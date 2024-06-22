22 июня 2024, 01:54

Суд направил на повторную экспертизу телефон Салиха Османова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционный суд в Сочи направил на повторную экспертизу телефон, который является главным доказательством по делу Салиха Османова, признанного виновным в покушении на диверсию в Прохладненском районе. Османов заявил ранее, что телефон ему подбросили силовики.

Как писал "Кавказский узел", экспертиза, на основании которой суд признал жителя Кабардино-Балкарии Салиха Османова виновным в покушении на диверсию, была проведена с грубыми нарушениями, говорится в апелляционной жалобе на приговор Османова. Он обвинил силовиков в фабрикации дела. Османов ранее был приговорен к девяти годам заключения по делу о покушении на диверсию. Его защита подала апелляционную жалобу на решение Верховного суда Кабардино-Балкарии. По версии обвинения, силовики обнаружили доказательства покушения на диверсию в телефоне Османова. 20 июня защита заявила, что свидетель, который утверждает, что продал телефон Османову, связан с силовыми структурами. По словам Османова, телефон был подброшен во время обыска.

1 октября 2022 года управление МВД по СКФО сообщило, что в Прохладненском районе двое подозреваемых в причастности к особо тяжким преступлениям открыли стрельбу по сотрудникам МВД и Росгвардии около железнодорожного полотна и были убиты в перестрелке. Силовики не пострадали. На месте происшествия найдены огнестрельное оружие и предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, сообщили в полиции. Двое убитых в Прохладненском районе были террористами, готовившими диверсию на железной дороге, их сообщник задержан, отчиталась ФСБ. 

3-й апелляционный суд общей юрисдикции 21 июня направил на повторную экспертизу телефон Османова, который, как он утверждает, подбросили силовики, сообщил в своем телеграм-канале Центр защиты прав человека "Мемориал" (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

Ранее телефон уже прошел экспертизу в Экспертно-криминалистическом центре МВД по Кабардино-Балкарии. После этого защита Османова отправила заключение МВД на независимую экспертизу, которая показала, что эксперт не смог ответить на восемь из 12 вопросов судебной коллегии и сделал заключение, не опираясь на факты, которые можно проверить.

По версии следствия, Салих Османов входил в преступную группу вместе с другими жителями Кабардино-Балкарии Аскером Кармоковым и Юсупом Кудаевым. В мессенджере они обсуждали свои радикальные исламистские взгляды и негативное отношение к спецоперации на Украине. В переписке они будто бы выразили намерение совершить диверсию – взрыв на одном из объектов транспортной инфраструктуры в Прохладненском районе "в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации". Кармоков и Кудаев, по версии следствия, были убиты 29 сентября 2022 года, когда пытались установить взрывное устройство под железнодорожным полотном в районе станицы Солдатской Прохладненского района. 1 октября сотрудники ФСБ задержали Салиха Османова в его доме в городе Тырныаузе Эльбрусского района КБР.  Суд признал его виновным в покушении на диверсию на основе переписки в Viber и показаний двух засекреченных свидетелей. Один из них позже отказался от своих показаний, а второй свидетель дословно повторил на суде письменные показания, которые он давал на предварительном следствии, сообщили правозащитники.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Защита ингушского активиста Кациева сообщила о прекращении угроз силовиков", "Правозащитники пообещали помощь родственникам жертв похищений и пыток в Дагестане", "Житель Кабардино-Балкарии обвинил силовиков в пытках".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

22 июня 2024, 00:55

21 июня 2024, 23:56

21 июня 2024, 23:03

  • Адвокаты пояснили потрясением от приговора двойное убийство в Ногайском районе

    Версия кровной мести в убийстве отцом погибшего подростка в Ногайском районе адвоката и виновника ДТП исключена, случившееся было спонтанным поступком в состоянии аффекта из-за неправомерного приговора, уверены адвокаты и кавказовед. Адвокаты отца погибшего мальчика сочли необходимым перенос расследования в другой регион, но получили отказ.

21 июня 2024, 22:06

21 июня 2024, 21:09

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи