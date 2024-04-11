Контртеррористической операции в Нальчике. Фото: http://nac.gov.ru/

11 апреля 2024, 09:56

Двое предполагаемых боевиков убиты в Нальчике

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики застрелили в ходе контртеррористической операции в Нальчике двоих членов группы, входившей в состав международной террористической организации, и планировавшей диверсии и теракты в Кабардино-Балкарии, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня в Нальчике и Черекском районе введен режим контртеррористической операции (КТО). Спецназ заблокировал предполагаемых боевиков в садовом товариществе, источники ранее сообщили о потерях у предполагаемых боевиков.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Кабардино-Балкарии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.

Силовики убили двоих предполагаемых боевиков в ходе КТО в Нальчике, сообщил сегодня Национальный антитеррористический комитет (НАК).

"Уничтоженные ходе скоротечной перестрелки члены бандгруппы, входившей в состав международной террористической организации, планировали совершение ряда диверсионных и террористических актов на территории республики", – заявило ведомство на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

На месте боестолкновения работают взрывотехники ФСБ, найдено автоматическое оружие и боеприпасы, потерь среди силовиков и мирных жителей нет, сказано в сообщении.

Режим КТО был введен на большой территории на юго-восточной окраине Нальчика. В садовых товариществах есть и новые, и старые дачи, передал корреспондент "Кавказского узла". Это местность с большим количеством деревьев, есть лес, овраги. В товариществах нет газа, в непосредственной близости нет социальных объектов (ближайший социальный объект – перинатальный центр находится в четырех километрах от места боестолкновения – товарищества "Насып") и постоянно там проживает немного людей.

Напомним, контртеррористическая операция в Нальчике стала первой в Кабардино-Балкарии с 2021 года.

Введение правового режима КТО дает силовикам полномочия временно отселять людей и отбуксировать машины из зоны его действия, приостанавливать оказание услуг связи и работу некоторых предприятий, говорится в справке "Кавказского узла" "Режим контртеррористической операции (КТО)".

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Примечание:

"ФСБ раскрыла детали предотвращенных на юге России терактов", "Источники рассказали о похищении пяти человек перед КТО в Нальчике", "ЕСПЧ назначил компенсацию матери убитого силовиками жителя Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

11 апреля 2024, 09:16

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