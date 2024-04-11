Источники сообщили о потерях у заблокированных в Нальчике предполагаемых боевиков

11 апреля 2024, 09:16

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Силовики заблокировали в садовом товариществе в Нальчике 12 предполагаемых боевиков, нескольких из них убили, сообщили сегодня источники.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня в Нальчике и Черекском районе был введен режим контртеррористической операции (КТО). Спецназ заблокировал предполагаемых боевиков в садовом товариществе.

Введение правового режима КТО дает силовикам полномочия временно отселять людей и отбуксировать машины из зоны его действия, приостанавливать оказание услуг связи и работу некоторых предприятий, говорится в справке "Кавказского узла" "Режим контртеррористической операции (КТО)".

По данным источников, силовики заблокировали в Нальчике 12 предполагаемых боевиков, нескольких из них убили. В контртеррористической операции задействованы сотрудники ФСБ и Росгвардии, передал сегодня телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

Боестолкновение началось около 05.00 мск в районе садового товарищества "Насып" после того, как предполагаемые боевики обстреляли бронеавтомобиль силовиков, отметил телеграм-канал "KрыльяTV Осетия".

На 09.00 мск на сайтах Национального антитеррористического комитета (НАК), ФСБ, МВД по Кабардино-Балкарии, а также на сайте следственного управления СКР по республике нет информации о числе заблокированных в Нальчике предполагаемых боевиков.

Напомним, эта контртеррористическая операция стала первой в Кабардино-Балкарии с 2021 года.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Кабардино-Балкарии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.

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