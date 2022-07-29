Грузинская оппозиция потребовала не допустить передачу России Пицундской дачи

29 июля 2022, 10:49

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Власти Грузии должны не допустить передачи Абхазией в собственность России госдачи в Пицунде, а также прилагать больше усилий для возвращения республики в состав страны, заявили оппозиционеры во время акции протеста в Тбилиси.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 июля президент Абхазии Аслан Бжания был вынужден досрочно прекратить встречу с жителями села Мачара Гульрипшского района из-за конфликта собравшихся с президентом. Причиной конфликта стал вопрос активиста о подписанном в начале года соглашении по передаче госдачи в Пицунде России. 22 июля парламент Абхазии попросил Конституционный суд проверить на соответствие закону соглашение о передаче России госдачи в Пицунде.

Россия арендует Пицундскую госдачу в рамках соглашения от 1995 года, заключенном между властями Абхазии и главным управлением охраны России. В январе 2022 года было подписано новое соглашение, парламент Абхазии его до сих пор не одобрил, информировал сегодня "Коммерсант".

Молодежное крыло оппозиционной партии "Единое национальное движение" провело сегодня перед зданием МИД в Тбилиси акцию протеста, на которой потребовало не допустить передачи в собственность России госдачи в Пицунде. Протестующие также потребовали реакции властей Грузии на ситуацию с Абхазией, потребовав ее возвращения в состав Грузии, передал сегодня на своем сайте телеканал "Рустави 2".

Телеканал также опубликовал видеорепортаж, на кадрах которого показано около двух десятков молодых людей. Позади них стоят сотрудники полиции. Активисты провели импровизированный перформанс, во время которого зажгли цветные дымовые шашки. В руках некоторых из них были плакаты с надписями: "Did you forget 1992-1993".

Напомним, в 1992-1993 годах произошла грузино-абхазская война. В вооруженном конфликте, длившемся 413 дней, со стороны Абхазии участвовало более 12 тысяч человек. По данным Минобороны республики, во время боевых действий погибло свыше 2,7 тысячи человек, более 5 тысяч получили ранения. Без вести пропавшими считаются около 200 человек. С грузинской стороны, которая считает войну 1992-1993 годов операцией по сохранению своей территориальной целостности, погибло более 10 тысяч военных и мирных жителей, 300 тысяч человек были изгнаны из Абхазии.

"Кавказский узел" также писал, что Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, в которой также собраны подробности этого вооруженного конфликта.

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