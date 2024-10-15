Житель Нальчика обвинен в недоносительстве

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В суд Нальчика направлено дело местного жителя, который в 2016 году поговорил со знакомым по телефону и узнал, что тот является членом "Исламского государства"*, но не сообщил об этом в правоохранительные органы.

По версии следствия, мужчина в августе 2016 года по телефону беседовал со знакомым и узнал от него, что он находится в Сирии и состоит в "Исламском государстве" (запрещенная в России террористическая организация).

Знакомый при этом склонял обвиняемого также стать участником этой террористической организации, говорится в сообщении, опубликованном 14 октября на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Кабардино-Балкарской республике.

Сотрудники УФСБ России по Кабардино-Балкарии выявили противоправную деятельность вербовщика, он объявлен в розыск. Что касается обвиняемого, то о состоявшемся разговоре он в правоохранительные органы не сообщил. В связи с этим ему предъявлено обвинение по статье 205.6 УК РФ (несообщение в уполномоченные органы власти о лице, которое по достоверно известным сведениям совершило преступление). Расследование дела завершено, оно поступило в суд.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в апреле суд в Каспийске приговорил к условному сроку местного жителя Шамиля Асгединова, который не сообщил о планах двух знакомых напасть на силовиков.

Статья 205.6 УК РФ предусматривает штраф до ста тысяч рублей, либо до года принудительных работ, либо до года лишения свободы.

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