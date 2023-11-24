Задержаны трое участников протестов в Новом Афоне

24 ноября 2023, 17:58

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Полиция задержала трех участников акции протеста против продажи или сдачи в аренду частному лицу госдачи в Новом Афоне.

Как писал "Кавказский узел", 21 ноября активисты в Новом Афоне провели акцию протеста около государственной дачи, потребовав не допустить ее аренды или продажи частному инвестору.

Трое участников акции протеста против продажи госдачи в Новом Афоне задержаны, сообщила сегодня "Нужная газета". Отец одного из задержанных рассказал, что его сына, который работает на эвакуаторе, задержали при помощи обмана. "Утром моему сыну поступил вызов от человека, который представился клиентом. Он вызвал эвакуатор в Гудауту. По прибытии к месту вызова он был задержан сотрудниками милиции", - приводятся его слова в Telegram-канале издания.

Ранее, 22 ноября, администрация президента Абхазии заявила по поводу акции протеста на госдаче, что "проводятся соответствующие проверки, и лица, нарушившие действующее законодательство, будут привлечены к ответственности в рамках закона".

"Кавказский узел" писал также, что в сентябре 2022 года в Абхазии вызвала резонанс информация о планах властей передать России госдачу в Пицунде. Президент Аслан Бжания заявил об угрозе применения российским послом "финансовых мер воздействия", если не будет ратифицировано соглашение о передаче госдачи. Абхазские активистки на встрече с российском послом указали, что отчуждение этой территории спровоцирует антироссийские настроения в обществе. Посол в ответ пригрозил, что затягивание ратификации соглашения может отразиться на строительстве аэропорта, туристических объектов, реконструкции железной дороги.

Российская сторона арендует Пицундскую госдачу в рамках соглашения от 1995 года, заключенного между властями Абхазии и главным управлением охраны России. Ранее партия "Форум народного единства Абхазии" заявила, что это значительная площадь, которая является народным достоянием, и по законам Абхазии ее отчуждать нельзя.

В Абхазии проходили акции протеста из-за подписанного в начале 2022 года соглашения о передаче России госдачи "Пицунда". Участники акции протеста в Сухуме 17 сентября 2022 года призвали депутатов Народного собрания не допустить ратификации соглашения.

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