Житель Каспийска оштрафован за недоносительство

07 марта 2024, 15:24

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Суд в Каспийске оштрафовал на 15 тысяч рублей Ибрагима Курбанова, не сообщившего о подготовке теракта его знакомыми, которые впоследствии были убиты в перестрелке с силовиками.

Как писал "Кавказский узел", 12 мая 2023 года МВД Дагестана сообщило, что 18-летний уроженец села Новолакское и 20-летний уроженец Каспийска при попытке задержания оказали вооруженное сопротивление и были убиты в перестрелке. При них найдены две гранаты, пистолет с тремя патронами и два ножа. По версии силовиков, с этим оружием молодые люди планировали нападать на силовиков.

Каспийский городской суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении жителя местного жителя И.Г.Курбанова, который обвинялся в несообщении о преступлении (статья 205.6 УК России). По версии следствия и суда "обладая достоверной информацией, о том, что двое местных жителя Исаев М.С. и Гаджиметов Ю.Ю.", которые убиты в ходе задержания 12 мая 2023 года, "создали устойчивую вооруженную группу для подготовки и совершения преступлений террористической направленности, не сообщил об этом в правоохранительные органы". Учитывая полное признание вины и раскаяние в содеянном приговором суда, Курбанову назначено наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей, указано в сообщении на сайте суда.

Как следует из карточки дела на сайте суда, дело Ибрагима Курбанова поступило в суд в ноябре 2023 года, приговор был вынесен 26 января.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику вооруженных инцидентов, спецопераций, взрывов и похищений людей. На "Кавказском узле" также публикуется статистика жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе.

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