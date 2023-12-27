Парламент Абхазии начал внеочередное заседание на фоне протестов

27 декабря 2023, 06:53

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Депутаты парламента Абхазии рано утром собрались на закрытое от прессы заседание на фоне акции протеста против передачи России госдачи "Пицунда". В собственность России передается лишь здание госдачи, а земельный участок сдан в аренду, заявил российский посол.

Как писал "Кавказский узел", активисты сегодня ночью продолжили около здания парламента Абхазии акцию протеста против передачи России территории госдачи "Пицунда". Представители интеллигенции обратились с письмом к депутатам Народного собрания, призвав создать комиссию с участием общественности для обсуждения вопроса госдачи.

Вечером 26 декабря активисты начали бессрочную акцию перед зданием парламента Абхазии, где сегодня, 27 декабря, планируется обсуждать соглашение о передаче России госдачи в Пицунде. К парламенту были стянуты силовики, генпрокурор призвал граждан "воздержаться от участия в незаконном мероприятии".

К 5.00 мск акция протеста у здания парламента продолжалась. Депутаты также не покидали здание, при этом спикер парламента Лаша Ашуба отказался выходить к собравшимся, несмотря на их неоднократные требования "выйти к народу", сообщает в своем телеграм-канале "Нужная газета".

Парламент рано утром начал внеочередную сессию. "Единственную журналистку оказавшуюся у парламента в 5 часов утра [мск] Низфу Аршба не пускают на заседание сессии парламента", - пишет издание.

Очередная сессия парламента была назначена на 11 мск, однако "депутаты решили ночью провести экстренную сессию", сообщило в 04.53 мск "Аиашара". Сессия парламента проходит без журналистов, без личного разрешения Лаши Ашубы доступ представителей СМИ на сессию запрещен, отметило издание в 05.40 мск.

Абхазия и Россия внесли необходимые изменения в текст соглашения о передаче госдачи, поскольку в перечне координатных точек, определяющих границы земельных участков госдачи и границ морской акватории, изначально были допущены неточности, заявил глава МИД Абхазии Инал Ардзинба.

"Все необходимые исправления технического характера в соглашение были внесены путем обмена нотами между МИД России и Абхазии, что соответствует общим нормам международного права, а также Венской конвенции о международных договорах от 23 мая 1969 года. Исправленный текст заменил собой текст, который содержал ошибку", - привел 26 декабря его слова "Интерфакс".

Посол России Михаил Шургалин разъяснил, что соглашение не предусматривает передачу в собственность России земельного участка, на которои расположена госдача. "Территория передается в аренду на 49 лет. В собственность передаются только здания, содержание и ремонт которых будет осуществлять ФСО России", - процитировало Шургалина агентство.

Шургалин добавил, что неточности в перечне контрольных точек, которые определяют границы акватории и участка объекта, были исправлены с помощью обмена дипломатическими нотами. Он подчеркнул, что это - сложившаяся международная практика, говорится в публикации.

Напомним, в сентябре 2022 года в Абхазии вызвала резонанс информация о планах властей передать России госдачу в Пицунде. Президент Аслан Бжания заявил об угрозе применения российским послом "финансовых мер воздействия", если не будет ратифицировано соглашение о передаче госдачи. Абхазские активистки на встрече с российском послом указали, что отчуждение этой территории спровоцирует антироссийские настроения в обществе. Посол в ответ пригрозил, что затягивание ратификации соглашения может отразиться на строительстве аэропорта, туристических объектов, реконструкции железной дороги.

Российская сторона арендует Пицундскую госдачу в рамках соглашения от 1995 года, заключенного между властями Абхазии и главным управлением охраны России. Ранее партия "Форум народного единства Абхазии" заявила, что это значительная площадь, которая является народным достоянием, и по законам Абхазии ее отчуждать нельзя. В начале 2022 года было подписано соглашение о передаче России госдачи "Пицунда". Участники акции протеста в Сухуме в сентябре 2022 года призвали депутатов Народного собрания не допустить ратификации соглашения.

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