Бжания утвердил соглашение о госдаче "Пицунда" вопреки протестам

27 декабря 2023, 13:02

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Президент Абхазии Аслан Бжания вопреки протестам активистов подписал закон о ратификации соглашения с Россией о передаче в собственность госдачи "Пицунда".

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром 25 из 28 депутатов проголосовали за ратификацию соглашения с Россией о передаче в собственность госдачи "Пицунда", объявил спикер парламента Абхазии участникам акции протеста против соглашения.

Вечером 26 декабря активисты начали бессрочную акцию перед зданием парламента Абхазии, где на сегодня было намечено обсуждение соглашения о передаче России госдачи в Пицунде. Активисты провели ночь у здания парламента, депутаты также не покидали здание. Около 05.00 мск депутаты собрались на внеочередное заседание, закрытое для прессы. Днем ранее российский посол пояснил, что в собственность России передается лишь здание госдачи, а земельный участок лишь сдан в аренду.

Президент Аслан Бжания подписал закон «О ратификации соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования», сообщает "Абхазия-Информ".

"Ратифицировать соглашение между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования, подписанное в г. Москве 19 января 2022 года. Принят Народным собранием – парламентом Республики Абхазия", - цитирует агентство текст документа.

Скорость, с которой документ был подписан президентом, абхазское издание "Нужная газета" охарактеризовало как "необычайную расторопность". "Аслан Бжания проявил необычайную для себя расторопность, к 9 часам подписав вступление в силу закона о ратификации соглашения по отторжению части территории Абхазии", - говорится в публикации в телеграм-канале издания.

Напомним, в сентябре 2022 года в Абхазии вызвала резонанс информация о планах властей передать России госдачу в Пицунде. Президент Аслан Бжания заявил об угрозе применения российским послом "финансовых мер воздействия", если не будет ратифицировано соглашение о передаче госдачи. Абхазские активистки на встрече с российском послом указали, что отчуждение этой территории спровоцирует антироссийские настроения в обществе. Посол в ответ пригрозил, что затягивание ратификации соглашения может отразиться на строительстве аэропорта, туристических объектов, реконструкции железной дороги.

Российская сторона арендует Пицундскую госдачу в рамках соглашения от 1995 года, заключенного между властями Абхазии и главным управлением охраны России. Ранее партия "Форум народного единства Абхазии" заявила, что это значительная площадь, которая является народным достоянием, и по законам Абхазии ее отчуждать нельзя. В начале 2022 года было подписано соглашение о передаче России госдачи "Пицунда". Участники акции протеста в Сухуме в сентябре 2022 года призвали депутатов Народного собрания не допустить ратификации соглашения.

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