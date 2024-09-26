Абхазские аналитики оценили последствия от ратификации соглашения с Россией о судах

26 сентября 2024, 08:26

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Ратификация соглашения с Россией, обязывающее Абхазию исполнять решения российских судов, поставило в неравное положение абхазский бизнес, а среди оппозиционно настроенных жителей республики это воспринято как покушение на суверенитет. Тем не менее, в Абхазии после ратификации соглашения серьезного политического кризиса ожидать не стоит. Но массовые протесты могут вызвать дальнейшие шаги властей, совершаемые ими в рамках обязательств, взятых на себя перед Кремлем, считают опрошенные "Кавказским узлом" абхазские аналитики.

Как информировал "Кавказский узел", российско-абхазские отношения ухудшились после того, как из парламента Абхазии был отозван законопроект об апартаментах. 4 сентября стало известно, что власти России частично приостановили финансирование по программе социально-экономической помощи Абхазии. МИД республики назвал это санкциями за неисполнение обязательств.

25 сентября парламент Абхазии ратифицировал соглашение между Абхазией и Россией "О признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам", передал телеграм-канал "Абхазия Центр". Согласно этому документу, российские инвесторы и бизнесмены смогут подавать иски в российские суды, а власти Абхазии будут обязаны исполнять вынесенные ими решения, отметил лидер "Абхазского народного движения" Адгур Ардзинба, видео с пояснениями которого опубликовал телеграм-канал "Республика".

Аналитики сочли соглашение о судах невыгодным для Абхазии

Ратификация соглашения "О приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам" отражает курс властей Абхазии на поддержание близких отношений с Россией, считает политолог Нателла Акаба. "Президент Аслан Бажания является сторонником укрепления отношений с Россией", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла"

Приостановление финансирования социальных выплат со стороны России не играло большой роли, полагает аналитик.

Ратификация соглашения вряд ли вызовет кризис в Абхазии, поскольку против этого высказывается только часть оппозиции, продолжила Акаба. "Навряд ли у нас будут митинги протеста сейчас, хотя потому что скоро 30 сентября – будет праздноваться День победы. В целом и оппозиция в Абхазии сторонники хороших отношений с Россией. Но некоторые считают, что ряд законов, например, об апартаментах, это не на пользу Абхазии. Но обострения ситуации не будет. Ведь не вся оппозиция радикально настроена. А в обществе много людей, которые лояльны к новым законам и соглашениям", – пояснила Акаба.

Гласные и негласные обязательства перед Россией взяли не себя и президент Абхазии Аслан Бжания, и другие абхазские политики. Во исполнение этих обязательство и принимаются эти законы и соглашения, отметила председатель экспертного фонда "Амтаа" Наталья Смыр. "Форсирование ратификации напрямую связано с приостановлением финансирования социальных выплат. А это связано с теми протоколами, которые ранее подписывались", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Основные последствия от ратификации соглашения ощутит на себе абхазское бизнес-сообщество, продолжила она. "Многие принимаемые решения не будут зависеть от него. Так как принятие решений может происходить не в Абхазии, а каком-нибудь российском суде. То есть юрисдикция другого государства будет распространяться на Абхазию", – сказала Смыр.

В обратную сторону – так, чтобы решения абхазских судов действовали на территории России – соглашение не работает, обратила она внимание. "Абхазские суды не будут принимать решения. Любая организация, фирма с российским участием теперь сможет предъявлять претензии через российский суд. Это абсолютно неправильно. Это не отвечает интересам Абхазии и в частности абхазского бизнес-сообщества", – сказала аналитик.

После ратификации соглашения на очереди ратификация соглашения о защите российских инвесторов, в котором будут преференции, в том числе освобождение на 8 лет от всяких налогов, указала она. "Затем закон об апартаментах. Это катастрофа. Так бездумно отдавать свой суверенитет. Основные решения по экономике будут приниматься вне Абхазии. Но видимо это устраивает нынешнее руководство Абхазии", – сказала председатель экспертного фонда "Амтаа".

Тем не менее, в Абхазии ратификация соглашения "О приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам" политического кризиса не вызовет.

