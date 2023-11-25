Акция протеста в Новом Афоне обернулась уголовным делом

25 ноября 2023, 11:28

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Милиция в Абхазии начала расследование уголовного дела об умышленном повреждении государственного имущества после того, как активисты провели акцию протеста против приватизации дачи "Новый Афон". Ущерб от разрушения забора вокруг госдачи оценен в 700 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", 21 ноября активисты в Новом Афоне провели акцию протеста около государственной дачи "Новый Афон", потребовав не допустить ее аренды или продажи частному инвестору. Протестующие оцепили дачу, снесли стену и потребовали разъяснений от властей. Во время переговоров с ними начальник управления госдачами заверил, что продажа либо передача в аренду дачи не планируется.

24 ноября стало известно о задержании трех участников протестов. Активисты на встрече с премьер-министром Александром Анквабом добились освобождения задержанных и прекращения их преследования.

В связи с повреждением имущества управления госдачами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 164 УК Абхазии ("умышленное повреждение имущества, повлекшее причинение значительного ущерба"), сообщило МВД Абхазии.

"Преступление имело место 21 ноября, когда неустановленные лица путём демонтажа умышленно уничтожили 15 железобетонных секций забора, ограждающего территорию государственной дачи и скрылись, тем самым причинив Управлению государственными дачами Республики Абхазия ущерб на общую сумму 700 000 рублей", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Следователи Гудаутского РОВД проводят допросы свидетелей и очевидцев. "В настоящее время задержанных по подозрению в совершении данного преступления нет", - отмечается в сообщении.

Напомним, в сентябре 2022 года в Абхазии также вызвала резонанс информация о планах властей передать России госдачу в Пицунде. Президент Аслан Бжания заявил об угрозе применения российским послом "финансовых мер воздействия", если не будет ратифицировано соглашение о передаче госдачи. Абхазские активистки на встрече с российском послом указали, что отчуждение этой территории спровоцирует антироссийские настроения в обществе. Посол в ответ пригрозил, что затягивание ратификации соглашения может отразиться на строительстве аэропорта, туристических объектов, реконструкции железной дороги.

Российская сторона арендует Пицундскую госдачу в рамках соглашения от 1995 года, заключенного между властями Абхазии и главным управлением охраны России. Ранее партия "Форум народного единства Абхазии" заявила, что это значительная площадь, которая является народным достоянием, и по законам Абхазии ее отчуждать нельзя.

В Абхазии проходили акции протеста из-за подписанного в начале 2022 года соглашения о передаче России госдачи "Пицунда". Участники акции протеста в Сухуме 17 сентября 2022 года призвали депутатов Народного собрания не допустить ратификации соглашения.

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