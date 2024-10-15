RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
03:16, 15 октября 2024

Житель Нальчика обвинен в недоносительстве

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В суд Нальчика направлено дело местного жителя, который в 2016 году поговорил со знакомым по телефону и узнал, что тот является членом "Исламского государства"*, но не сообщил об этом в правоохранительные органы.

По версии следствия, мужчина в августе 2016 года по телефону беседовал со знакомым и узнал от него, что он находится в Сирии и состоит в "Исламском государстве" (запрещенная в России террористическая организация).

Знакомый при этом склонял обвиняемого также стать участником этой террористической организации, говорится в сообщении, опубликованном 14 октября на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Кабардино-Балкарской республике.

Сотрудники УФСБ России по Кабардино-Балкарии выявили противоправную деятельность вербовщика, он объявлен в розыск. Что касается обвиняемого, то о состоявшемся разговоре он в правоохранительные органы не сообщил. В связи с этим ему предъявлено обвинение по статье 205.6 УК РФ (несообщение в уполномоченные органы власти о лице, которое по достоверно известным сведениям совершило преступление). Расследование дела завершено, оно поступило в суд.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в апреле суд в Каспийске приговорил к условному сроку местного жителя Шамиля Асгединова, который не сообщил о планах двух знакомых напасть на силовиков.

Статья 205.6 УК РФ предусматривает штраф до ста тысяч рублей, либо до года принудительных работ, либо до года лишения свободы.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
22:08, 14 октября 2024
Продлен арест бывшему главе управления ГИБДД Ставрополья
21:24, 14 октября 2024
Боец из Туапсинского района убит в военной операции
17:32, 14 октября 2024
1
 Два человека арестованы по делу о нападении на полицейских в Иловле
16:52, 14 октября 2024
Житель Краснодара получил шесть лет колонии за ложное сообщение о теракте
16:20, 14 октября 2024
1
 Суд освободил Павла Трунова от наказания по делу о пожаре на Театральном спуске
12:09, 14 октября 2024
Баптист оштрафован на Кубани за незаконное миссионерство
Все события дня
Новости
15 октября 2024, 02:17
Ингушские политические деятели прокомментировали ситуацию в республике после угроз Кадырова
Момент нападения. Кадр видео из телеграм-канала "Ингтерпол" https://t.me/ingterpol_news/1664
15 октября 2024, 01:46
За неделю с 7 по 13 октября в вооруженном конфликте на Северном Кавказе три человека погибли
15 октября 2024, 01:06
Оппозиция обвинила "Грузинскую мечту" в сборе данных избирателей
15 октября 2024, 00:07
Суд в Баку отказался отпустить из-под стражи гражданина Франции
14 октября 2024, 23:59
Аналитики указали на притеснения выходцев с Кавказа "Русской общиной"
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
15:47, 14 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
О сносе памятника Беталу Калмыкову. Имеем ли право судить?
Фото
17:40, 11 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Нападение на Нальчик. Как начинался судебный процесс над боевиками
Фото
17:34, 9 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Преступление и наказание. Осужденный добивается перевода ближе к родным местам
Все блоги
Справочник
Бекхан Барахоев. Фото: Targimingush https://ru.wikipedia.org Чем известен Бекхан Барахоев

Рамзан Кадыров, Никита Журавель, Адам Кадыров. Коллаж "Кавказского узла". Фото REUTERS/Sergei Karpukhin, grozny.tv,"Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru/ Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео

Родственники погибших во время атаки на Нальчик рассматривают фотографии. Нальчик. 29 ноября 2005 г. Фото: REUTERS/Viktor Korotayev Нападение на Нальчик 13-14 октября 2005 года

Блогеры
Фото
15:47, 14 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
О сносе памятника Беталу Калмыкову. Имеем ли право судить?
Фото
17:40, 11 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Нападение на Нальчик. Как начинался судебный процесс над боевиками
Фото
17:34, 9 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Преступление и наказание. Осужденный добивается перевода ближе к родным местам
Фото
10:50, 7 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
«Безумство храбрых...» Сельский блогер против всех
Фото
14:39, 4 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Гордиенко и Сумарокова продолжают гнобить в Нальчикском СИЗО
Аналитика
09 октября 2024, 11:32
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в III квартале 2024 года 2 человека убито и один ранен
07 октября 2024, 13:21
2 человека погибли в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в сентябре 2024 года
Темы дня
Сахиба Гафарова и Ален Симонян. Фото: vesti.az https://vesti.az/politika/saxiba-gafarova-provedet-v-zeneve-vstrecu-s-armyanskim-kollegoi-512941
14 октября 2024, 19:14
Ереван обвинил Баку в срыве встречи спикеров парламентов

Али Керимли. Фото: report.az https://report.az/ru/vnutrennyaya-politika/ali-kerimli-oshtrafovan-i-otpushen-na-svobodu/
14 октября 2024, 15:39
Али Керимли заявил об искусственном затягивании судебного процесса

Федор Валько. Фото: "Команда против пыток"
14 октября 2024, 13:07
Дело об избиении силовиками Федора Валько передано в суд

Участники траурного митинга в Нальчике. 13 октября 2024 года. Кадр видео из телеграм-канала Казбека Кокова https://t.me/Kokov_Kazbek/5535
13 октября 2024, 19:17
Жители Нальчика почтили память жертв нападения боевиков на город

Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Избиения, колония, поджог: расплата за расследование коррупции в Ростове
Избиения, колония, поджог: расплата за расследование коррупции в Ростове
Показать больше