Избирком Абхазии исключил пересмотр итогов выборов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Нарушения, зафиксированные во время голосования, не повлияют на итоги президентских выборов, объявил Центризбирком Абхазии.

Как писал "Кавказский узел", 1 марта прошло голосование во втором туре досрочных выборов президента Абхазии. Во втором туре выборов участвовали и. о. президента Бадра Гунба и лидер оппозиционного "Абхазского народного движения", бывший министр экономики Адгур Ардзинба. Бадра Гунба набрал 54,73% голосов и победил на выборах, Адгур Ардзинба набрал 41,54% голосов, сообщил сегодня председатель ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан.

15 февраля, в первом туре выборов, ни один из пяти кандидатов не набрал достаточное для победы число голосов, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о втором туре президентских выборов в Абхазии".

Зафиксированные в ходе второго тура нарушения не повлияют на итоги выборов, сообщил сегодня председатель ЦИК Дмитрий Маршан. «Разрыв между кандидатами составляет более 13-14% [голосов]. Поэтому на итоги это никак не может повлиять», - приводит его слова ИА "Апсныпресс".

Напомним, в день голосования были открыты 154 избирательных участка, в том числе два в России (в Москве и Черкесске). В Черкесске избирком зарегистрировал 12 попыток избирателей проголосовать с чужими паспортами. Также, по официальным данным ЦИК, было временно приостановлено голосование на участке в селе Аракич Очамчырского района, где, по данным источников, попытались проголосовать люди, не зарегистрированные в селе.

Вечером 1 марта избирательные штабы обоих кандидатов заявили о многочисленных нарушениях на участках и потребовали от избиркома и силовых структур провести проверки. При этом штаб Ардзинбы заявил о манипуляциях с бюллетенями и документами избирателей на участках, а штаб Гунбы обвинил сторонников Ардзинбы в попытках срыва голосования, в том числе в селе Аракич.

Кроме того, на участке в поселке Цандрипш Гагрского района группа людей в масках открыла стрельбу и повредила бюллетени. Штаб Гунбы обвинил в нападении сторонников Ардзинбы, а Следком России возбудил дело о терроризме в связи с нарушением прав граждан России, имеющих также абхазское гражданство. Прокуратура Гагрского района также возбудила уголовное дело - по статьям о воспрепятствовании работе избирательной комиссии и незаконном обороте оружия.

Досрочные выборы было решено провести после того, как в ноябре 2024 года в результате протестов президент Аслан Бжания ушел в отставку. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Досрочные выборы президента Абхазии".

Материалы об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.