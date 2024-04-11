Спецназ заблокировал в Нальчике предполагаемых боевиков

11 апреля 2024, 08:22

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Спецназ блокировал в садовом товариществе в Нальчике нескольких человек, которых следствие считает причастных к терроризму. После предложения сдаться они открыли огонь по силовикам, сообщил сегодня Национальный антитеррористический комитет.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня утром на части территории Нальчика и Черекского района был введен режим контртеррористической операции (КТО). Эта КТО стала первой в республике с 2021 года.

Введение правового режима КТО дает силовикам полномочия временно отселять людей и отбуксировать машины из зоны его действия, приостанавливать оказание услуг связи и работу некоторых предприятий, говорится в справке "Кавказского узла" "Режим контртеррористической операции (КТО)".

В ходе оперативно-разыскных мероприятий в Кабардино-Балкарии силовикам поступила информация о местонахождении причастных к терроризму. Спецназ ФСБ сегодня ночью блокировал их в садовом товариществе "Насып" в Нальчике. В ответ на предложение сдаться те открыли огонь по силовикам, сообщил сегодня на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Национальный антитеррористический комитет (НАК).

К посту прикреплен ролик, на кадрах которого показано раннее утро, несколько машин дорожно-постовой службы (ДПС) со включенными мигалками заблокировали дорогу, около них стоят несколько полицейских. Затем показаны два человека в военной форме и с автоматами, они стоят около автомашины "УАЗ" на проселочной дороге. На заднем фоне видно цветущее дерево и здание, похожее по конструкции на дачу. Далее на кадрах показаны еще несколько военных по отдельности, каждый из них держит в руках автомат и наблюдает за местностью.

Режим КТО действует в пределах садовых товариществ "Ветеран-1", "Дубки-1", "Дубки-2", "Каскад", "Мисхидж", "Намыс", "Насып", "Нива-2", "Нива-3", "Нур", "Отдых", "Ошхамахо", "Поляна", "Сосруко", передал сегодня ТАСС.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Кабардино-Балкарии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.

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