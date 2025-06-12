×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:04, 12 июня 2025

Сенатору Канокову пришлось оправдываться после подарков сына

Альберт Каноков с девушкой на фоне букета. Стоп-кадр видео https://t.me/mash_gor/8107 от 12.06.25.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Видеозапись, на которой сын сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова дарит своей девушке огромный букет и автомобиль, вызвала недовольство в соцсетях. Сенатор заявил, что его сын, который сразу после университета вошел в совет директоров компании, скромен и следует предписаниям ислама.

Подарки сына сенатора Арсена Канокова Альберта своей девушке возмутили пользователей сети, пишет сегодня Mash_Gor.

Как следует из видео, несколько мужчин несут огромную корзину цветов на праздничное мероприятие, на заднем фоне звучат возгласы "С днем рождения!". После того как корзину принесли, молодой человек целует и приобнимает девушку. На другом видео девушка находится у автомобиля, также звучат поздравления в ее адрес.

Сенатор  Каноков в своем Telegram-канале заявил, что подобные видео распространяют  «враги нашей страны», которые «используют любую причину, чтобы опорочить, дискредитировать власть, внести раскол в общество». "Повод – он подарил девушке на День рождения цветы и автомобиль, и кто-то распространил три коротких видео с этого мероприятия", - написал Арсен Каноков.

"Мы с супругой воспитываем Альберта и остальных детей в традициях Адыгэ хабзэ и ислама. Он скромный и сдержанный, знает хорошо родной язык, отправлялся несколько раз в малый хадж, делает намаз, не употребляет алкоголь и не курит", - заявил Арсен Каноков в своем Telegram-канале.

При этом Каноков добавил, что его сын, окончивший университет в прошлом году, уже входит в совет директоров компании. "Он начал работать в созданной мною Холдинговой компании «Синдика», вошел в совет директоров, будет вести крупные проекты, в том числе в Кабардино-Балкарии, возглавит благотворительный фонд, через который будет помогать родной республике", - заявил Арсен Каноков.

По его словам, он провел беседу с  сыном. "Мы поговорили с ним об этом, он все осознал и перед старшими рода Каноковых дал обещание, что подобное не повторится", - говорится в сообщении.

Публикация Mash_Gor набрала 29 комментариев.

Российский боец. Стоп-кадр видео Минобороны России от 11.06.25, https://t.me/mod_russia/53671.
19:05 12.06.2025
Более 6800 бойцов с юга России признаны убитыми на СВО
Не менее 3405 бойцов из СКФО и 3397 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

"На фронт, всех! И машину на нужды СВО!  Страна в огне, а они кайфуют. Видя столько вдов, даже улыбаться не хочется, а они в лицо народу плюют", - написал Danil.

"Что плохого он сделал? Парень подарил букет девушке! Хотел произвести впечатление! Может он несколько месяцев на него собирал!  Что не так?", - сыронизировал. А.

"И на машину взял кредит. Да-да, так все и было", - поддержал пользователь  с ником ..... .....

"Смешно, конечно. Смешно, это я про заявление его отца «публичное» оправдал, так оправдал", - отметил пользователь …mi.

"Их дети будут кайфовать, а наши защищать РФ, где справедливость?" - возмутился ......

"Это разные жизни в одном времени. Увы. Друг друга не понять",  - считает Марина Малина.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Российский боец. Стоп-кадр видео Минобороны России от 11.06.25, https://t.me/mod_russia/53671.
19:05, 12 июня 2025
Более 6800 бойцов с юга России признаны убитыми на СВО
Учебник Русского языка. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
05:52, 12 июня 2025
Власти Кабардино-Балкарии учли претензии активистов к законопроекту о репатриации
03:54, 12 июня 2025
Бывший налоговик из Кабардино-Балкарии заподозрен в многомиллионной афере
22:59, 11 июня 2025
Координационный совет адыгских общественных организаций ликвидирован в Кабардино-Балкарии
17:54, 11 июня 2025
Военнослужащий из Кабардино-Балкарии убит на Украине
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
14:05, 2 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Многодетная семья нуждается в крыше над головой
Фото
10:19, 1 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
В Дагестане с осужденного за коррупцию пытаются взыскать сумму взятки
Фото
10:07, 26 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
Зачем нужно мнение народа, если не прислушиваться к нему?
Все блоги
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (слева направо). Фото https://t.me/abzasmedia/5929 Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана

Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина: похищение или задержание?

Блогеры
Фото
13:44, 9 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
8
О педофиле и ювенальной юстиции
Фото
14:57, 4 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
Платить или не платить, вот в чем вопрос. Как пенсионеры Кабардино-Балкарии лишаются части своих пенсий
Фото
14:05, 2 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Многодетная семья нуждается в крыше над головой
Фото
10:19, 1 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
В Дагестане с осужденного за коррупцию пытаются взыскать сумму взятки
Фото
15:29, 28 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
Для чего КБГУ нужна автономность? 
Аналитика
Нападение на силовиков в Махачкале. Кадр видео "Кавказского узла" https://youtu.be/RTANBD4E94E.
13:29, 2 июня 2025
В мае 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли 6 человек
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Темы дня
Геленджикская бухта. Фото: Катерина Ровенская. https://ru.wikipedia.org/
11 июня 2025, 18:26
Акватория Геленджика объявлена полностью безопасной для купания

Сотрудники полиции. Фото: https://russia-artsakh.ru/node/10115
11 июня 2025, 15:39
Движение "Мусульманское единство" заявило об исчезновении активиста в Азербайджане

Антон Чечин. Фото: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=926405059652341&id=100068485660376&set=a.531857755773742 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
11 июня 2025, 11:49
Чечин сообщил подробности избиения в тбилисской тюрьме

Олег Михеев. Фото: https://spravedlivo.ru/4765710
11 июня 2025, 09:50
Бывший депутат Михеев заочно приговорен к сроку в колонии

Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Прямая трансляция пользователя Кавказский Узел
Прямая трансляция пользователя Кавказский Узел
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Показать больше