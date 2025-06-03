Родные задержанных в Кабардино-Балкарии мусульман заявили о подбросе улик

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики подбросили сим-карты во время обыска в домах мусульман, дела об участии в террористической организации сфабрикованы, заявили их родные в жалобе правозащитникам. Всего в ходе операции силовиков в Нальчике и Нартане были задержаны 48 человек, сообщили правозащитники.

Шесть жителей Кабардино-Балкарии направили обращения в правозащитный центр КБР р и Уполномоченному по правам человека в республике Борису Зумакулову в защиту своих родственников, которых силовики задержали ночью 14 мая 2025 года.

"Аналогичные задержания также имели место в 42 домовладениях в городе Нальчике и селении Нартан. Все задержанные лица являются практикующими мусульманами", - говорится в сообщении на сайте центра.

Заявители утверждают, что обыски проходили по одной и той же схеме: во время обысков в их домах были обнаружены и изъяты сим-карты, которые, по их словам, не принадлежали им и были подброшены сотрудниками правоохранительных органов, сообщили правозащитники, опубликовав фотографии жалоб.

Так, Ганга Махмудова утверждает, что в два часа ночи 14 мая в ее дом ворвались силовики и "под дулом автомата" поставили к стене двух ее сыновей Ансара и Амина Хурум. "Трое человек в гражданской одежде забежали в одну из комнат, а один из них наклонился за дверь, как будто что-то положил туда, я это лично видела", - сообщила она в жалобе. по ее словам, обыск силовики проводили, не предоставив ордера, и начали его с другой комнаты, а когда дошли до комнаты где уже побывали трое силовиков, нашли телефон, на котором лежала сим-карта. Ее сыновья утверждали, что впервые видят этот телефон.

Ансар Хурум 16 мая был арестован на 10 суток за неповиновение силовикам, а Амин обвинен в участии в деятельности террористической организации, он остается в СИЗО-1, сообщила женщина.

Римма Бичекуева сообщила, что ее сына Азамата, отца пятерых детей, задержали ночью, обыск проводился в его отсутствие. По ее словам, один из силовиков, зная, она балкарка, перед обыском сказал фразу на кабардинском. "Все на месте, все положено, можно начинать", - процитировала она в жалобе слова силовика. По ее словам, после этого при обыске обнаружили телефон и сим-карту. Бичекуева утверждает, что силовики вели себя "по-хамски" и очень напугали детей, а также изъяли телефоны и детские планшеты.

Фатимат Жолабова из Нальчика сообщила, что при обыске силовик открыл тумбочку из-под телевизора и что-то положил туда, затем другой силовик целенаправленно пошел к тумбочке, где обнаружил телефон с сим-картой. Он отметила, что ее сын Заур Жолабов - отец четверых малолетних детей, нуждается в лечении и находится в тяжелом состоянии. В жалобе она подчеркнула, что к нему применяются физические меры воздействия.

В еще одной жалобе жительница Нальчика Ямзе Просвирина утверждает, что при обыске у ее сына Эдуарда Просвирина были изъяты лишь два пневматических пистолета, на которые у него есть разрешение. Тем не менее его арестовали на два месяца.

Также на сайте правозащитного центра опубликованы жалоба Элины Дауровой, супруги Артура Тенова, которая сообщает, что телефон был подброшен во время обыска, а при избрании меры пресечения она заметила, что муж был избит. Иза Берсекова из Нартана заявила, что дело против ее сына Тимура Берсекова сфабриковано.

Telegram-канал «Сапа Кавказ» 15 мая сообщал о задержании 16 жителей Кабардино-Балкарии, подозреваемых в террористической деятельности. В публикации утверждается, что организовать террористическую ячейку мог не позднее марта 2024 39-летний Аслан Е., поставивший целью посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и объекты государственной власти. Он привлек к этой деятельности 15 знакомых в возрасте от 23 до 57 лет. При обысках в домах у подозреваемых нашли обрез, ружья, травматические и пневматические пистолеты, на которые имелось разрешение. Также изъяты ножи, религиозная литература и 290 боеприпасов, 11 из которых боевые.

Управление Следкома России по Кабардино-Балкарии на своем сайте и в Telegram-канале с 14 мая не сообщало о новом деле об участии в деятельности террористической организации.

"Кавказский узел" также писал, что адвокат Рамзан Узуев, назвал дела Салиха Османова, приговоренного к девяти годам по делу о диверсии, и Казбека Емкужева, обвиняемого в причастности к террористической организации, сфальсифицированными для улучшения отчетности силовиками.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.