о сохраняющейся минной угрозе. Еще до переселения они прошли обязательные занятия по минной безопасности, а после переезда с ними встречались сотрудники агентства по разминированию территорий, полиции и местных властей.

Сельчане отметили, что особенно внимательно следят за детьми и постоянно напоминают им о запрете заходить на опасные участки. При этом рядом с бывшей линией фронта и разрушенными населенными пунктами остается много неразминированных территорий. По словам жителей, некоторые подрывы происходят после того, как люди игнорируют предупреждения, заходят в закрытые зоны или преодолевают ограждения.

Руководитель одной из НПО, участвующих в просветительских проектах в Карабахе, подтвердил "Кавказскому узлу", что сотни километров территории вдоль бывшей линии соприкосновения войск по-прежнему потенциально опасны. Глава НПО "Военные юристы" Тельман Абилов отметил, что полное разминирование Карабаха может занять многие годы.

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Автор: "Кавказский узел"

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