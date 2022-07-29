Госдача в Пицунде. Фото: Oxigenium http://wikimapia.org

29 июля 2022, 10:49

Грузинская оппозиция потребовала не допустить передачу России Пицундской дачи

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Власти Грузии должны не допустить передачи Абхазией в собственность России госдачи в Пицунде, а также прилагать больше усилий для возвращения республики в состав страны, заявили оппозиционеры во время акции протеста в Тбилиси.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 июля президент Абхазии Аслан Бжания был вынужден досрочно прекратить встречу с жителями села Мачара Гульрипшского района из-за конфликта собравшихся с президентом. Причиной конфликта стал вопрос активиста о подписанном в начале года соглашении по передаче госдачи в Пицунде России. 22 июля парламент Абхазии попросил Конституционный суд проверить на соответствие закону соглашение о передаче России госдачи в Пицунде.

Россия арендует Пицундскую госдачу в рамках соглашения от 1995 года, заключенном между властями Абхазии и главным управлением охраны России. В январе 2022 года было подписано новое соглашение, парламент Абхазии его до сих пор не одобрил, информировал сегодня "Коммерсант".

Молодежное крыло оппозиционной партии "Единое национальное движение" провело сегодня перед зданием МИД в Тбилиси акцию протеста, на которой потребовало не допустить передачи в собственность России госдачи в Пицунде. Протестующие также потребовали реакции властей Грузии на ситуацию с Абхазией, потребовав ее возвращения в состав Грузии, передал сегодня на своем сайте телеканал "Рустави 2".

Телеканал также опубликовал видеорепортаж, на кадрах которого показано около двух десятков молодых людей. Позади них стоят сотрудники полиции. Активисты провели импровизированный перформанс, во время которого зажгли цветные дымовые шашки. В руках некоторых из них были плакаты с надписями: "Did you forget 1992-1993".

Напомним, в 1992-1993 годах произошла грузино-абхазская война. В вооруженном конфликте, длившемся 413 дней, со стороны Абхазии участвовало более 12 тысяч человек. По данным Минобороны республики, во время боевых действий погибло свыше 2,7 тысячи человек, более 5 тысяч получили ранения. Без вести пропавшими считаются около 200 человек. С грузинской стороны, которая считает войну 1992-1993 годов операцией по сохранению своей территориальной целостности,  погибло более 10 тысяч военных и мирных жителей, 300 тысяч человек были изгнаны из Абхазии.

"Кавказский узел" также писал, что Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, в которой также собраны подробности этого вооруженного конфликта.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Жители трех городов Грузии вышли на акции протеста", "Участники акции протеста задержаны в Тбилиси", "Противники Саакашвили провели акцию протеста в Рустави".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

29 июля 2022, 15:18

29 июля 2022, 14:48

  • Уроженец Дагестана погиб на Украине

    Десантник Арифула Байрамов погиб на Украине, сообщила администрация Ногайского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там по меньшей мере 189 уроженцев Дагестана.

29 июля 2022, 14:13

29 июля 2022, 14:09

29 июля 2022, 14:00

  • Жителей Дагестана осудили за рейдерский захват трех нефтяных компаний в Калмыкии

    Элистинский горсуд приговорил к условным срокам шестерых участников рейдерского захвата трех нефтяных компаний в Калмыкии. Жители Дагестана, Свердловской и Вологодской областей признаны виновными в покушении на мошенничество, один из них осужден за подделку документов. Прокуратура обжалует приговор в апелляционной инстанции.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи