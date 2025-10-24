Приговор Игбалу Абилову утвержден в Азербайджане

Ширванский апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу на приговор этническому исследователю, главному редактору сайта "Новости Талышской национальной академии" Игбалу Абилову.

Как писал "Кавказский узел", в мае суд в Азербайджане приговорил талышского исследователя Игбала Абилова к 18 годам лишения свободы по делу о госизмене. Обвинение было построено на субъективных предположениях, считает защита, заявив о намерении обжаловать приговор.

Близкие Абилова считают истинной причиной преследования его исследования на тему талышской культуры. Обвинение в госизмене выглядит неубедительным и стало очередным эпизодом в практике преследования активистов из национальных меньшинств Азербайджана, констатировали правозащитники. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Как связан арест Игбала Абилова с преследованием талышских активистов". Судебные процессы по делам исследователей Игбала Абилова и Бахруза Самедова приравняли академические исследования, пропаганду мира и поощрение культурной идентичности меньшинства к государственной измене, заявили спецдокладчики ООН, призвав власти Азербайджана пересмотреть дела.

Апелляционная инстанция оставила в силе 18-летний приговор Ленкоранского суда Игбалу Абилову, сообщил "Комитет по защите прав Игбала Абилова" на своей странице в социальной сети Facebook*.

"Сторона защиты считает обвинения, выдвинутые в адрес Игбала Абилова, безосновательными и политически мотивированными", - говорится в заявлении комитета. Сам Игбал и его защитники продолжают настаивать, что все обвинения связаны с его работами по популяризации истории и культуры талышского народа.

"Мы сожалеем, что сегодня наши молодые люди, такие как Игбал, находятся в тюрьме. Приговорить его к 18 годам лишения свободы, когда ни у обвинения, ни у судей нет никаких аргументов по этому делу, - тяжкое преступление со стороны властей", - заявили в комитете.

Сам Абилов отправил из тюрьмы письмо своим защитникам. Выдержка из послания также цитируется в публикации.

"Если талышский язык, звучащий из клетки в закрытом зале суда, кого-то раздражает, то это само по себе прискорбно для общества. Я говорю на талышском не потому, что мне не нравится какой-либо другой язык, а просто потому, что я защищаю свой родной язык. Не знаю, почему те, кто остро на это реагирует, не понимают этого", - написал Игбал Абилов.