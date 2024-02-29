Омар Муртазалиев столкнулся с угрозой отмены свиданий с родными

29 февраля 2024, 13:36

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Администрация колонии в Курганской области в качестве наказания регулярно помещает в одиночную камеру уроженца Дагестана Омара Муртазалиева, который около месяца назад записал видеообращение с жалобой на нарушения прав заключенных. В результате запланированное на апрель свидание оказалось под угрозой срыва, рассказали родители Муртазалиева.

Как информировал "Кавказский узел", 8 февраля в Махачкале родители жителей Дагестана, подозреваемых в незаконном хранении оружия и участии в незаконных вооруженных группировках, заявили на пресс-конференции, что дела в отношении молодых людей сфабрикованы, а признательные показания они давали под пытками. В частности, отец одного из задержанных, Муцалали Муртазалиев, заявил на пресс-конференции, что силовики пытали его сына, Омара Муртазалиева, требуя от него оговорить себя и друзей.

19 января Омар Муртазалиев записал видеообращение, в котором заявил, что заключенные в одной из колоний Курганской области объявили голодовку в знак протеста против оскорблений чувств верующих и изъятия личных вещей.

Гуля Муртазалиева, мать Омара Муртазалиева, рассказала, что ее свидание с сыном, которое она планировала на весну, может быть сорвано. "Сын звонил нам примерно полторы недели назад, и так мы узнали, что он живой, поскольку с момента его обращения и до того, звонков не было. Но, поскольку его постоянно помещают в ПКТ (помещение камерного типа), то в колонии мне заявили, что могут отменить свидание", – рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

ПКТ (помещение камерного типа) – камера с более строгим режимом содержания, в которую осужденные помещаются в качестве наказания за различные нарушения.

Отец Муртазалиева, Муцалали Муртазалиев, пояснил, что в интернете видеообращение сына опубликовал он. "Сын прислал мне его в январе и сказал, что, если он через двое суток не выйдет на связь, я должен опубликовать его. Я так и поступил", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Муцалали Муртазалиев уточнил, что планирует с супругой поехать на свидание с сыном в апреле.

Омбудсмен Дагестана Джамал Алиев сообщил, что попросил омбудсмена Курганской области провести проверку и после нее было установлено, что несколько заключенных в самом деле проводили голодовку в колонии, где отбывает наказание Омар Муртазалиев. "Однако на момент проверки она была прекращена", – отметил уполномоченный по правам человека в Дагестане в ответе на официальный запрос "Кавказского узла".

ИК-2 в Курганской области, где отбывает наказание Муртазалиев, имеет отрицательную репутацию, отметил основатель проекта "Gulagu.net" Владимир Осечкин*. "Весной прошлого года в отношении ряда сотрудников ИК-2 были возбуждены уголовные дела по факту превышения должностных полномочий, однако никаких изменений в лучшую сторону не последовало даже при таких обстоятельствах", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитник также рассказал, что в августе 2021 года один осужденный убил сотрудника колонии и тяжело ранил другого, и был убит сам. Осечкин* напомнил, что в 2023 году сотрудники колонии пытались заставить гражданина Таджикистана Мухридина Сироджова дать ложные показания на начальника оперативного отдела колонии Денисова. По заявлению Сироджова были возбуждены уголовные дела в отношении троих сотрудников колонии ИК-2 о превышении полномочий.

По словам правозащитника, источники подтвердили, что в колонии нарушались права человека при массовых обысках у заключенных, однако официально УФСИН и местные связанные с властями правозащитники пытаются замолчать ситуацию, а оперативники оказывают давление на тех, кто заявил о нарушении прав мусульман.

"Есть все основания полагать, что ситуация может развиваться аналогично с ИК-2 УФСИН Калмыкии, где в августе 2022 года были жестоко избиты и изнасилованы осужденные-мусульмане и где в результате акции протеста был убит сотрудник колонии", – подчеркнул Владимир Осечкин*.

Напомним, в сентябре 2022 года следователи в Калмыкии возбудили в отношении заключенных из Дагестана Магомеда Атимагомедова и Дауда (также упоминается как Давуд) Курамагомедова, которых обвинили в нападении на сотрудников колонии, уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам. По словам адвокатов, их подзащитные были жестоко избиты в колонии. Уроженцы Дагестана, которые были избиты в калмыцкой колонии, рассказали, что их пытали около 40 человек, большинство из которых не взято под стражу, сообщила адвокат одного из заключенных Аза Алиева.

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