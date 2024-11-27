Студент из Нальчика оштрафован за недоносительство

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Суд в Нальчике оштрафовал на 40 тысяч рублей студента-третьекурсника, который, зная, что трое его знакомых вступили в ячейку "Исламского государства"*, не сообщил об этом правоохранителям.

Нальчикский городской суд вынес приговор по делу о несообщении о преступлении террористической направленности (статья 205.6 Уголовного кодекса России).

По версии следствия и суда, два жителя Кабардино-Балкарии в 2023 году создали в республике ячейку "Исламского государства" и вовлекали в нее других жителей. С рядом из них у подсудимого сложились дружеские отношения. "В период с августа 2023 года по март 2024 года, <подсудимый> в период систематических личных встреч <...> в игровом клубе получил достоверные данные", что трое его знакомых по клубу "добровольно вступили в структурное подразделение (ячейку) террористической организации «Исламское государство»*".

Дело по просьбе защиты рассматривалось в особом порядке. Суд учел, что студент-третьекурсник имеет положительные характеристики, является донором и волонтером, признал вину и содействовал следствию, и приговорил его к штрафу в 40 тысяч рублей, следует из приговора, опубликованного на сайте суда.

Статья 205.6 УК РФ предусматривает штраф до ста тысяч рублей, либо до года принудительных работ, либо до года лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что в суд Нальчика направлено дело местного жителя, который в 2016 году поговорил со знакомым по телефону и узнал, что тот является членом "Исламского государства"*, но не сообщил об этом в правоохранительные органы.

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