Абхазский парламент ратифицировал соглашение о госдаче "Пицунда"

27 декабря 2023, 07:51

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За ратификацию соглашения с Россией о передаче в собственность госдачи "Пицунда" проголосовали 25 из 28 депутатов, объявил спикер парламента Абхазии участникам акции протеста против соглашения.

Как писал "Кавказский узел", сегодня около 5 мск депутаты парламента Абхазии собрались на внеочередное заседание, закрытое от прессы, на фоне акции протеста против передачи России госдачи "Пицунда". В собственность России передается лишь здание госдачи, а земельный участок сдан в аренду, заявил 26 декабря российский посол.

Вечером 26 декабря активисты начали бессрочную акцию перед зданием парламента Абхазии, где на сегодня было намечено обсуждение соглашения о передаче России госдачи в Пицунде. Активисты провели ночь у здания парламента, депутаты также не покидали здание.

Спикер парламента Лаша Ашуба вышел из здания и объявил, что парламент ратифицировал соглашение о госдаче "Пицунда", сообщает "Аиашара".

Это заявление Ашуба сделал после того, как к зданию прибыли журналисты абхазского телевидения. "Доступ в парламент дали только журналистам абхазского ТВ. Других представителей СМИ лишили права получить комментарии депутатов парламента", - говорится в публикации издания.

По словам Ашубы, за ратификацию проголосовали 25 из 28 депутатов, участвовавших в заседании. "Их фамилии будут известны позднее. Пока парламент не раскрывает их список", - сообщило издание.

Напомним, в сентябре 2022 года в Абхазии вызвала резонанс информация о планах властей передать России госдачу в Пицунде. Президент Аслан Бжания заявил об угрозе применения российским послом "финансовых мер воздействия", если не будет ратифицировано соглашение о передаче госдачи. Абхазские активистки на встрече с российском послом указали, что отчуждение этой территории спровоцирует антироссийские настроения в обществе. Посол в ответ пригрозил, что затягивание ратификации соглашения может отразиться на строительстве аэропорта, туристических объектов, реконструкции железной дороги.

Российская сторона арендует Пицундскую госдачу в рамках соглашения от 1995 года, заключенного между властями Абхазии и главным управлением охраны России. Ранее партия "Форум народного единства Абхазии" заявила, что это значительная площадь, которая является народным достоянием, и по законам Абхазии ее отчуждать нельзя. В начале 2022 года было подписано соглашение о передаче России госдачи "Пицунда". Участники акции протеста в Сухуме в сентябре 2022 года призвали депутатов Народного собрания не допустить ратификации соглашения.

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