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23:08, 16 ноября 2024

Ардзинба Адгур Амиранович

Адгур Ардзинба. Фото: пресс-служба Министерства экономики Абхазии.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший министр экономики  и вице-премьер Абхазии. Кандидат в президенты Республики Абхазия на выборах 2020 года. После того, как занял второе место на выборах, возглавил республиканскую общественную организацию "Абхазское народное движение".

Кандидат в президенты

6 февраля 2020 года Центризбирком Абхазии зарегистрировал инициативную группу, выдвинувшую Адгура Ардзинбу кандидатом в президенты.

10 февраля Ардзинба сдал экзамен на владение абхазским языком. «Лицо, которое претендует на пост главы государства, должно владеть государственным языком. Поэтому, я думаю, что экзамен – правильное действие. Благодарю комиссию за их труд и беспристрастное отношение к своей работе», - процитировал 10 февраля Ардзинбу издание «Спутник-Грузия».

На выборах Ардзинба занял второе место, набрав 35,42% голосов

7 октября 2020 года возглавил оппозиционную Республиканскую общественную организацию "Абхазское народное движение" 1

Министр экономики

С апреля 2015 года Адгур Ардзинба – министр экономики Республики Абхазия. На этом посту более всего прославился продвижением проекта национальной криптовалюты — Abkhazian Republic Coin (ARC), заявляя, что Абхазия сможет, таким образом, отказаться от обычных денег 2.

С декабря 2019 года - Вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия 3. Занимал пост до апреля 2020 года.

Древний абхазский род

Фамилия Ардзинба переводится с абхазского на русский язык как «сын серебра». К началу XIX века, представители рода Ардзинба-Адзинба-Квадзба населяли уже практически все горные общества Абхазии. В XVIII-XIX веках рода А(р)дзинба-Квадзба причислялись к самым многочисленным и влиятельным фамилиям горной Абхазии 4.

После окончания Кавказской войны (1817-1864), по итогам которой Российская империя покорила народы, живущие на Кавказе, многие представители фамилии Ардзинба, как и подавляющая часть населения Абхазии, были депортированы. В результате значительная часть носителей фамилии Ардзинба в настоящее время проживает в Турции, Македонии, Германии и ряде других стран Европы и Азии 5.

Известные носители: Пшкяч-ипа Манча - народный герой, защитник родины, проживавший в горной Абхазии примерно в XVII-XVIII вв. Песня о герое Манче является одним из ярких музыкально-поэтических произведений культурного наследия абхазов 6. Джир-ипа Данакай - знаменитый воин, предводитель отрядов горных абхазов в первой половине XIX в. Славился своими разбоями как в горах, так и на Черноморском побережье Абхазии. Происходил из рода А(р)дзинба (патронимия Джир-ипа) 7.

Клан Ардзинба

В 2003 году друг за другом погибли глава организации ветеранов грузино-абхазской войны «Амцхара» Салыбей Ардзинба и бизнесмен, владелец табачной фабрики «Леон» Леван Ардзинба 8. После резонансных убийств семья Ардзинба разделилась на две группы — родственники Салыбея и родственники Левана находились в жестком конфликте, обвиняя друг друга в организации убийств своих «старших» 9.

В декабре 2017 года был расстрелян бывший заместитель министра обороны Абхазии Павел Ардзинба, предприниматель, по некоторым данным «криминальный авторитет» и «серый кардинал» абхазской политики 10.

После этого нашумевшего убийства в январе следующего года в Сочи собрались представители клана для прекращения «войны» и совместного лоббирования экономических и социальных проектов в Абхазии. Помимо Адгура Ардзинбы, как идеолога воссоединения семьи и организатора встречи, присутствовали, в частности, 27-летний кремлевский чиновник Инал, влиятельный депутат парламента Абхазии Дмитрий и руководитель государственной компании «Абхазское морское пароходство» Даур 11.

Биография

Адгур Ардзинба родился в 1981 году в Гудауте.

В 2007 году закончил Кабардино-Балкарский Государственный университет имени Бербекова по направлению промышленно-гражданское строительство. В 2007-09 годах учился в аспирантуре в Волгоградском Государственном техническом университете по направлению - Экономика и управление народным хозяйством. Получил степень кандидата экономических наук 12.

С 2010 года по настоящее время является преподавателем двух кафедр в Абхазском Государственном университете. В 2011-13 годах был советником по экономическим вопросам Председателя Государственного таможенного комитета Республики Абхазия 13.

В 2013 году прошел повышение квалификации в Российской академии госслужбы при Президенте РФ по направлению - Экономика, государственные финансы, государственное управление.

В 2013-15 Адгур Ардзинба - начальник отдела внешнеэкономических связей Министерства экономики Республики Абхазия. С февраля по апрель 2015 года - начальник Управления экономики Администрации Президента Республики Абхазия 14.

В 2019 году повышал квалификацию в Лондонской школе экономики и политических наук по направлению - экономическая история.

Автор более 11 научных трудов, в том числе соавтор двух монографий.

Женат, отец троих детей (две дочери и сын) 15.

На «Кавказском узле» также опубликованы биографии других кандидатов в президенты Абхазии Аслана Бжания и Леонида Дзапшба.

Примечания

  1. https://sputnik-abkhazia.ru/20201007/Eks-kandidat-v-prezidenty-Adgur-Ardzinba-vozglavil-novoe-politicheskoe-dvizhenie-1031066550.html.
  2. В Абхазии планируют создать национальную криптовалюту // Hash Telegraph, 19 октября 2017 года
  3. Адгур Ардзинба назначен вице-премьером, министром экономики Абхазии // АпсныПресс, 17 декабря 2019 года
  4. Ардзинба, Д.Т. Из истории фамилий Ардзинба-Адзинба-Квадзба. Сухум, 2016.
  5. Там же
  6. К истории Красной Поляны и ее окрестностей // Сайт «Научного Общества Кавказоведов»: http://www.kavkazoved.info/news/2011/11/01/k-istorii-krasnoj-poljany-i-ee-okrestnostej.html
  7. Ардзинба, Д.Т. Из истории фамилий Ардзинба-Адзинба-Квадзба. Сухум, 2016.
  8. Знаковое убийство еще одного Ардзинба // Эхо Кавказа, 13 декабря 2017 года
  9. Клан Ардзинба объединился после длительного конфликта // ИА EADaily, 30 января 2018 года
  10. Абхазский лидер остался без «крыши»? // Росбалт, 22 декабря 2017 года
  11. Клан Ардзинба объединился после длительного конфликта // ИА EADaily, 30 января 2018 года
  12. Ардзинба Адгур Амиранович // Сайт министерства экономики Абхазии: http://mineconom-ra.org/ru/o-ministerstve/rukovodstvo/ardzinbaaa/
  13. Президент Абхазии назначил вице-премьера и министра экономики // Спутник, 17 декабря 2019 года
  14. В бой идут не одни «старики» // Эхо Кавказа, 6 февраля 2020 года
  15. Ардзинба Адгур Амиранович // Сайт министерства экономики Абхазии: http://mineconom-ra.org/ru/o-ministerstve/rukovodstvo/ardzinbaaa/

Автор: Кавказский Узел

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