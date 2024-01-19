Осужденный из Дагестана заявил о голодовке мусульман в колонии

19 января 2024, 07:47

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Заключенные в одной из колоний Курганской области объявили голодовку в знак протеста против оскорблений чувств верующих и изъятия личных вещей, заявил в видеообращении осужденный из Дагестана Омар Муртазалиев. Насилию в колонии подверглись около 20 мусульман, сообщил правозащитник Владимир Осечкин*.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2020 года суд в Махачкале признал семерых жителей Дагестана, в том числе Омара Муртазалиева, виновными в подготовке нападений на силовиков и в организации вооруженной группировки и приговорил их к длительным срокам лишения свободы. Ранее, в феврале 2018 года родители задержанных заявили, что признательные показания их сыновья дали под пытками, а дело сфабриковано.

Семь жителей Дагестана (Омар Муртазалиев, Ислам Магомедов, Мурад Дингаев, Ислам Фезлиев, Шуайбу Лабазанов, Эдгар Караханов и Магомед Мусаев) вместе работали в мебельном цехе в поселке Альбурикент. Они были задержаны в марте 2017 года. Их родители заявили, что патроны и самодельные взрывные устройства им подбросили во время обыска.

В колонии №2 Курганской области мусульмане, в том числе осужденные с Северного Кавказа, объявили голодовку после обысков и изъятия религиозной литературы, рассказал осужденный из Дагестана Омар Муртазалиев в видеозаписи, обнародованной правозащитным проектом Gulagu.net.

"На горячую линию Gulagu net поступило обращение от осуждённого Омара Муртазалиева, который сообщил о пытках, избиениях и унижении мусульман в ИК-2 УФСИН России по Курганской области. Омар заявил о том, что сотрудники ФСИН оскорбляли чувства верующих и бросали на пол Коран в ходе обыска, провоцировали заключённых на протесты. Г-н Муртазалиев попросил это разместить в Сети и распространить в Интернете, чтобы привлечь внимание его земляков из Дагестана и мусульман России к этому вопиющему массовому нарушению прав человека", - говорится в публикации на YouTube-канале правозащитного проекта.

Правозащитники призвали ФСИН и СКР "тщательно проверить эту информацию, изъять записи с видеорегистраторов и камер наблюдения в ИК-2 и привлечь к ответственности недобросовестных сотрудников". В публикации отмечается, что Омар Муртазалиев – один из тех жителей Дагестана, чьи родственники в 2018 году заявляли о пытках и принуждении задержанных сыновей к самооговору.

Владелец мебельного цеха и отец одного из задержанных Муцалали Муртазалиев заявил в 2018 году, что его сына пытали, требуя оговорить себя и своих друзей. Также он сообщил подробности обыска, проведенного в марте 2017 года. "Группа вооруженных людей в масках ворвались к нам домой. Спросили, где живет мой сын Муртазалиев Омар. Я сказал, что он живет тут. Эти люди никакие документы нам не показали, не показали также и ордер на обыск. Не дав нормально одеться, всех домочадцев вывели на улицу и сказали, что мы укрываем террористов. Только после этого всего мне предъявили ордер на обыск и задержали моего сына", - рассказал Муцалали Муртазалиев.

На опубликованном видео, снятом в режиме селфи, мужчина представляется Омаром Муцалалиевичем Муртазалиевым. Он говорит, что 11 января 2024 года в едином помещении камерного типа в колонии провели обыск.

"Изъяли наши продукты и личные вещи, изъяли незаконно, привели сюда спецназ ФСИН для провокаций. Изъяли наши книги и Кораны. Они […] бросали Коран на стол, а потом на пол. Было рукоприкладство с их стороны, провоцировали нас. Сегодня 15.01.2024 года. Мы объявили голодовку с 11 числа и держим [голодовку] до тех пор, пока нам не вернут наши книги и наши вещи", - говорит мужчина на видео, опубликованном 17 января.

В сообщении, поступившем на горячую линию Gulagu.net, утверждается, что насилию подверглись более 20 осужденных мусульман, сообщил основатель проекта Владимир Осечкин*.

По его словам, также на горячую линию поступило более 20 сообщений от родственников осужденных из Дагестана, возмущенных действиями администрации колонии и просивших предать эту историю огласке, сообщило 18 января "Кавказ.Реалии"*.

Напомним, выходцы с Северного Кавказа сталкиваются в колониях с предвзятым отношением сотрудников и других заключенных, там нередко нарушаются их права на свободу вероисповедания, указали в апреле 2021 года правозащитники.

О некоторых резонансных случаях насилия и пыток по отношению к уроженцам Кавказа в российских колониях можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Порочный круг: что известно о пытках жителей Кавказа в колониях?".

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