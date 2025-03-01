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19:56, 1 марта 2025

Штабы Ардзинбы и Гунбы потребовали расследовать нарушения на выборах

Адгур Ардзинба и Бадра Гунба. Кадр видео из телеграм-канала ИА "Апсныпресс" https://t.me/apsnypress/17266

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Избирательные штабы обоих кандидатов в президенты Абхазии заявили о многочисленных нарушениях на участках и потребовали от избиркома и силовых структур провести проверки.

Как писал "Кавказский узел", сегодня проходит голосование во втором туре досрочных выборов президента Абхазии. Открыты 154 избирательных участка, в том числе два в России (в Москве и Черкесске). В Черкесске избирком зарегистрировал нарушения - попытки избирателей проголосовать с чужими паспортами. ЦИК также подтвердил, что после потасовки было временно приостановлено голосование на участке в селе Аракич Очамчырского района, где, по данным источников, попытались проголосовать люди, не зарегистрированные в селе.

Во втором туре выборов участвуют и. о. президента Бадра Гунба и лидер оппозиционного "Абхазского народного движения", бывший министр экономики Адгур Ардзинба. 15 февраля, в первом туре выборов, ни один из пяти кандидатов не набрал достаточное для победы число голосов, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о втором туре президентских выборов в Абхазии".

Штаб Ардзинбы заявил о манипуляциях с бюллетенями и документами избирателей

Заявления с сообщениями о нарушениях сделали сегодня вечером избирательные штабы обоих кандидатов. Так, заявление штаба Ардзинбы опубликовано на странице Адгура Ардзинбы в Facebook*. "Сообщаем о массовых нарушениях избирательного законодательства, выявленных в ходе проведения выборов в различных районах Абхазии", - говорится в нем.

В частности, согласно обращению, зафиксировано "массовое расхождение между числом бюллетеней, выданных Центральной избирательной комиссией Абхазии, и количеством, фактически доставленных на избирательные участки".

Известны случаи голосования по чужим паспортам и паспортам умерших

"Выявлены случаи, когда один и тот же избиратель числится в основном списке и в дополнительном, при этом в обоих случаях зарегистрирован как проголосовавший. Известны случаи голосования по чужим паспортам и паспортам умерших граждан. Несколько участков были закрыты из-за обнаруженных внутри урн неподписанных бюллетеней. На одном из участков выявлены многочисленные случаи неподписанных бюллетеней", - говорится в публикации.

В Черкесске "обнаружены множественные случаи, когда избиратели пытались проголосовать по чужим паспортам", а также зафиксированы "попытки организовать так называемую «карусель»" и "давление со стороны сотрудников избирательной комиссии на избирателей".

"Все зафиксированные нарушения подтверждены соответствующими актами и заявлениями, которые уже переданы в Центральную избирательную комиссию Абхазии и Генеральную прокуратуру. Мы настоятельно призываем все ответственные органы принять незамедлительные меры по проверке приведённых фактов и обеспечению законности избирательного процесса", - говорится в заявлении штаба Ардзинбы.

Штаб Гунбы обвинил сторонников Ардзинбы в попытках срыва голосования

В свою очередь штаб Бадры Гунбы обвинил представителей штаба Ардзинбы в попытках срыва голосования. "Первый инцидент произошел в с. Аракич Очамчырского района, где сторонники Ардзинба в сопровождении вооруженных сторонников блокировали избирательный участок", - говорится в публикации в телеграм-канале штаба Гунбы.

Заблокировали избирательные участки в селах Махадыр и Гячрыпш

Кроме того, как утверждается в заявлении, представители штаба Ардзинбы "заблокировали избирательные участки в селах Махадыр и Гячрыпш Гагрского района и лишают граждан их избирательного права".

"Обращаемся с требованием к исполняющему обязанности президента Валерию Бганба, генеральной прокуратуре, министерству внутренних дел, Службе госбезопасности и Центральной избирательной комиссии немедленно принять исчерпывающие меры и предоставить гражданам возможность для голосования", - говорится в заявлении.

Избирком подтвердил инциденты в селе Махадыр и в Черкесске

Председатель Центризбиркома Дмитрий Маршан прокомментировал ситуацию на избирательном участке в селе Махадыр Гагрского района, сообщает государственное ИА "Апсныпресс".

Более двух часов там процесс голосования не проходит

"Там отклеилась пломба, что было заактировано как нарушение. Это все было на глазах у наблюдателей. Но дело в том, что более двух часов там процесс голосования не проходит, так как наблюдатель, которая отметила, что пломба отклеилась, не дает возможность продолжать процесс голосования. Сейчас мы выясняем, по какой причине невозможно возобновить процесс голосования. Если там будет открыт участок, мы вам сообщим. А пока участок закрыт", - привело в 19.04 мск слова Маршана агентство.

В Черкесске, по словам Маршана, в общей сложности 12 зарегистрировано заявлений о том, что люди хотели проголосовать по чужому паспорту, пишет агентство.

Напомним, избирком уже признал выборы состоявшимися, поскольку к 15 часам явка избирателей составила 43% (62 852 человека). Второй тур выборов считается состоявшимся, если в голосовании приняли участие не менее 25% людей, внесенных в списки избирателей

Досрочные выборы было решено провести после того, как в ноябре 2024 года в результате протестов президент Аслан Бжания ушел в отставку. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Досрочные выборы президента Абхазии".

Материалы об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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Автор: "Кавказский узел"

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