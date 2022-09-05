Активисты вышли на улицы Сухума с требованием не отдавать России "Пицунду"

05 сентября 2022, 18:26

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После встречи президента Абхазии с представителями общественных организаций по вопросу передачи России госдачи "Пицунда" группа молодежи вышла с протестом на улицы Сухума. Власти должны отстаивать национальные интересы, указали участники акции.

Как писал "Кавказский узел", президент Абхазии Аслан Бжания заявил об угрозе применения российским послом "финансовых мер воздействия", если не будет ратифицировано соглашение о передаче госдачи "Пицунда". Абхазские активистки на встрече с российском послом указали, что отчуждение этой территории спровоцирует антироссийские настроения в обществе. Посол в ответ пригрозил, что затягивание ратификации соглашения может отразиться на строительстве аэропорта, туристических объектов, реконструкции железной дороги.

Россия арендует Пицундскую госдачу в рамках соглашения от 1995 года, заключенного между властями Абхазии и Главным управлением охраны России. В соответствии с соглашением, России безвозмездно будут переданы дача "Пицунда", земельный участок в 180 гектаров и прилегающая к нему акватория моря. Оппозиционная партия "Форум народного единства Абхазии" заявила, что это значительная площадь, которая является народным достоянием, и по законам Абхазии ее отчуждать нельзя. "Правовой статус Пицундской госдачи в достаточной степени регулируется действующим соглашением от 1995 года, и он предоставляет широкие возможности дружественной России для свободного пользования этим объектом". В январе 2022 года было подписано новое соглашение, парламент Абхазии его до сих пор не одобрил.

Сегодня в Сухуме состоялась встреча президента Абхазии Аслана Бжании с представителями общественных организаций, которая была посвящена вопросу передачи России госдачи "Пицунда". По окончании встречи группа молодежи вышла на улицы Сухума, сообщил сегодня Telegram-канал "D News Абхазия".

Как следует из видео, опубликованного в Telegram-канале, по улицам города идут около 20 молодых парней и девушек с плакатами на русском и абхазском языках. Плакаты на русском языке гласят: "Мы верим в Абхазию", "Отстаивайте наши национальные интересы", "У нас одна родина", "Отдадим землю = потеряем свободу", "Почему мы отдаем свой дом?" и другими. Активисты сделали несколько остановок, в том числе у администрации Сухума, следует из сообщений в Telegram-канале.

Одна из участниц акции, Валерия Аршба, сообщила в интервью Telegram-каналу Respublica/Республика, что акция проводится с мирными целями, чтобы привлечь внимание к проблеме. "Мы не представляем никакие интересы кроме общенациональных. Мы считаем, что мы должны высказаться. Эта акция исключительно мирная. Мы действуем в рамках закона. Хотелось бы сказать, обратиться к сообществу, что мы хотим сохранить юрисдикцию Абхазии на территории Пицунды", - приводятся слова активистки в видеоролике.

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