География памятных акций в день окончания Кавказской войны включила Абхазию и Сирию

В Сухуме по случаю окончания Кавказской войны спустили в море венки и разожгли "костер нартов". В Сирии в Дамаске прошло шествие, а в Алеппо черкесы собрались почтить память погибших. Также памятные акции прошли и в городах и поселках республик Кавказа.

Как писал "Кавказский узел", день памяти адыгов, ставших жертвами окончившейся 162 года назад Кавказской войны, отмечают 21 мая жители юга России и потомки изгнанных с исторической родины черкесов в разных странах мира. Памятные мероприятия прошли, в частности, в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае и Адыгеи. Жители Нальчика провели традиционное шествие с черкесскими флагами, несмотря на угрозы силовиков административными и уголовными статьями. В Стамбуле впервые за много лет черкесским активистам не дали пройти к зданию Генконсульства России для возложения траурного венка. Также полиция потребовала снять с экспозиции часть баннеров.

Церемония возложения цветов к памятнику махаджирам прошла на набережной Сухума

Почтить память жертв Кавказской войны пришли президент Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, спикер парламента Лаша Ашуба, руководитель Администрации Президента Беслан Эшба, депутаты Парламента, члены Правительства, потомки махаджиров, вернувшиеся на историческую Родину, представители общественности, студенты и школьники., сообщило агентство "Апсныпресс".

Собравшиеся опустили море венки, после чего был разожжен ритуальный «костер нартов», информирует издание.

Потомки махаджиров поделились историями своих предков, сообщает "Сухум в эфире"

В Сирии день окончания Кавказской войны отметили шествием

21 мая черкесы Сирии вышли в центре Дамаска в честь Дня памяти павших за свободу Черкесии, сообщил в своем Telegram-канале Мартин Кочесоко*. Как следует из видео, приложенного к публикации, прошло шествие с черкесскими флагами, его участники несли плакаты с надписями на разных языках. В частности, на одном из плакатов по-английски было написано "Мы никогда не забудем".

Впервые черкесы в Сирии собрались в городе Алеппо у крепости Алеппо, чтобы возродить историческую память Черкесии и почтить память жертв Кавказской войны 1763-1864, проинформировал он в другом сообщении. К сообщению приложено фото, на котором десятки людей с черкесскими флагами собрались вместе, часть из них в национальных костюмах.

Власти городов также отчитались об акциях ко дню окончания Кавказской войны

В городе Баксане прошли мероприятия, посвящённые 162-й годовщине окончания Кавказской войны, сообщает пресс-служба местной администрации городского округа. В городском доме культуры организовали памятную акцию «Помним, скорбим», сотрудники ДК им. В.М. Кокова селения . Дыгулыбгей провели литературно-музыкальную композицию «Последний из ушедших», а в городской библиотеке №2 состоялся час истории «У времени есть своя память».

Молодежь Терского района провела акцию памяти - зажжение траурных свечей, приуроченную ко Дню памяти адыгов (черкесов) – жертв Кавказской войны, сообщила местная администрация.

В Кошехабльском района Адыгеи прошло возложение цветов к установленным мемориальным камням в аулах Кошехабль, Хачемзий, Егерухай и Блечепсин, сообщили районные власти в своем Telegram-канале.

* внесен в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.