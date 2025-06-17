Апелляция Канокова к религиозности сына вызвана исламизацией Кабардино-Балкарии

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Сенатор от Кабардино-Балкарии Арсен Каноков, оправдываясь за дорогие подарки сына, прибегнул к доводам о его религиозности, так как в последние годы происходит исламизация республики и для многих ее жителей важно соблюдение религиозных традиций, полагают кавказоведы.

Как писал "Кавказский узел", видеозапись, на которой сын сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова дарит своей девушке огромный букет и автомобиль, вызвала недовольство в соцсетях. Сенатор заявил, что его сын, который сразу после университета вошел в совет директоров компании, скромен и следует предписаниям ислама.

Среди шовинистически настроенной общественности в России есть тенденция к демонизации именно кавказских политиков, списывание на кавказцев и на мусульман неудач и коррупции, считает политолог Руслан Кутаев*.

"По крайней мере, есть люди, позиционирующие себя представителями русского народа, которые совершают активные нападки на кавказцев, на мусульман. В том числе на политиков, обвиняя их в частности в коррупции. Что вот мы очередного кавказца-мусульманина взяли в оборот и уличили в богатстве и роскоши. При всем том, возьми любой регион России, губернаторы, мэры городов, их дети ведут себя значительно распущеннее, свободнее. Более того, они в европейских государствах живут. Но они не находятся под прицелом преследования определенной части людей", - сказал он.

По словам политолога, резонанс от истории с сыном Канокова, это своего рода предупреждение и отвлекающий манёвр.

"Подоплека всего этого в этом и заключается, что СМИ, блогеры по этой теме не говорят о тех, кто миллиарды ворует. Потому что те, кто миллиарды ворует, они как раз вот эти средства массовой информации и журналистов содержат и используют как в качестве отвлечения», считает Кутаев*.

По его мнению, апелляция к религиозности сына в заявлении Канокова обусловлена желанием показать, что он не стремится к роскоши.

"Это безотносительно как на это посмотрят власти или население он хочет показать, что сын его не приверженец какой-то роскоши, потому что воспитан в религиозных и национальных традициях", - пояснил Кутаев.

Он полагает, что Кремлю сейчас не до таких разбирательств с главами республик Северного Кавказа.

"Кремлю не до этой истории. Скандал больше рассчитан на публику, приверженцев "русского мира". Обозначить, что это они, нерусские, мол, воруют в России. Это они в роскоши купаются. Это их дети в роскоши живут на "русские" деньги", - сказал Кутаев.

В свою очередь, российский кавказовед на условиях анонимности сообщил, что заявления Канокова "завязаны на ситуации в Кабардино-Балкарской республике".

"Мы привыкли считать КБР довольно светской, но в последние годы там произошла очень значительная исламизация населения. Есть довольно серьезный слой молодежи и людей среднего поколения с исламским подходом к оценкам в жизни" - сказал он.

По словам кавказоведа, именно поэтому исламские аргументы использовались в заявлении Канокова, для оправдания перед населением республики.

«В том числе, что сын религиозный и так далее. Мне кажется, это связано с этими процессами, которые происходили в республике и в целом остались незамеченными. И на федеральном уровне особо не заметили это, и на местном уровне как-то пытались это не очень показывать. При этом исламизация - это самоорганизация, инициатива снизу, а не деятельность официальных мусульманских структур», - пояснил он.

По мнению кавказоведа, Канокову сейчас удастся сгладить, в том числе на федеральном уровне, резонанс от ситуации с сыном.

"Если удается как-то это все дело сгладить, то сейчас федеральная власть старается особо не раскачивать ситуацию. Так как если это выходит все за пределы спокойствия и начинает будоражить людей, то конечно для федеральной власти это не здорово.Поэтому постараются спустить на тормозах, поскольку регион важный, Северный Кавказ вообще и Кабардино- Балкария в частности, то пристальное внимание федералов все равно есть к этому. Я думаю этот случай возьмут на заметку на будущее", - сказал он.

Общественный деятель из Кабардино-Балкарии Ольга Бегретова сообщила, что Арсен Каноков заработал свои средства благодаря работе в "Синдике" и постоянно оказывал благотворительную помощь.

«Он достаточно много и щедро помогает в издании образовательной, исторической литературы на адыгском языке. Поддерживает ученых, традиционное искусство, спортсменов», сказала она.

Она особо отметила помощь беженцам из Сирии.

"Это были не только черкесы. Те, люди, которые спасались от войны из Сирии получали материальную помощь. Например, он оплачивал долгие годы проживание в квартире пожилой черкешенке из Сирии Шазие Нух. В принципе он помогают всем, кто обращается за помощью, включая больных, которым необходимо дорогостоящее лечение», - рассказала Бегретова.

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