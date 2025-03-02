Аналитики сочли достоверными данные о победе Гунбы на выборах

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Данные избиркома Абхазии о победе Бадры Гунбы на президентских выборах выглядят убедительными, а зафиксированные нарушения не дают повода для пересмотра итогов голосования.

Как писал "Кавказский узел", 1 марта прошло голосование во втором туре досрочных выборов президента Абхазии. В нем участвовали и. о. президента Бадра Гунба и лидер оппозиционного "Абхазского народного движения", бывший министр экономики Адгур Ардзинба. По предварительным данным, Бадра Гунба набрал 54,73% голосов и победил на выборах, Адгур Ардзинба набрал 41,54% голосов, сообщил сегодня ЦИК Абхазии. Зафиксированные в ходе второго тура нарушения не повлияют на итоги выборов, заявил председатель ЦИК

15 февраля, в первом туре выборов, участвовали пять кандидатов. Ни один из них не набрал достаточное для победы число голосов, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о втором туре президентских выборов в Абхазии".

Данные избиркома о результатах голосования прокомментировали "Кавказскому узлу" журналист Антон Кривенюк, абхазский политолог Давид Дасания и наблюдатель от штаба Ардзинбы Мурат Жиров.

Это вполне реальный результат

Скорее всего, Гунба действительно побеждает, сказал Антон Кривенюк. «Хотя до сих пор, насколько я понимаю, не имеем полных данных. Но данные по участкам есть. И, в общем, они показывают, что победа за Гунбой, около 56%. В целом это вполне реальный результат», - сказал он.

После закрытия участков Бадра Гунба выступил перед своими сторонниками у избирательного штаба и, комментируя предварительные итоги голосования, имеющиеся в штабе, назвал их "результатом доверия, оказанного нам нашим народом", сообщило в ночь на 2 марта ИА "Апсныпресс". Адгур Ардзинба, по состоянию на 16.55 мск, не прокомментировал в своем телеграм-канале итоги голосования.

Журналист обратил внимание, что лишь штаб Гунбы прокомментировал итоги выборов. «Молчание сторон, в общем, кроме собственно штаба Гунбы, который заявил о победе, - это смущает…. Но ситуация, которая была в Цандрипше, где все-таки, видимо, у сторонников Ардзинба сдали нервы на самом сложном участке. На первом туре этот участок показал абсолютную поддержку Гунбе - около 70 процентов. Видимо, сдали нервы у людей, они там устроили нехорошую ситуацию, которая добром не кончится. Поэтому я думаю, что связи с этим мы имеем некоторое молчание», - пояснил Кривенюк.

На участке в поселке Цандрипш Гагрского района группа людей в масках открыла стрельбу и повредила бюллетени. Штаб Гунбы обвинил сторонников Ардзинбы в нападении на участок. Прокуратура Гагрского района возбудила уголовное дело по статьям о воспрепятствовании работе избирательной комиссии и незаконном обороте оружия, а Следком России возбудил дело о терроризме в связи с нарушением прав избирателей из числа граждан России.

Гунба вроде победил. Но выборы были нечестные

Политолог Давид Дасания также указал, что предварительные итоги говорят о победе Гунбы. «По данным избиркомов Гунба вроде победил. Но выборы были нечестные. В истории [Абхазии] таких не было. Не знаю, примет ли оппозиция результаты выборов: может принять, а может не принять», - сказал он.

Мурат Жиров, который наблюдал за ходом голосования в Черкесске, признал, что число голосов за Гунбу было больше. "Выборы прошли нормально, выиграл один из кандидатов.Что случилось, то случилось, одна сторона проиграла, другая выиграла", - сказал он.

Скорее всего, итоги выборов оспаривать не будут

По словам наблюдателя, нарушений, которые бы могли привести к отмене итогов выборов, не было. "Здесь у нас в Черкесске были небольшие нарушения, паспорта какие-то изъяли члены комиссии и наблюдатели тоже. Ещё машину обнаружили, из которой деньги раздавали. Самое главное, что там, в Абхазии, без всяких противостояний закончилось. Скорее всего, итоги выборов оспаривать не будут", - сказал Жиров.

Напомним, в день голосования были открыты 154 избирательных участка, в том числе два в России (в Москве и Черкесске). В Черкесске избирком зарегистрировал 12 попыток избирателей проголосовать с чужими паспортами. Также, по официальным данным ЦИК, было временно приостановлено голосование на участке в селе Аракич Очамчырского района, где, по данным источников, попытались проголосовать люди, не зарегистрированные в селе.

Вечером 1 марта избирательные штабы обоих кандидатов заявили о многочисленных нарушениях на участках и потребовали от избиркома и силовых структур провести проверки. При этом штаб Ардзинбы заявил о манипуляциях с бюллетенями и документами избирателей на участках, а штаб Гунбы обвинил сторонников Ардзинбы в попытках срыва голосования, в том числе в селе Аракич.

Досрочные выборы было решено провести после того, как в ноябре 2024 года в результате протестов президент Аслан Бжания ушел в отставку. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Досрочные выборы президента Абхазии".

Материалы об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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