Перевод Муртазалиева в СИЗО обеспокоил его защиту

18 марта 2024, 06:39

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Уроженца Дагестана Омара Муртазалиева без объяснения причин перевели из колонии в Курганской области в СИЗО Шадринска. Вероятно, силовики намереваются допросить его как свидетеля или же инкриминировать новое преступление, отметил адвокат. Ранее Муртазалиев записал видеообращение, на котором пожаловался на нарушение прав заключенных.

Как информировал "Кавказский узел", 29 февраля родители жителя Дагестана Омара Муртазалиева рассказали, что администрация колонии в Курганской области в качестве наказания регулярно помещает его в одиночную камеру. Ранее Муртазалиев записал видеообращение с жалобой на нарушения прав заключенных.

29 февраля Омар Муртазалиев неожиданно был вывезен из колонии в Курганской области, рассказал его адвокат. "Первоначально мне не сказали куда его увезли, намекнули только, что "на север" и что в Кургане его нет. У нас действительно нет практики отправлять тех, кто приговорен к тюремному заключению "на крытке" в Курган (на сленге заключенных "крытка" – учреждение для отбывания наказания закрытого типа, – прим. "Кавказского узла"). В области есть только ИК, а учреждений с тюремным режимом нет, да и в СИЗО Кургана мне ответили, что Муртазалиева у них нет", – пояснил адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Спустя несколько дней выяснилось, что Муртазалиев находится в СИЗО Шадринска. 11 марта адвокат посетил его. По его словам, Муртазалиев выглядел хорошо, не жаловался, на условия содержания не жаловался.

Защитник подчеркнул, что ни ему, ни его подзащитному не сообщили причину перевода Муртазалиева в Шадринск.

"Он уже почти три недели сидит в СИЗО, но ему не говорят, зачем его туда привезли, и он находится в полном неведении. Следователь его не посещал", – подчеркнул адвокат.

Он добавил, что пытался выяснить причину перевода, но безуспешно. Адвокат предположил, что это может быть связано с тем, что его подзащитного намереваются допросить как свидетеля по какому-либо делу или же инкриминировать ему новое преступление.

Напомним, 8 февраля в Махачкале родители жителей Дагестана, подозреваемых в незаконном хранении оружия и участии в незаконных вооруженных группировках, заявили на пресс-конференции, что дела в отношении молодых людей сфабрикованы. Отец Омара Муртазалиева Муцалали Муртазалиев заявил, что силовики пытали его сына.

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