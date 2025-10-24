×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:28, 24 октября 2025

Приговор Игбалу Абилову утвержден в Азербайджане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ширванский апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу на приговор этническому исследователю, главному редактору сайта "Новости Талышской национальной академии" Игбалу Абилову. 

Как писал "Кавказский узел", в мае суд в Азербайджане приговорил талышского исследователя Игбала Абилова к 18 годам лишения свободы по делу о госизмене. Обвинение было построено на субъективных предположениях, считает защита, заявив о намерении обжаловать приговор.

Близкие Абилова считают истинной причиной преследования его исследования на тему талышской культуры. Обвинение в госизмене выглядит неубедительным и стало очередным эпизодом в практике преследования активистов из национальных меньшинств Азербайджана, констатировали правозащитники. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Как связан арест Игбала Абилова с преследованием талышских активистов". Судебные процессы по делам исследователей Игбала Абилова и Бахруза Самедова приравняли академические исследования, пропаганду мира и поощрение культурной идентичности меньшинства к государственной измене, заявили спецдокладчики ООН, призвав власти Азербайджана пересмотреть дела

Апелляционная инстанция оставила в силе 18-летний приговор Ленкоранского суда Игбалу Абилову, сообщил "Комитет по защите прав Игбала Абилова" на своей странице в социальной сети Facebook*. 

"Сторона защиты считает обвинения, выдвинутые в адрес Игбала Абилова, безосновательными и политически мотивированными", - говорится в заявлении комитета. Сам Игбал и его защитники продолжают настаивать, что все обвинения связаны с его работами по популяризации истории и культуры талышского народа.

"Мы сожалеем, что сегодня наши молодые люди, такие как Игбал, находятся в тюрьме. Приговорить его к 18 годам лишения свободы, когда ни у обвинения, ни у судей нет никаких аргументов по этому делу, - тяжкое преступление со стороны властей", - заявили в комитете.

Сам Абилов отправил из тюрьмы письмо своим защитникам. Выдержка из послания также цитируется в публикации. 

"Если талышский язык, звучащий из клетки в закрытом зале суда, кого-то раздражает, то это само по себе прискорбно для общества. Я говорю на талышском не потому, что мне не нравится какой-либо другой язык, а просто потому, что я защищаю свой родной язык. Не знаю, почему те, кто остро на это реагирует, не понимают этого", - написал Игбал Абилов.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
20:42, 24 октября 2025
Минюст РФ признал иноагентом азербайджанского журналиста
19:20, 24 октября 2025
Двое бойцов из Кабардино-Балкарии убиты на Украине
18:48, 24 октября 2025
Отца погибшего военного оштрафовали за дискредитацию армии на Кубани
15:59, 24 октября 2025
Возобновлена подача света в дома жителей Новошахтинска
12:08, 24 октября 2025
Военнослужащий из Хасавюрта убит на Украине
09:31, 24 октября 2025
Три аэропорта в городах ЮФО возобновили работу
Все события дня
Новости
20:42, 24 октября 2025
Минюст РФ признал иноагентом азербайджанского журналиста
Возвращение семей в Ходжалинский район. Октябрь 2025 г. Скриншот видео https://video.azertag.az/ru/video/276395
16:58, 24 октября 2025
26 азербайджанских семей возвращены в сёла Ходжалинского района
Айтадж Ахмедова (Тапдыг). Фото: The Institute for Reporters’ Freedom and Safety
03:30, 24 октября 2025
Суд в Баку повторно запретил арестованной журналистке выйти замуж
Афган Садыгов. Фото: IPN Interpressnews
15:35, 23 октября 2025
Азербайджанский журналист Афган Садыгов арестован в Тбилиси на 14 суток
Бахруз Самедов. Фото: https://jam-news.net/
10:50, 23 октября 2025
Осужденный в Азербайджане политолог Самедов помещен в карцер
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Плачущая женщина. Фото: REUTERS/Mike Blake «Убийства чести» на Северном Кавказе

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Театральный центр на Дубровке. Москва, октябрь 2002 г. Фото: официальный сайт партии "Единая Россия" http://er.ru/news/64182/ Террористический акт на Дубровке (23-26 октября 2002 года)

Последние записи в блогах
Фото
18:43, 3 сентября 2025
Ветер с Апшерона
5
ШОС - покойник
Фото
18:23, 1 сентября 2025
Ветер с Апшерона
12
Спасибо, ШОС, что не принял
Фото
14:27, 30 августа 2025
Ветер с Апшерона
16
Неизменность - порок или достоинство?
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Бойцы новой группы, отправленной из Грозного 24 октября. Кадр видео Рамзан Кадыров / Telegram
24 октября 2025, 22:57
Кадыров отчитался о новой отправке группы бойцов на фронт

Возвращение семей в Ходжалинский район. Октябрь 2025 г. Скриншот видео https://video.azertag.az/ru/video/276395
24 октября 2025, 16:58
26 азербайджанских семей возвращены в сёла Ходжалинского района

Уборка мазута на Кубани. 23 октября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/opershtab23/14316?single
24 октября 2025, 13:07
Муниципальные чиновники подключились к уборке выбросов мазута на Кубани

Айтадж Ахмедова (Тапдыг). Фото: The Institute for Reporters’ Freedom and Safety
24 октября 2025, 03:30
Суд в Баку повторно запретил арестованной журналистке выйти замуж

Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Показать больше