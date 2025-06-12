Сенатору Канокову пришлось оправдываться после подарков сына

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Видеозапись, на которой сын сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова дарит своей девушке огромный букет и автомобиль, вызвала недовольство в соцсетях. Сенатор заявил, что его сын, который сразу после университета вошел в совет директоров компании, скромен и следует предписаниям ислама.

Подарки сына сенатора Арсена Канокова Альберта своей девушке возмутили пользователей сети, пишет сегодня Mash_Gor.

Как следует из видео, несколько мужчин несут огромную корзину цветов на праздничное мероприятие, на заднем фоне звучат возгласы "С днем рождения!". После того как корзину принесли, молодой человек целует и приобнимает девушку. На другом видео девушка находится у автомобиля, также звучат поздравления в ее адрес.

Сенатор Каноков в своем Telegram-канале заявил, что подобные видео распространяют «враги нашей страны», которые «используют любую причину, чтобы опорочить, дискредитировать власть, внести раскол в общество». "Повод – он подарил девушке на День рождения цветы и автомобиль, и кто-то распространил три коротких видео с этого мероприятия", - написал Арсен Каноков.

"Мы с супругой воспитываем Альберта и остальных детей в традициях Адыгэ хабзэ и ислама. Он скромный и сдержанный, знает хорошо родной язык, отправлялся несколько раз в малый хадж, делает намаз, не употребляет алкоголь и не курит", - заявил Арсен Каноков в своем Telegram-канале.

При этом Каноков добавил, что его сын, окончивший университет в прошлом году, уже входит в совет директоров компании. "Он начал работать в созданной мною Холдинговой компании «Синдика», вошел в совет директоров, будет вести крупные проекты, в том числе в Кабардино-Балкарии, возглавит благотворительный фонд, через который будет помогать родной республике", - заявил Арсен Каноков.

По его словам, он провел беседу с сыном. "Мы поговорили с ним об этом, он все осознал и перед старшими рода Каноковых дал обещание, что подобное не повторится", - говорится в сообщении.

Публикация Mash_Gor набрала 29 комментариев.

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"На фронт, всех! И машину на нужды СВО! Страна в огне, а они кайфуют. Видя столько вдов, даже улыбаться не хочется, а они в лицо народу плюют", - написал Danil.

"Что плохого он сделал? Парень подарил букет девушке! Хотел произвести впечатление! Может он несколько месяцев на него собирал! Что не так?", - сыронизировал. А.

"И на машину взял кредит. Да-да, так все и было", - поддержал пользователь с ником ..... .....

"Смешно, конечно. Смешно, это я про заявление его отца «публичное» оправдал, так оправдал", - отметил пользователь …mi.

"Их дети будут кайфовать, а наши защищать РФ, где справедливость?" - возмутился ......

"Это разные жизни в одном времени. Увы. Друг друга не понять", - считает Марина Малина.

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