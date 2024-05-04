04 мая 2024, 06:32

Омар Муртазалиев возвращен из СИЗО в исправительную колонию

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Уроженца Дагестана Омара Муртазалиева планируют перевести в другое исправительное учреждение, пока же его вернули в исправительную колонию в Курганской области, где он находился ранее, сообщил адвокат. Сам Муртазалиев пожаловался на угрозы, ухудшение здоровья и отсутствие халяльного питания.

Как информировал "Кавказский узел", 29 февраля родители жителя Дагестана Омара Муртазалиева рассказали, что администрация колонии в Курганской области в качестве наказания регулярно помещает его в одиночную камеру. 17 марта стало известно, что Муртазалиева без объяснения причин перевели из колонии в Курганской области в СИЗО Шадринска.

Уроженец Махачкалы Омар Муртазалиев, жаловавшийся в январе 2024 года на неправомерные действия сотрудников колонии, 3 мая был возвращен в исправительную колонию № 2 в Курганской области, где он находился ранее, сообщил корреспонденту «Кавказскому узлу» его адвокат.

Он отметил, что его подзащитного привезли в Шадринск как свидетеля по некому делу, затем 25 апреля состоялся суд, который вынес решение о замене вида исправительного учреждения для Муртазалиева. «Куда его отправят - пока неизвестно, пока мне сказали в СИЗО, что его должны были отправить этапом 3 мая в его прежнюю колонию перед дальнейшими переводом», - отметил адвокат.  

Он подчеркнул, что если Муртазалиева отправят «на севера», он направит в ФСИН ходатайство о его переводе в регион, близкий к месту жительства его родителей. «Мы заявили это ходатайство в суде, хоть он и не имеет права определять место заключения. Но оно обсуждалось в ходе процесса и представитель СИЗО Шадринска высказала свое мнение о том, что надо созвониться с УФСИН и понять, где есть тюрьма на юге России. И, может быть, его отправят туда», - заключил он.

Сам Омар Муртазалиев через адвоката передал корреспонденту «Кавказского узла» письмо, в котором сообщил, что его перевели в СИЗО из исправительной колонии под предлогом поездки в больницу (у Муртазалиева, по его словам, серьезно ухудшилось зрение) как свидетеля по уголовному делу о незаконной организации и проведении азартных игр в исправительной колонии.

Муртазалиев предполагает, что его вывезли «чтобы он не создавал какие-либо еще проблемы сотрудникам очередным видеообращением». Он также считает, что его «прячут ото всех в тюрьме, чтобы стряпать новое уголовное дело в качестве мести за
видеообращение» и подчеркнул, что перед отправкой в Шадринск ему угрожали отправят в «ломку» - тюрьму или ИК, где «ломают» строптивых заключенных.

Муртазалиев также пожаловался, что не получает нормального питания, ограничиваясь утренней баландой и вечерней картошкой. Другую еду, по его словам, он есть не может, так как она приготовлена со свининой.

Кроме того, на него составили рапорт о нарушении режима за то, что он молился после отбоя, и неоднократно помещали в карцер, где не было даже розетки для кипятильника, который позволил бы согреть воду для чая и горячую еду для ифтара (он провел в карцере значительную часть месяца Рамадан, когда верующие мусульмане постятся днем и едят ночью). «Как для любого мусульманина, мой намаз является для меня обязательным, независимо от места нахождения и времени. Это я пытался объяснить сотрудникам данного учреждения, но меня полностью игнорируют, мотивируя тем, что у них есть закон - и точка», - добавил Муртазалиев.

Напомним, 8 февраля в Махачкале родители жителей Дагестана, подозреваемых в незаконном хранении оружия и участии в незаконных вооруженных группировках, заявили на пресс-конференции, что дела в отношении молодых людей сфабрикованы. Отец Омара Муртазалиева Муцалали Муртазалиев заявил, что силовики пытали его сына.

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Примечание:

"Адвокаты указали на затягивание дела о пытках заключенных из Дагестана в калмыцкой колонии", "Сотрудники колонии в Калмыкии арестованы по делу о пытках заключенных из Дагестана", "Против избитых в колонии заключенных из Дагестана возбуждено новое дело".

Автор: Александр Степанов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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