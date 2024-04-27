Активист задержан на месте протестов в Лорийской области

27 апреля 2024, 19:28

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Силовики задержали председателя «Союза ветеранов карабахской войны» Григора Григоряна у села Дебет Лорийской области на акции протеста противников передачи земель Азербайджану.

Как писал "Кавказский узел", сегодня активисты перекрыли межгосударственную трассу Ереван - Тбилиси на участке у села Дебет Лорийской области. На место акции протеста прибыли полицейские, которые потребовали разблокировать трассу, пригрозив задержаниями.

Протесты в приграничной Тавушской области начались после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. Протесты из Тавушской области могут распространиться на всю Армению, спрогнозировал 22 апреля политический аналитик Армен Ованнисян. 26 апреля активисты заблокировали несколько улиц в Ереване, а также трассу Ереван – Севан около Раздана.

Силовики задержали у села Дебет полковника запаса, председателя организации "Союз ветеранов карабахской войны" Григора Григоряна, сообщает News.am.

Григорян вместе с членами инициативы "Айакве" и другими гражданами участвовал в блокировке дороги около Дебета в знак поддержки жителей приграничных сел, пишет издание.

Видеозапись, как утверждается, задержания Григоряна опубликовано сегодня в анонимном телеграм-канале Armenian Life. На кадрах ролика, снятого на проезжей части загородной трассы, видно, как несколько сотрудников силовой структуры пытаются задержать немолодого мужчину. В свою очередь стоящие рядом люди в гражданской одежде держат этого мужчину, стараясь помешать силовикам.

Напомним, 23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном (со стороны Армении) участке. К 26 апреля было выполнено около 35% работ по уточнению координат на границе, там установлено 28 пограничных столбов, сообщили правительства обоих государств.

25 апреля жители села Киранц, которое должна разделить армяно-азербайджанская граница, установили круглосуточное дежурство на участке Киранц – Воскепар межгосударственной автотрассы М6, проходящей от грузино-армянской границы до Ванадзора. 26 апреля они отказались разблокировать трассу по требованию полицейских. В результате стычки между протестующими и силовиками в больницу попали двое полицейских и пятеро гражданских.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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