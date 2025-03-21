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00:43, 21 марта 2025

Адвокат назвал сфабрикованными два дела о терроризме в Кабардино-Балкарии

Адвокат Рамзан Узуев. Скриншот фото с сайта проекта "Слово защите" от 20.03.25, https://slovo-zashite.org/text/kak-v-kbr-falsifitsiruiut-dela-o-terrorizme-rasskazyvaet-advokat.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дела Салиха Османова, приговоренного к девяти годам по делу о диверсии, и Казбека Емкужева, обвиняемого в причастности к террористической организации, сфальсифицированы для улучшения отчетности силовиками, утверждает адвокат.

Как писал "Кавказский узел", экспертиза, на основании которой суд признал жителя Кабардино-Балкарии Салиха Османова виновным в покушении на диверсию, была проведена с грубыми нарушениями, говорится в апелляционной жалобе на приговор Османова. Он обвинил силовиков в фабрикации дела. Османов ранее был приговорен к девяти годам заключения по делу о покушении на диверсию. Его защита подала апелляционную жалобу на решение Верховного суда Кабардино-Балкарии. По версии обвинения, силовики обнаружили доказательства покушения на диверсию в телефоне Османова. 20 июня защита заявила, что свидетель, который утверждает, что продал телефон Османову, связан с силовыми структурами. По словам Османова, телефон был подброшен во время обыска.

1 октября 2022 года управление МВД по СКФО сообщило, что в Прохладненском районе двое подозреваемых в причастности к особо тяжким преступлениям открыли стрельбу по сотрудникам МВД и Росгвардии около железнодорожного полотна и были убиты в перестрелке. Силовики не пострадали. На месте происшествия найдены огнестрельное оружие и предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, сообщили в полиции. Двое убитых в Прохладненском районе были террористами, готовившими диверсию на железной дороге, их сообщник задержан, отчиталась ФСБ. 

Адвокат Рамзан Узуев, защищавший фигуранта дела о покушении на диверсию в Кабардино-Балкарской республике Салиха Османова, назвал дело сфальсифицированным – «казнью», легализованной в ходе следственно-оперативных действий, сообщил 20 марта проект "Слово защите".

Два других фигуранта дела, Юсуп Кудаев и Аскер Кармоков, были убиты в ходе операции по предотвращению предполагаемого взрыва. По словам Узуева, смерть Кудаева и Кармокова не расследовалась. Он связал это с практикой, при которой родственникам отдают тела погибших только при отказе от всех претензий.

В ходе судебного разбирательства независимым экспертом стороны защиты было установлено, что телефон был впервые включен только 31-го августа, а файлы, доказывающие вину Османова, были переданы туда через Bluetooth гораздо позже указанного в материалах дела времени. Эксперты обвинения не смогли ответить на вопросы защиты об обнаруженных нестыковках, обойдя все неудобные моменты, указал Узуев.

Он отметил, что без свидетеля, который как выяснилось, связан с силовыми структурами, и телефона, который этот свидетель по его утверждению продал Османову, дела бы не было.

конца, я убеждён, что кто-то какие-то медальки, регалии, должности получает

Еще один свидетель обвинения, который проходил в деле как засекреченный свидетель, сообщил защите, что на него на оказывалось давление, и был готов дать показания в суде, но апелляционная инстанция отказалась вызвать его для допроса. Все эти факты и несостыковки, по мнению Узуева, прямо указывают на фальсификацию дела. Адвокат предполагает, что это было сделано ради статистики, выявить в республике неких диверсантов и получить награды и повышения за их поимку. 

"Дело в том что когда вот такие дела расследуются, доводятся до конца, я убеждён что кто-то какие-то медальки, регалии, должности получает", - заявил он в видео, которое опубликовал 20 марта Центр защиты прав человека "Мемориал"* в своем YouTube-канале.

Сторона защиты собирается обжаловать решение в кассационном порядке. 

