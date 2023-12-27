Абхазская интеллигенция призвала депутатов обсудить с гражданами вопрос госдачи в Пицунде

27 декабря 2023, 04:28

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Представители интеллигенции обратились с письмом к депутатам Народного собрания Абхазии, в котором назвали вопрос передачи госдачи в Пицунде в собственность России крайне деликатным и призвали создать комиссию с участием общественности для его обсуждения. Тем временем активисты продолжили акцию у здания парламента и ночью.

Как писал "Кавказский узел", активисты начала вечером 26 декабря бессрочную акцию перед зданием парламента Абхазии, где сегодня, 27 декабря планируется обсуждать соглашение о передаче России госдачи в Пицунде. К парламенту стянуты силовики, генпрокурор призвал граждан "воздержаться от участия в незаконном мероприятии".

В сентябре 2022 года в Абхазии также вызвала резонанс информация о планах властей передать России госдачу в Пицунде. Президент Аслан Бжания заявил об угрозе применения российским послом "финансовых мер воздействия", если не будет ратифицировано соглашение о передаче госдачи. Абхазские активистки на встрече с российском послом указали, что отчуждение этой территории спровоцирует антироссийские настроения в обществе. Посол в ответ пригрозил, что затягивание ратификации соглашения может отразиться на строительстве аэропорта, туристических объектов, реконструкции железной дороги.

Представители абхазской интеллигенции обратились к письмом к депутатам парламента, в котором назвали вопрос передачи в собственность Российской Федерации имущественного дачного комплекса "Пицунда" "чрезвычайно деликатным, затрагивающим территориальные аспекты суверенитета" Абхазии. О письме сегодня, 27 декабря пишет телеграм-канал "D News Абхазия".

По мнению авторов письма, которые, впрочем, в публикации не указаны, в законопроекте, обсуждение которого планируется, "есть юридические лазейки, пункты, допускающие двусмысленные правовые толкования", а также есть "положения, противоречащие Конституции РА".

Авторы послания утверждают, что в предлагаемом соглашении допущены "серьезные технические ошибки, подтвержденные и следственным управлением Генпрокуратуры РА". В частности, как утверждается, проводился анализ географических точек и было установлено, что они не соответствуют координатам фактического адреса расположения госдачи, а под отчуждаемую территорию подпала и часть дороги в село Лдзаа. "Однако никто не понес наказания за подобную преступную халатность. Допустив досадные оплошности, государственные органы проявили непростительное пренебрежение к таким важнейшим вопросам, как землеустройство и картографирование", - говорится в письме.

Представители интеллигенции отмечают, что вопрос о передаче госдачи относится к "важным, стратегически значимым для Абхазии вопросам", которые касаются "священным для нашего народа понятий - неприкосновенности земли, природы, недр, заповедных зон, составляющих экологическую и ресурсную функцию".

Также отмечается, что общественность Абхазии не видят прозрачности в постановке "судьбоносных проблем" и возникают подозрения, что "этими процессами манипулирует российско-абхазский олигархат, спекулируя именем многоуважаемого президента РФ Путина В.В., который не раз заявлял, что Россия выступает гарантом безопасности Абхазии, ее суверенитета". При этом авторы письма отметили, что те, кто обвиняет "истинных патриотов Абхазии в антироссийской ориентированности" на самом деле сами подрывают авторитет России в абхазском обществе. "Никому не стоит забывать, что, защищая себя в 1992-1993 гг., Абхазия защищала и южные границы РФ. И, слава Богу, все здравомыслящие граждане России знают об этом", - пишут авторы письма.

При этом они заявляют уверенность в том, что "решение по госдаче «Пицунда», принятое в свое время Первым Президентом РА Владиславом Ардзинба, о передаче в бессрочное пользование РФ данного объекта, обеспечивает все необходимые условия для полноценной сохранности госдачи, ее стабильности, использования ее возможностей для любых дипломатических, межгосударственных, политических, экономических и иных предназначений".

Российская сторона арендует Пицундскую госдачу в рамках соглашения от 1995 года, заключенного между властями Абхазии и главным управлением охраны России. Ранее партия "Форум народного единства Абхазии" заявила, что это значительная площадь, которая является народным достоянием, и по законам Абхазии ее отчуждать нельзя. В Абхазии проходили акции протеста из-за подписанного в начале 2022 года соглашения о передаче России госдачи "Пицунда". Участники акции протеста в Сухуме 17 сентября 2022 года призвали депутатов Народного собрания не допустить ратификации соглашения.

Авторы письма призвали спикера Народного собрания Абхазии Л. Ашубу и депутатов найти "взаимоприемлемое цивилизованное решение, исключив передачу комплекса в собственность". "Не прецедент, ставящий нашу независимую свободолюбивую страну в вассальное положение, от которого она избавлялась десятилетиями", - говорится в послании.

По их мнению, парламента должен создать "согласительную комиссию с участием представителей общественности и в спокойной атмосфере расставить все точки над i".

По данным на 04.00 мск публикация в телеграм-канале набрала 86 лайков и 25 комментариев. Некоторые комментаторы, отметив, что не знают подписантов послания, попросили и их считать таковыми. Другие интересуются, нет ли в отказе передать госдачу риска ухудшения отношений с Россией. "Я и так не чувствую запах независимой страны, наоборот, мы зависимы на 100% от россиян. Вообще, если они хотят Пицунду, то возьмут, и никто нас спрашивать не будет, потому что мы должны, без них у нас просто не другого пути", - отметил John Sinsba.

"В долгу те, кто десятилетиями воровал и ворует российские деньги, народ Абхазии за это расплачиваться не должен", - парирует безымянный пользователь.

"Не путайте Россию с кучкой олигархов <...> Нам еще никто не сказал правды. Одни домыслы о претендентах на Пицунду. А вообще, вся обстановка вокруг этой проблемы похоже на провокацию, чтоб вызвать накал между нами и РФ. Кому это надо - вопрос, на который мы не ищем ответа. Или ищем не там", - отметила иола.

Тем временем акция у здания парламента продолжается. По данным телеграм-канала "Нужной газеты" на 02.00 у здания оставались протестующие. Правда, судя по опубликованным с места событий видео, на площади также находится большое количество силовиков.

"Кавказский узел" также писал, что 21 ноября активисты в Новом Афоне провели акцию протеста около государственной дачи "Новый Афон", потребовав не допустить ее аренды или продажи частному инвестору. Протестующие оцепили дачу, снесли стену и потребовали разъяснений от властей. Во время переговоров с ними начальник управления госдачами заверил, что продажа либо передача в аренду дачи не планируется. Милиция начала расследование уголовного дела об умышленном повреждении государственного имущества после того, как активисты провели акцию протеста против приватизации дачи "Новый Афон". Ущерб от разрушения забора вокруг госдачи оценен в 700 тысяч рублей.

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