"Всё же основной части населения это никак не касается. Это касается бизнес-сообщества. Вместе с тем, большинство деловых людей в Абхазии сами не против новых законов и находятся в тесных связях с руководством Абхазии. Вероятно, их тоже устраивает, например, закон об апартаментах. Но у российских бизнесменов появятся тоже новые возможности", – отметила Смыр.

Политические последствия от ратификации соглашения важнее, чем экономические, полагает аналитик. "Нонсенс состоит в том, что судебные решения, вынесенные в России, будут обязательны в Абхазии, тем самым ограничивая юрисдикцию собственной судебной системы. При этом, у абхазской стороны появляется масса обязательств, а у российской стороны - их минимум", – пояснила Смыр.

Политолог Давид Дасания также видит основные проблемы от ратификации не в экономической, а в политической сфере. "Речь не об экономических потерях. Существует государство Абхазия, да, признанное Россией и государствами, которые признали Абхазию благодаря России. Но нельзя подчиняться законам и судебным решениям другого государства. Я уважаю Россию, сам гражданин РФ, но я против, чтобы судебные решения российских судов имели бы юридическую силу в Абхазии. Или наоборот, абхазский суд принял бы решение обязательное в России. Но такое в соглашении и не прописано", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В Абхазии есть проблема с незащищенностью инвесторов, вероятно ратификация соглашения связана еще и с этим, отметил Дасания. "Были бизнесмены, которые влили свои деньги. Но затем пострадали от бесчеловечного отношения компаньонов. К сожалению, такое было. Но это не значит, что не нужно уважать волю абхазского народа", – отметил аналитик.

Санкции России в отношении Абхазии были для виду, чтобы показать, что власти Абхазии вынужденно идут на соглашение, считает он.

"Но на самом деле до этого были подписаны документы, по которым абхазская сторона принимала на себя обязательства. В этом не было бы ничего дурного, если бы это делалось публично. После того, как это доводилось бы до народа. Это вызвало возмущение в народе. Впервые такое, чтобы президент Абхазии искал врагов внутри абхазского народа. Жалуясь на его представителей в Москву и предлагая кого-то лишить гражданства РФ. А ведь против России у нас никто, никогда не выступал. Просто мы не хотим раствориться как народ, как государство", - пояснил Дасания.

Соглашение о судах продолжило тренд продавливания Москвой своих интересов в Абхазии

Ранее в Абхазии широкий общественный резонанс вызвало вынесенное 15 июля предложение депутатов парламента Резо Зантарии, Беслана Эмурхбы, Алмаса Акабы и Германа Качаравы принять так называемый законопроект об апартаментах ("О мерах по повышению уровня социально-экономического развития Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов Республики Абхазия"). В ряде населенных пунктов, в том числе в Сухуме, Гагаре и Очамчыре, прошли митинги против законопроекта. 25 июля стало известно, что спикер парламента Абхазии Лаша Ашуба подписал документ об отзыве законопроекта об апартаментах.

В настоящее время в Абхазии действует запрет на продажу недвижимости иностранцам. В республике остро стоит вопрос о защите независимости и жители считают, что если власти разрешат продавать недвижимость иностранцам, то в республику, которая является в России популярным туристическим направлением, хлынут еще большие потоки российских туристов. В результате, по мнению противников продажи недвижимости иностранцам, коренное население Абхазии окажется в меньшинстве, что в результате негативно скажется на суверенитете республики.

Летом 2023 года в Абхазии обострился политический кризис после утверждения властями передачи России госдачи в Пицунде. Кризис возник, поскольку жителями Абхазии любая сдача недвижимости воспринимается как сдача суверенитета. Власти Абхазии обвинили часть оппозиции и активистов в распространении антироссийских настроений. 26 августа текущего года в абхазских телеграм-каналах распространилась фотография будто бы протокола заседания президента Абхазии в администрации президента России. Согласно копии, один из пунктов протокола будто бы предусматривает составление списков для последующего лишения российского гражданства абхазских депутатов, чьи мнения идут вразрез с политикой партии и правительства.

Подробности о кризисе, вызванном передачей России Пицундской госдачи, собраны "Кавказским узлом" в справке "Как передача "Пицунды" России стала причиной протестов в Абхазии".

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