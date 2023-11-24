24 ноября 2023, 22:44

Задержанные в Новом Афоне отпущены из полиции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активисты после сообщения о задержании трех участников акции протеста на госдаче в Новом Афоне добились встречи с премьер-министром Абхазии, освобождения задержанных и прекращения их преследования.

Как писал "Кавказский узел", 21 ноября активисты в Новом Афоне провели акцию протеста около государственной дачи, потребовав не допустить ее аренды или продажи частному инвестору. Сегодня стало известно о задержании трех участников акции.

Задержание участников акции протеста в Новом Афоне возмутило жителей города. 

Делегация представителей Нового Афона направилась в Сухум в связи с задержанием горожан, при этом жители Нового Афона начали собираться на центральной площади города, сообщил сегодня Telegram-канал "Республика".

Трое задержанных за участие в акции протеста в Новом Афоне отпущены после встречи активистов с премьер-министром Александром Анквабом, сообщила сегодня "Нужная газета".

По итогам встречи было принято решение освободить задержанных по инциденту на госдаче и прекратить какое-либо преследование по этому поводу, сообщил Telegram-канал "Республика".

"Кавказский узел" писал также, что в сентябре 2022 года в Абхазии вызвала резонанс информация о планах властей передать России госдачу в Пицунде. Президент Аслан Бжания заявил об угрозе применения российским послом "финансовых мер воздействия", если не будет ратифицировано соглашение о передаче госдачи. Абхазские активистки на встрече с российском послом указали, что отчуждение этой территории спровоцирует антироссийские настроения в обществе. Посол в ответ пригрозил, что затягивание ратификации соглашения может отразиться на строительстве аэропорта, туристических объектов, реконструкции железной дороги.

Российская сторона арендует Пицундскую госдачу в рамках соглашения от 1995 года, заключенного между властями Абхазии и главным управлением охраны России. Ранее партия "Форум народного единства Абхазии" заявила, что это значительная площадь, которая является народным достоянием, и по законам Абхазии ее отчуждать нельзя.

В Абхазии проходили акции протеста из-за подписанного в начале 2022 года соглашения о передаче России госдачи "Пицунда". Участники акции протеста в Сухуме 17 сентября 2022 года призвали депутатов Народного собрания не допустить ратификации соглашения.

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Примечание:

"Трое задержанных граждан Абхазии отпущены без предъявления обвинений", "Задержание трех человек спровоцировало акцию протеста у МВД Абхазии", "Юрист заявил о давлении на противников передачи России госдачи в Пицунде".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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