Родственники заявили о пытках арестованных в Кабардино-Балкарии мусульман

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Как минимум несколько мужчин, арестованных в мае при серии обысков в Нальчике и Нартане, рассказали адвокатам о пытках. Близкие обвиняемых добиваются встречи с главой Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", в ходе операции силовиков в Нальчике и Нартане 14 мая были задержаны 48 человек из числа практикующих мусульман, заявили правозащитники. По словам родных, силовики подбросили задержанным сим-карты во время обыска, а дела об участии в террористической организации сфабрикованы.

Обыски проходили по одной и той же схеме: во время обысков в домах обвиняемых были обнаружены и изъяты сим-карты, которые, по словам родных, не принадлежали им и были подброшены.

Родственники задержанных жителей Кабардино-Балкарии рассказали “Кавказскому узлу”, как проходили обыски ночью 15 мая. Силовики не отвечали ни на какие вопросы, заявила супруга одного из задержанных, 23-летнего Артура Тенова.

«Ворвались к нам посреди ночи, разбудили всех, задержали Артура и увезли непонятно куда. На каком-то листке я увидела, что написана статья 205.5 УК РФ, потом посмотрела, что это организация и участие в деятельности террористической организации. Во время обыска я была в комнате, показывала им шкафы, но мне в какой-то момент стало плохо и я зашла на кухню попить воды. Потом возвращаюсь, а следователь показывает мне какой-то телефон и спрашивает чей он. Я видела этот телефон впервые, он откуда-то его достал, подкинул и потом мне показал. У нас все телефоны были айфонами, они их всех забрали, а вот это телефон непонятной марки они подкинули», - рассказала Элина Даурова.

В другой комнате, по словам Дауровой, им подкинули им сим-карту. «Там другой следователь берет барсетку мужа, дает мне, я вытряхиваю ее, там пусто. Потом он засовывает руку в перчатке в барсетку, ковыряется там долго и откуда-то достает сим-карту “Билайн”, а у нас только “Мегафон” и “Йота” были. И симку, и телефон они нам подкинули. После задержания муж не говорил о каком-то давлении, избиении, пытках, может быть он пока не может все говорить. Артур работает менеджером в офисе продаж недвижимости и делает ремонтные работы. Он единственный кормилец семьи. У нас с ним трехлетний малыш», - сообщила она.

Мать задержанного Тимура Берсекова заявила, что ее сын подвергся пыткам. «В ту ночь задержали моего младшего сына, ему 36 лет, работает он грузчиком. Женат, четверо детей: самому маленькому нет и года, а старшему уже 10 лет. Его незаконно обвиняют в терроризме. После задержания его пытали, избивали, он это рассказал адвокату. Рука, кажется, сломана, синяки на нем, раны на голове», - рассказала Иза Берсекова «Кавказскому узлу».

По фактам пыток адвокат написал жалобы и ждет реакции правоохранительных органах. «Адвокат занимается этим делом, все юридические вопросы он решает, но я могу сказать, что ничего противозаконного Тимур не делал, никогда ничего не нарушал, - он просто верующий человек, который молится и ходит в мечеть. Все остальные тоже точно такие простые, самые обычные люди, которые постоянно работают, чтобы прокормить свои семьи. Мы просим остановить это беззаконие и освободить наших ребят», - сказала она.

Амин Хурум 2001 года рождения также оказался среди задержанных. «Он закончил московскую школу дизайна, был в поисках постоянной работы, но небольшие заказы у него были. То есть была подработка, но искал основную работу. Он не женат, детей нет. Ночью ворвались в наш дом, сначала мы ничего не поняли, не говорили за что его задержали. А потом уже был суд по мере пресечения, и ему озвучили статью 205.5 УК РФ, - якобы они в какую-то ячейку входили, что-то планировали, но никаких доказательств нет. Его после задержания держали с пакетом на голове, скотчем обмотали руки, но он не признал вину, ничего не подписал»,- рассказала его мать Ганга Махмудова.

Женщина тоже заявила, что при обыске силовики подкинули в их дом телефон вместе с сим-картой. «Я видела, что они его подкинули. Понятые, да, были, они с ними приехали, но они не зафиксировали это. Но силовики сняли отпечатки пальцев при мне и на телефоне не было ни одного отпечатка моего сына, это они сразу сказали мне. Хотя один из сотрудников хватал этот телефон и тыкал сыну в лицо, спрашивал: “Кому ты с него звонил? С кем ты разговаривал?”. По их словам, в этом телефоне якобы есть какая-то информация, которая дает им право их обвинять. Но это не наш телефон был, они точно его подкинули и сами же нашли», - сказала она.

39-летний Заур Жолабов, отец четверых малолетних детей, тоже был задержан 14 мая. По словам Его матери, силовики пришли к ним домой около двух часов ночи.

«Я спала со старшим внуком на втором этаже, а все остальные были на первом. Син открыл дверь, они сразу ворвались, сына повалили, тремя автоматами прижали его к земле. А у него проблемы со здоровьем, он дышать не может, - а они его давят этими автоматами, он задыхается. Я налетела на них, но они накричали на меня, сказали отойти в сторону, меня оттолкнули. Они его забрали, я успела ему одеть носки и кроссовки, а кофту не дали надеть. Автоматчики вышли, зашли люди в масках и перчатках для обыска», - рассказала Фатимат Жолабова «Кавказскому узлу».

