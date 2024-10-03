Оппозиция в Абхазии раскритиковала соглашение об инвестпроектах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Российско-абхазское соглашение об инвестиционных проектах, которое поступило в парламент, не принесет пользы Абхазии и может поставить под удар банковскую систему, отметили представители оппозиции, предложив отложить рассмотрение спорного законопроекта.

Как информировал "Кавказский узел", 25 сентября парламент Абхазии ратифицировал соглашение между Абхазией и Россией "О признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам". Парламентарии не должны принимать законы, которые вызывают раскол в обществе и способствуют размыванию абхазского этноса, заявили участники Совета старейшин. Власти Абхазии вообще не внемлют каким-либо призывам со стороны общества, отметили опрошенные "Кавказским узлом" абхазские аналитики.

Это соглашение "О признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам" поставило в неравное положение абхазский бизнес, а среди оппозиционно настроенных жителей республики это воспринято как покушение на суверенитет. Тем не менее, в Абхазии серьезного политического кризиса ожидать не стоит, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" абхазские аналитики.

Российско-абхазское соглашение «Об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Абхазии" поступило в парламент Абхазии. Оппозиция Абхазии выступила против ратификации этого соглашения. Об этом руководители партий «Форум народного единства» «ФНЕА» и «Апсны», общественных организаций «Аруаа», «АНД» и «Наша Столица» заявили на пресс-конференции , сообщила 2 октября abaza.tv.

"В первую очередь, данное Соглашение рассчитано на освобождение от налогов до 25 лет для иностранных олигархов. Льготы, предусмотренные Соглашением, начинают действовать при инвестициях от 2 млрд рублей", - привела слова лидера Абхазского народного движения (АНД) Адруга Ардзинбы Telegram-канал "Республика "Зачем нам такие инвестиционные проекты, которые четверть века не будут приносить в бюджет ни копейки?!», - отметил Адгур Ардзинба.

Председатель Форума народного единства Абхазии Аслан Барциц предложил отложить рассмотрение законопроекта и вернуться к нему после того, как пройдут очередные президентские выборы. По его мнению, это показало бы, как к таким законопроектам относятся в абхазском обществе, следует из видео, которое опубликовала "Нужная газета". "Бжания мог бы идти на выборы вот с этой повесткой, с этими законопроектами", - заявил Барциц.

По данным Ардзинбы первое слушанию по соглашению в парламента намечено уже на 7 октября "Это неприемлемое соглашение", - заявил он.

Депутат Кан Кварчия заявил сегодня, что на стадии обсуждения соглашения в него были предложены 26 поправок, но ни одна из них не была принята.

Ранее представители банковской системы в письме, направленном правительству Абхазии, которое опубликовала "Нужная газета" заявили, что в случае одобрения соглашения может сложиться ситуация, при которой филиал российской банковской организации с государственным участием получит возможность осуществления всех видов операции, что может поставить под угрозу банковскую систему Абхазии.

Министр экономики Абхазии Кристина Озган на сегодняшнем заседании парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. указала, что сегодня любой российский банк может открыть в Абхазии дочернюю организацию и получить полноценную лицензию на осуществление банковских операций, сообщило сегодня "Апсныпресс". "В данном случае, в проекте соглашения, который мы сегодня обсуждаем, речь идет о филиале российской кредитной организации с государственным участием", - подчеркнула министр экономики. По ее словам это означает, что документ позволяет открывать в Абхазии филиалы российских кредитных организаций только с государственным участием в целях реализации конкретных инвестиционных проектов.

Банковское сообщество беспокоит статья 9 соглашения. "В целях обеспечения осуществления юридическим лицом расчетов, связанных с реализацией инвестиционного проекта, российской кредитной организацией с государственным участием в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть создан филиал на территории Республики Абхазия. Данный филиал кредитной организации действует также на основании временного разрешения Банка Абхазии на период действия настоящего Соглашения", - говорится в пункте два документа, следует из его текста, который опубликовала "Нужная газета".

Напомним, 4 сентября стало известно, что власти России частично приостановили финансирование по программе социально-экономической помощи Абхазии. МИД республики назвал это санкциями за неисполнение обязательств.

Ранее в Абхазии широкий общественный резонанс вызвало предложение четырех депутатов парламента принять так называемый законопроект об апартаментах ("О мерах по повышению уровня социально-экономического развития Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов Республики Абхазия"). В ряде населенных пунктов Абхазии, в том числе в Сухуме, Гагаре и Очамчыре, прошли митинги против законопроекта. Позже этот проект закона был отозван из парламента.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.