Второе дело, которое ведет Узуев - дело 19-летнего Казбека Емкужева из Нальчика, обвиняемого по делу об участии в террористической организации. Его дело вел на начальных этапах тот же следователь, что и в деле Османова. Адвокат считает, что дело также было полностью фальсифицировано. 

4 апреля 2024 года отец одного из фигурантов, бывший сотрудник правоохранительных органов, у которого были конфликты на религиозной почве с сыном, начал обвинять его в экстремизме. Рамзан Узуев считает, что органы решили воспользоваться возможностью создать очередное дело о терроризме. Фигуранта задержали с другим обвиняемым, когда они возвращались из Дагестана, куда ездили на сватовство девушки. 8 апреля было возбуждено уголовное дело, которое строится на показаниях двух обвиняемых – Аслана Макоева и Ибрагима Албогачиева, признавшихся в том, что они дали байат (клятва верности лидеру в исламе) и собрались на кого-то напасть. 

Всего в деле семь фигурантов, трое из которых – Казбек Емкужев, 19-летний Тамирлан Чепчиков и 26-летний Ратмир Мурчаев, были похищены неизвестными, избиты и подверглись пыткам током. Емкужев сообщил о том, что их пытали вместе, однако спустя время их разъединили, его увезли на неизвестный объект и держали там до 3 мая, предположительно, чтобы скрыть следы насилия.

По его словам, Чепчиков и Мурачаев были "ликвидированы" 12-го апреля, расследования их гибели не было, Рамзан Узуев предполагает, что их родственники столкнулись с таким же выбором, как и близкие Юсупа Кудаева и Аскера Кармокова в деле Салиха Османова: тело выдается только при отказе от всех претензий. 

11 апреля 2024 года в ходе контртеррористической операции (КТО) в садовом товариществе Нальчика силовики убили двух человек. Убитые были членами ячейки международной террористической организации и планировали диверсии и теракты в Кабардино-Балкарии, заявил Национальный антитеррористический комитет. Следком отчитался о возбуждении уголовного дела о посягательстве на жизнь силовиков и незаконном обороте оружия и взрывчатки.

По его мнению, Емкужева спасло то,что мать отнесла в полицию запись его похищения и заявила о пропаже сына. 3 мая Емкужев оказался в кабинете следователя и был допрошен в качестве подозреваемого, а потом обвиняемого, в деле нет информации о его задержании. Отец Емкужева и адвокат направили заявление в Генпрокуратуру и МВД с требованием проверить действия неизвестных сотрудников органов, причастных к похищению и пыткам молодого человека.

Как сообщает Узуев, отец Емкужева в январе этого года получил рапорт об обнаружении признаков преступления, однако, скорее всего, уголовное дело так и не будет возбуждено. 

Узуев указал, что в деле есть приговоры еще шести людям за несообщении о преступлении, которые, как утверждают следствие и суд, знали о готовящемся нападении, - говорится в публикации

"Как метко выразился мой доверитель: “В современной России ФСБ — это как новые опричники”. Какое бы ходатайство они ни подали, каким бы абсурдным ни было возбужденное этим органом уголовное дело, все закрывают на это глаза", - сказал Узуев на видео

Силовики в Кабардино-Балкарии регулярно отчитываются о делах по статье о несообщении о преступлении. Так, в ноябре 2024 года суд в Нальчике оштрафовал на 40 тысяч рублей студента-третьекурсника, который, зная, что трое его знакомых вступили в ячейку запрещенной террористической организации, не сообщил об этом правоохранителям.

Он отметил, что всех фигурантов дела связывает лишь то, что они жили в одном районе и раньше играли в компьютерные игры в одном и том же клубе. 

Узуев указал, что следствие ограничило его в сроках знакомства с 11 томами дела, в тоже время прокурор утвердил обвинительное заключение за один день, "изучив" все тома дела, говорится в публикации.

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Автор: "Кавказский узел"

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