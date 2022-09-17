Молодежь потребовала остановить передачу дачи в Пицунде России

17 сентября 2022, 17:32

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Участники акции протеста молодежи в Сухуме призвали депутатов Народного собрания не допустить ратификации соглашения о передаче госдачи в Пицунде России.

Как писал "Кавказский узел", президент Абхазии Аслан Бжания заявил об угрозе применения российским послом "финансовых мер воздействия", если не будет ратифицировано соглашение о передаче госдачи "Пицунда". Абхазские активистки на встрече с российском послом указали, что отчуждение этой территории спровоцирует антироссийские настроения в обществе. Посол в ответ пригрозил, что затягивание ратификации соглашения может отразиться на строительстве аэропорта, туристических объектов, реконструкции железной дороги. 5 сентября группа молодежи вышла на акцию протеста в Сухуме, призвав власти республики отстаивать национальные интересы.

Россия арендует Пицундскую госдачу в рамках соглашения от 1995 года, заключенного между властями Абхазии и Главным управлением охраны России. В соответствии с соглашением, России безвозмездно будут переданы дача "Пицунда", земельный участок в 180 гектаров и прилегающая к нему акватория моря. Оппозиционная партия "Форум народного единства Абхазии" заявила, что это значительная площадь, которая является народным достоянием, и по законам Абхазии ее отчуждать нельзя. "Правовой статус Пицундской госдачи в достаточной степени регулируется действующим соглашением от 1995 года, и он предоставляет широкие возможности дружественной России для свободного пользования этим объектом". В январе 2022 года было подписано новое соглашение, парламент Абхазии его до сих пор не одобрил.

В Сухуме сегодня проходит молчаливое шествие с элементами демонстрации, которое организовано инициативной группой молодёжи #Ҳараҳпицунда, сообщил Telegram-канал Respublika/ Республика.

Активисты вышли на акцию с плакатами на русском и абхазском языке "И горстка родной земли - большое богатство"", У нашего государства есть два хозяина - народ и законы. А.Г. Бжания", "Пересмотрите соглашение в интересах народа", "От вашего решения зависит будущее", "Пицунда окажется в руках олигархов" и другими. В шествии принимают участие около 30 человек, следует из видео, размещенного в Telegram-канале.

Участники акции потребовали от депутатов не ратифицировать соглашение о передаче госдачи России. "Конституция Абхазии гласит, что единственным источником власти и носителем суверенитета в Республике Абхазия является ее народ. Считаем принципиально важным выразить свою волю демократическим путём, чтобы наши законные представители - депутаты Народного Собрания - приняли важное для нашего государства решение исходя из интересов абхазского народа", - говорится в пресс-релизе акции, размещенном сегодня в группе "Ҳараҳпицунда" в Telegram.

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