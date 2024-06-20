Защита Османова заявила о подлоге вещдока

20 июня 2024, 23:37

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Свидетель, который утверждает,что продал телефон Салиху Османову, осужденному по делу о покушении на диверсию в Прохладненском районе, связан с силовыми структурами, установили адвокаты. Телефон, по словам Османова, был подброшен ему во время обыска, он служит главным доказательством по делу.

Как писал "Кавказский узел", экспертиза, на основании которой суд признал жителя Кабардино-Балкарии Салиха Османова виновным в покушении на диверсию, была проведена с грубыми нарушениями, говорится в апелляционной жалобе на приговор Османова. Он обвинил силовиков в фабрикации дела.Османов ранее был приговорен к девяти годам заключения по делу о покушении на диверсию. Его защита подала апелляционную жалобу на решение Верховного суда Кабардино-Балкарии. По версии обвинения, силовики обнаружили доказательства покушения на диверсию в телефоне Османова.

1 октября 2022 года управление МВД по СКФО сообщило, что в Прохладненском районе двое подозреваемых в причастности к особо тяжким преступлениям открыли стрельбу по сотрудникам МВД и Росгвардии около железнодорожного полотна и были убиты в перестрелке. Силовики не пострадали. На месте происшествия найдено огнестрельное оружие и предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, сообщили в полиции. Двое убитых в Прохладненском районе были террористами, готовившими диверсию на железной дороге, их сообщник задержан, отчиталась ФСБ.

Адвокаты Салиха Османова передали правозащитникам результаты независимого расследования по делу. Источники установили, что свидетель, который заявлял, что продал Османову телефон, ставший главной уликой в деле, работал оперуполномоченным в УФСКН по Кабардино-Балкарской Республике (КБР), сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал" (признан иностранным агентом).

В частности, это подтверждается приговором Нальчикского горсуда от 15 апреля 2015 года по другому делу, в котором свидетель фигурирует как сотрудник наркоконтроля, и выступал в деле как "закупщик", который был "внедрен" и передал деньги подозреваемому, после чего подозреваемый был сразу задержан сотрудниками наркоконтроля, говорится в сообщении.

Кроме того, бот в Telegram, который позволяет находить как контакт записан у других людей, показал, что свидетель записан как "Аскер наркоконтроль" и "Аскер УФСКН". Защита будет настаивать на повторном допросе свидетеля, который утверждал что продал телефон Салиху Османову.

Салих Османов в суде настаивал, что телефон ему подбросили силовики во время обыска 1 октября 2022 года. У защиты есть серьезные основания полагать, что содержимое телефона было сфальсифицировано.

По версии следствия, Салих Османов входил в преступную группу вместе с другими жителями Кабардино-Балкарии Аскером Кармоковым и Юсупом Кудаевым. В мессенджере они обсуждали свои радикальные исламистские взгляды и негативное отношение к спецоперации на Украине. В переписке они будто бы выразили намерение совершить диверсию – взрыв на одном из объектов транспортной инфраструктуры в Прохладненском районе "в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации". Кармоков и Кудаев, по версии следствия, были убиты 29 сентября 2022 года, пытались установить взрывное устройство под железнодорожным полотном в районе станицы Солдатской Прохладненского района. 1 октября сотрудники ФСБ задержали Салиха Османова в его доме в городе Тырныаузе Эльбрусского района КБР. Суд признал его виновным в покушении на диверсию на основе переписки в Viber и показаний двух засекреченных свидетелей. Один из них позже отказался от своих показаний, а второй свидетель дословно повторил на суде письменные показания, которые он давал на предварительном следствии, сообщили правозащитники.

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