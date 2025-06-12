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Кавказский узел

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19:05, 12 июня 2025

Более 6800 бойцов с юга России признаны убитыми на СВО

Российский боец. Стоп-кадр видео Минобороны России от 11.06.25, https://t.me/mod_russia/53671.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Не менее 3405 бойцов из СКФО и 3397 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел", к 7 июня не менее 6750 бойцов из регионов юга России были официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

По данным "Кавказского узла", к 12 июня представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции не менее 6802 бойцов с юга России: 3405 из СКФО и 3397 из ЮФО.

Больше всего убитых по-прежнему приходится на Дагестан – 1452. Также подтверждена смерть 743 бойцов из Ставропольского края, 442 – из Северной Осетии, 270 – из Кабардино-Балкарии, 240 – из Чечни, 137 – из Ингушетии и 121 – из Карачаево-Черкесии.

Среди регионов ЮФО наибольшее число убитых (1220) приходится на Волгоградскую область. Также признаны убитыми 762 бойца из Краснодарского края, 663 – из Ростовской области, 540 – из Астраханской области, 129 – из Калмыкии и 84 – из Адыгеи.

Напомним, первым из представителей властей о том, что в зоне СВО убит российский военный, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

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Автор: "Кавказский узел"

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