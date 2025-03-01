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23:59, 1 марта 2025

Следком России возбудил дело о терроризме после нападения на участок в Абхазии

Нападение на участок в Цандрипше. Стоп-кадр "Апсны 360" от 01.03.25, https://t.me/c/2257457684/1080.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уголовные дела в связи с  нарушением прав граждан России, имеющих также абхазское гражданство, расследуются Следкомом России. Один из напавших на избирательный участок в Абхазии ранен и находится в больнице, в связи с нападением возбуждено дело о терроризме. 

Как писал "Кавказский узел", группа людей в масках на участке в Цандрипше Гагрского района открыла стрельбу и повредила бюллетени, силовики сообщили о поиске нападавших. Штаб Гунбы обвинил в нападении на участок сторонников Ардзинбы.

Сегодня проходило голосование во втором туре досрочных выборов президента Абхазии. Были открыты 154 избирательных участка, в том числе два в России (в Москве и Черкесске). В Черкесске избирком зарегистрировал нарушения - попытки избирателей проголосовать с чужими паспортами. ЦИК также подтвердил, что после потасовки было временно приостановлено голосование на участке в селе Аракич Очамчырского района, где, по данным источников, попытались проголосовать люди, не зарегистрированные в селе. Избирательные штабы обоих кандидатов в президенты Абхазии, Бадры Гунбы и Адгура Ардзинбы, заявили о многочисленных нарушениях на участках и потребовали от избиркома и силовых структур провести проверки.

Следственным комитетом России по фактам совершенных правонарушений и преступлений в отношении граждан РФ, имеющих также гражданство Абхазии, возбуждены уголовные дела по ряду статей Уголовного кодекса РФ, в том числе по статье терроризм, сообщила сегодня представитель ведомства Светлана Петренко.

Она разъяснила, что СК России расследует уголовное дело по факту угроз гражданам России абхазской, армянской и русской национальностей, являющихся также гражданами Абхазии. "В расследовании есть серьёзные подвижки. В частности в нем появились, кроме ранее названных, новые подозреваемые", - приводятся ее слова в Telegram-канале ведомства.

Сегодня в ходе второго тура выборов и последующего подсчета результатов в Республике Абхазия произошли новые нападения на граждан России, имеющих также гражданство Абхазии. Зарегистрировано несколько фактов угроз жизни, воспрепятствования волеизъявлению, в частности путем порчи урн с бюллетенями. "В одном из случаев был открыт огонь из автоматического оружия по сотрудникам правоохранительных органов Республики Абхазия. Часть нападавших задержана. Значительная часть подозреваемых установлена, совместно российскими и абхазскими правоохранителями. Идет активная работа по задержанию всех причастных", - сообщила она.

Петренко также сообщила, что установлен один "из участников преступной группы, напавшей на избирательный участок и открывшей огонь из автоматического оружия по абхазским правоохранителям" - Нурик Смыр. В ходе ответного огня он получил ранение и находится в больнице", - проинформировала представитель Следкома.

Telegram-канал "Апсны 360" опубликовал запись видео нападения на участок в Цандрипше. Как следует из видео, два человека ворвались на участок, один из них нацелил на членов избиркома пистолет. Один из мужчин ударил ногой по урне с бюллетенями и раскидал расшивавшиеся бюллетени.

Досрочные выборы было решено провести после того, как в ноябре 2024 года в результате протестов президент Аслан Бжания ушел в отставку. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Досрочные выборы президента Абхазии". Материалы об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

Во втором туре выборов участвуют и. о. президента Бадра Гунба и лидер оппозиционного "Абхазского народного движения", бывший министр экономики Адгур Ардзинба. 15 февраля, в первом туре выборов, ни один из пяти кандидатов не набрал достаточное для победы число голосов, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о втором туре президентских выборов в Абхазии".

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Автор: "Кавказский узел"

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