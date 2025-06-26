Активисты сочли фиктивными дела о "шариатских патрулях" в Кабардино-Балкарии

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Рост популярности ислама в Кабардино-Балкарии заметен, но реальной деятельности в республике так называемых "шариатских патрулей" правозащитники не фиксируют, связывая появление уголовных дел о них с имитацией работы силовиками.

Как писал "Кавказский узел", жители Кабардино-Балкарии Дамрай Байзулаев, Азамат Жашуев, Тамаз Званбая, Мурман Ивечиани, Тимур Карданов, Нажмудин Лиев, Аслан Нахушев, Шамиль Рахаев, Зейтун Теммоев и Асхат Чеченов обвинены в притеснении других людей за несоответствие их поведения шариату, их дело 18 июня поступило в Эльбрусский районный суд. Подозреваемые в участии в "шариатских патрулях" и избиениях жителей Кабардино-Балкарии были задержаны в июле 2024 года в Тырныаузе. За нарушение норм шариата полагается отвечать перед шариатским судом, а избиения нарушителей норм поведения являются самоуправством, указали религиоведы.

В апреле 2022 года Урванский суд приговорил к условным срокам 11 жителей села Анзорей, признав их виновными по делу об экстремистском сообществе. По версии обвинения, подсудимые, ориентируясь на шариатские нормы, применяли силу к тем, кто не разделял их взгляды. Адвокаты и родственники подсудимых утверждали, однако, что поводом для дела об экстремизме стали бытовые конфликты, говорится в материале "Кавказского узла" "Анзорейские патрули: от шариата до экстремизма". В сентябре 2024 года аналогичные действия вменили 15 жителям Баксанского района: согласно версии следствия, они "подвергали физическому насилию и психологическому воздействию" людей, чье поведение не соответствовало их идеологии.

Отношения населения с религией в Кабардино-Балкарии, где уже в третий раз возникает дело так называемых "шариатских патрулей", "Кавказскому узлу" прокомментировали представитель Совета Старейшин балкарского народа (ССБН) Тамара Гериева, бывший член Общественной наблюдательной комиссии Кабардино-Балкарии Заур Шокуев и глава правозащитного центра Кабардино-Балкарии Валерий Хатажуков.

Никто из участников дел о "шариатских патрулях" или их родственников к правозащитникам не обращался, заявил "Кавказскому узлу" Заур Шокуев, отметив, что не знаком с деталями дел.

"О том, насколько это явление распространено, могу делать выводы по своему наблюдению, так как я сам проживаю в Баксане и часто выезжаю в том числе и в населенные пункты Баксанского района, но я не припомню ни одного случая за эти годы. Это явление явно нетипично для нашей республики, а если и есть факты, то носят единичный характер, как и в данном случае", - заявил Шокуев.

По его словам, в последние годы в Кабардино-Балкарии заметен рост интереса к исламу. "Действительно в последние годы в республике очень популярен ислам среди широких слоев населения и особенно среди молодежи. Но при этом, опять же, по моим наблюдениям, не скажу, что идет масштабное строительство мечетей как, например, в Дагестане или Чечне. По крайней мере там, где я живу, в местности с относительно большим количеством проживающих мусульман, за последние годы количество мечетей не увеличилось", - пояснил Шокуев.

В последние годы уровень религиозности населения Кабардино-Балкарии заметно вырос, указал ранее российский кавказовед, комментируя заявление сенатора Арсена Канокова по поводу претензий к его сыну. "Мы привыкли считать КБР довольно светской, но в последние годы там произошла очень значительная исламизация населения. Есть довольно серьезный слой молодежи и людей среднего поколения с исламским подходом к оценкам в жизни", - сказал он.

Тяга к исламу у молодежи в Кабардино-Балкарии всегда была высока, и у этой тенденции есть положительные аспекты, к примеру, принципиальное отношение религиозных молодых людей к наркотикам, указала Тамара Гериева. Она отметила, что ничего не знает о деятельности так называемых "шариатских патрулей", участников которых обвиняют в насильственных преступлениях.

"Если молодежь привлекают, например, к наркотикам, надо что-то делать, чтобы ее спасти, но нашей полиции и прокуратуре не до молодежи, - они активистов преследуют все время, Совет старейшин балкарского народа особенно. А в это время увеличивается число закладок и закладчиков, и если кто-то из молодежи взял на себя задачу бороться против таких явлений - почему нет, за что их преследовать", - сказала она.

Гериева полагает, что в целом проявления религиозности в обществе сохраняются на стабильном уровне, но в республике появились молодые люди, чей ислам, по ее словам, отличается от традиционных для Кабардино-Балкарии форм. "Конечно, закрытые лица у девушек - это не совсем наши адаты, но это не значит, что они преступники", - добавила она.

Визуально в Кабардино-Балкарии отмечается рост числа соблюдающих мусульман, согласился Валерий Хатажуков. "Такой рост есть на самом деле, но никакой социологии, никаких исследований нет, никто этим вопросом не занимается", - сказал правозащитник "Кавказскому узлу".

Дела о так называемых "шариатских патрулях", по мнению правозащитника, с высокой вероятностью относятся к тем делам, которые правоохранительные органы заводят и расследуют для демонстрации деятельности.

"Есть некая накрутка, что они это делают для профилактики, демонстрируют, мол, мы работаем, это внутри ведомства им нужно. Я в этом не сомневаюсь абсолютно, но всех деталей и нюансов я не знаю. Этот кейс о "патрулях" не является насущной проблемой, он совсем не смотрится в нашей повестке. Гораздо более значимой является история с задержанием силовиками в Нальчике и Нартане 48 мусульман", - пояснил Хатажуков.

"Кавказский узел" писал, что в мае в ходе операции силовиков в Нальчике и Нартане были задержаны 48 человек. Силовики подбросили сим-карты во время обыска в их домах, дела об участии в террористической организации сфабрикованы, заявили их родные в жалобе правозащитникам. Как минимум несколько арестованных рассказали адвокатам о пытках, близкие обвиняемых добиваются встречи с главой Кабардино-Балкарии.

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