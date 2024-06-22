Суд направил на повторную экспертизу телефон Салиха Османова

22 июня 2024, 01:54

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционный суд в Сочи направил на повторную экспертизу телефон, который является главным доказательством по делу Салиха Османова, признанного виновным в покушении на диверсию в Прохладненском районе. Османов заявил ранее, что телефон ему подбросили силовики.

Как писал "Кавказский узел", экспертиза, на основании которой суд признал жителя Кабардино-Балкарии Салиха Османова виновным в покушении на диверсию, была проведена с грубыми нарушениями, говорится в апелляционной жалобе на приговор Османова. Он обвинил силовиков в фабрикации дела. Османов ранее был приговорен к девяти годам заключения по делу о покушении на диверсию. Его защита подала апелляционную жалобу на решение Верховного суда Кабардино-Балкарии. По версии обвинения, силовики обнаружили доказательства покушения на диверсию в телефоне Османова. 20 июня защита заявила, что свидетель, который утверждает, что продал телефон Османову, связан с силовыми структурами. По словам Османова, телефон был подброшен во время обыска.

1 октября 2022 года управление МВД по СКФО сообщило, что в Прохладненском районе двое подозреваемых в причастности к особо тяжким преступлениям открыли стрельбу по сотрудникам МВД и Росгвардии около железнодорожного полотна и были убиты в перестрелке. Силовики не пострадали. На месте происшествия найдены огнестрельное оружие и предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, сообщили в полиции. Двое убитых в Прохладненском районе были террористами, готовившими диверсию на железной дороге, их сообщник задержан, отчиталась ФСБ.

3-й апелляционный суд общей юрисдикции 21 июня направил на повторную экспертизу телефон Османова, который, как он утверждает, подбросили силовики, сообщил в своем телеграм-канале Центр защиты прав человека "Мемориал" (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

Ранее телефон уже прошел экспертизу в Экспертно-криминалистическом центре МВД по Кабардино-Балкарии. После этого защита Османова отправила заключение МВД на независимую экспертизу, которая показала, что эксперт не смог ответить на восемь из 12 вопросов судебной коллегии и сделал заключение, не опираясь на факты, которые можно проверить.

По версии следствия, Салих Османов входил в преступную группу вместе с другими жителями Кабардино-Балкарии Аскером Кармоковым и Юсупом Кудаевым. В мессенджере они обсуждали свои радикальные исламистские взгляды и негативное отношение к спецоперации на Украине. В переписке они будто бы выразили намерение совершить диверсию – взрыв на одном из объектов транспортной инфраструктуры в Прохладненском районе "в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации". Кармоков и Кудаев, по версии следствия, были убиты 29 сентября 2022 года, когда пытались установить взрывное устройство под железнодорожным полотном в районе станицы Солдатской Прохладненского района. 1 октября сотрудники ФСБ задержали Салиха Османова в его доме в городе Тырныаузе Эльбрусского района КБР. Суд признал его виновным в покушении на диверсию на основе переписки в Viber и показаний двух засекреченных свидетелей. Один из них позже отказался от своих показаний, а второй свидетель дословно повторил на суде письменные показания, которые он давал на предварительном следствии, сообщили правозащитники.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.