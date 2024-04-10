Каспийчанин осужден за несообщение о планах атак на силовиков

10 апреля 2024, 07:14

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Суд в Каспийске приговорил к условному сроку местного жителя Шамиля Асгединова, не сообщившего о планах двух его знакомых нападать на силовиков.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2023 года 18-летний уроженец села Новолакское и 20-летний уроженец Каспийска, по версии полиции, при попытке задержания оказали вооруженное сопротивление и были убиты в перестрелке. При них найдены две гранаты, пистолет с тремя патронами и два ножа. Силовики заявили, что с этим оружием молодые люди планировали нападать на силовиков.

Каспийский горсуд признал жителя Каспийска Шамиля Асгединова виновным по статье 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении), сообщила 9 апреля пресс-служба суда.

"Согласно материалам дела, Асгединов Ш.Р., обладая достоверной информацией о том, что двое местных жителей Исаев М.С. и Гаджиметов Ю.Ю. (впоследствии убитых при попытке задержания 12 мая 2023 в Лакском районе Республики Дагестан), вооружившись, создали устойчивую группу для подготовки и совершения преступлений террористической направленности, не сообщил об этом в правоохранительные органы", - говорится в публикации на сайте суда.

Судья учел "полное признание вины и раскаяние" подсудимого и приговорил его к шести месяцам лишения свободы условно, отмечается в сообщении.

Дело поступило в суд 9 ноября 2023 года, приговор был вынесен 27 февраля, указано в карточке дела Асгединова на сайте суда, обновленной 3 апреля.

Напомним, ранее за несообщение о планах Исаева и Гаджиметова также был осужден житель Каспийска Ибрагим Курбанов. Суд приговорил его к штрафу в 15 тысяч рублей.

Статья 205.6 УК РФ предусматривает штраф до ста тысяч рублей, либо до года принудительных работ, либо до года лишения свободы.

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