В доме Жолабовых при обыске также появился телефон неизвестного происхождения. «В спальнях поковырялись, ничего не нашли, потом в туалете, на кухне, - снова ничего. Поднимаемся на второй этаж, один из них сразу залетает в комнату, что-то ставит на шкафчик, отходит и снова подходит к шкафчику, с удивлением смотрит туда и медленно достает какой-то телефон, незнакомый нам. Спрашивает: “Ваш?” Я говорю: “Нет, все наши телефоны вы забрали, у нас у каждого один телефон, нет возможности держать по два телефона”. Забрали с собой этот телефон, якобы он был у нас дома, но они его сами подкинули, сами же нашли, я это видела своими глазами. А понятые были на первом этаже, ничего не видели, но все подписали как было нужно силовикам», - сказала она.

По словам матери, после задержания Заура пытали. О пытках он рассказал адвокату и попросил консультацию уролога. «Адвокат после встречи с Зауром в СИЗО позвала моего старшего сына и рассказала ему результаты встречи, описала, какое у него состояние. Сын тут же разрыдался, не выдержал. Я подошла к ним: они думают, что я слабая, мне не хотели говорить. Адвокат рассказала, что он врача просит, у него синяк на лбу и на носу и проблемы с пахом, ему уролог нужен. Пытали его, одним словом, ужасным образом пытали. Адвокат добилась проведения судмедэкспертизы, но сделали только спустя 11 дней после пыток. То есть многое уже прошло, зажило, правда пока нет результатов экспертизы. Но мы будем писать во все инстанции, чтобы об этом стало известно и всех, кто пытал моего сына, наказали», - подчеркнула женщина.

Заур работал строителем, но врачи запретили ему нагрузки из-за проблем со здоровьем. «Он строитель, но в течение последнего года не работал из-за проблем со здоровьем. Несколько лет врачи не могли понять, что с ним происходит: он не мог дышать, нос опух, стал очень большим. В результате у него было поражение верхних дыхательных путей, и в этом состоянии нельзя было делать операцию. Врачи назначили ему химию. В Москве сделали первую химию, в мае он должен был получить химию в Нальчике по квоте, но не успел. Пока оформлял инвалидность, не успел сдать все анализы и 14 мая его задержали. Ему очень плохо в СИЗО, ему нужны лекарства, нужен врач, ему дышать тяжело. Кое-как смогли какие-то таблетки передать ему, но этого хватит на несколько дней», - пожаловалась она.

Среди задержанных ночью 14 мая оказался также 23-летний Эдуард Просвирин из Нальчика. По словам его матери, сын был студентом и подрабатывал на стройках, чтобы обеспечить семью.

«Он учится в Московском государственном университете пищевых производств, на пятом курсе направления биотехнологии. Должен был лететь в Москву на защиту диплома. В два часа ночи сотрудники ФСБ ворвались в квартиру, разбудили двух детей – мальчику два года, а девочке еще четырех месяцев нет, напугали всех. Задержание и обыск были при них. Они его скрутили, не дали ему даже не одеться. Быстро провели обыск в квартире, ничего такого не нашли. Забрали его игровой компьютер, все телефоны, банковскую карту жены, на которую она получала детские пособия, и вообще все финансы там были. Слава богу, что нам ничего не подбросили», - рассказала мать задержанного Ямзе Просвирина.

Эдуард три года назад принял ислам и был практикующим мусульманином. «Он решил принять ислам, никто не был против. Он постоянно молится, ходит в мечеть на пятничные молитвы. Он обычный законопослушный гражданин, очень добрый и порядочный человек, настоящий семьянин. На следующий день его арестовали, нам все еще непонятно, за что именно. Говорят, какие-то экстремистские действия, но какие, мне не говорят. Нет никаких оснований для обвинений, при обыске ничего не было найдено, компрометирующего его», - сообщила она.

Точных данных о количестве задержанных и арестованных нет, отметил юрист Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра Заур Шокуев.

«К нам обратились шесть жителей, рассказали, что их родных задержали и потом арестовали. Имена этих задержанных известны, но пока нет точных данных, сколько в целом граждан задержаны и потом арестованы или отпущены», - сказал он «Кавказскому узлу».

По его словам, массовые задержания ранее также случались, но этот случай отличается схожестью проведенных обысков. «Все обратившиеся к нам граждане рассказали, что во время обысков у них нашли телефоны, которые они видели впервые», - отметил он.

Родственники задержанных требуют встречи с главой Кабардино-Балкарии, сообщил правозащитник Валерий Хатажуков. «Мы обратились в прокуратуру с просьбой изучить жалобы родных и разобраться, направили обращение уполномоченному по правам человека в Кабардино-Балкарии Борису Зумакулову, поговорили с ним, он тоже в свою очередь, обратиться от своего имени в соответствующие органы. Кроме этого родные задержанных хотят попасть к главе республики, чтобы на встрече с ним рассказать все подробности этой истории», - сказал он «Кавказскому узлу».

Хатажуков также сообщил, что пока нет подтвержденных данных об общем числе задержанных и арестованных. «У нас планируется встреча с адвокатами. Мы планируем обсудить все детали и надеюсь, что после встречи будет новая информация, в том числе о количестве арестованных граждан, о том, в чем именно все они обвиняются. Тогда у нас будет более-менее ясная картина»,- отметил он.

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